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Cómo hacer el puré de papa perfecto: los secretos de chefs con estrellas Michelin para que quede cremoso

La temperatura de los ingredientes, el modo de cocción y las herramientas elegidas son esenciales para que la guarnición logre alcanzar la textura ideal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad del puré depende de trabajar la papa lo justo controlar la humedad y respetar las temperaturas, sin sumar ingredientes sofisticados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay preparaciones que parecen sencillas hasta que llegan a la mesa. El puré de papa es una de ellas: puede ser una guarnición cremosa, suave y sabrosa, capaz de acompañar desde una milanesa hasta un bife, o convertirse en una pasta pesada. La diferencia no está en sumar ingredientes sofisticados, sino en respetar algunos principios básicos.

Joël Robuchon, uno de los grandes nombres de la alta cocina francesa y el chef cuyos restaurantes llegaron a reunir el mayor número de estrellas Michelin de la historia, convirtió esta guarnición humilde en una preparación emblemática. Su versión se apoyaba en una idea clara: cuando hay pocos ingredientes, cada detalle importa. La variedad de papa, la cocción, la temperatura de la manteca y la herramienta utilizada pueden cambiar por completo el resultado.

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En la misma línea, el chef Jean-Pierre, formado en el restaurante L’Oustau de Baumanière, reconocido con 3 estrellas Michelin, sostiene que un puré verdaderamente cremoso depende tanto de la elección de la papa como de la manera de trabajarla.

Jean-Pierre defiende una técnica precisa: cocinar las papas con cáscara, usar leche caliente, incorporar la manteca de forma gradual y evitar cualquier herramienta que pueda volver pesada la preparación.

La papa: el primer punto que define el resultado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las papas harinosas de pulpa seca y con almidón ayudan a lograr un puré cremoso, las variedades acuosas pueden dejar una mezcla floja (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todas las papas sirven de la misma manera para preparar un puré. Robuchon utilizaba la variedad Ratte, reconocida por su textura mantecosa y su sabor ligeramente parecido al de la nuez. El chef Jean-Pierre, por su lado, recomienda la Yukon Gold, una papa de pulpa amarilla, cremosa y con buena capacidad para absorber manteca y leche.

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En la Argentina, donde esas variedades no siempre se consiguen, conviene elegir papas harinosas, de pulpa seca y con buena cantidad de almidón. Las papas demasiado acuosas suelen producir un puré flojo, mientras que las más firmes pueden dejar una textura pesada si no se cocinan por completo.

El error de hervirlas peladas y cortadas demasiado chicas

Uno de los consejos centrales es cocinar las papas con cáscara, enteras o en trozos grandes. La piel funciona como una protección y evita que absorban demasiada agua durante la cocción. Si la papa se llena de líquido, después resulta difícil obtener un puré concentrado y cremoso.

También es fundamental comenzar con agua fría y salada. De esa manera, el calor llega de forma pareja al centro de la papa. Si se incorporan las papas directamente en agua hirviendo, el exterior puede desarmarse antes de que el interior esté tierno.

Tazón con puré de papas espolvoreado con pimienta y cebollino, acompañado de una cuchara y una servilleta sobre una mesa de madera.
Escurrir las papas y secarlas unos minutos a fuego bajo permite reducir la humedad, concentrar el sabor y evitar que el puré quede aguado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocción debe continuar hasta que un tenedor o un palillo atraviese la papa sin resistencia. Una papa apenas cruda no se puede transformar en un puré fino, por más manteca o leche que se agregue después.

El paso que muchos saltean: secar la papa

Después de la cocción, las papas deben escurrirse muy bien. Incluso se pueden colocar nuevamente en una cacerola, durante algunos minutos y a fuego bajo, para que pierdan parte de la humedad, mientras se revuelven con suavidad. Robuchon utilizaba este recurso antes de sumar la manteca y la leche.

Este detalle resulta decisivo porque una papa bien seca permite incorporar la leche de manera gradual, sin que el puré quede aguado. Además, concentra el sabor del tubérculo y ayuda a conseguir una textura más cremosa y uniforme.

Por qué no hay que usar mixer, licuadora ni procesadora

El error más frecuente aparece al momento de pisar las papas. La licuadora, la procesadora y el mixer trituran el almidón de manera excesiva. El resultado es una textura elástica y pegajosa, similar a una pasta, muy lejos del puré sedoso que se busca.

Una persona con delantal tritura patatas hervidas en una olla junto a una jarra de leche, mantequilla y patatas crudas.
El pasapurés el pisa papa o una prensa permiten desarmar el tubérculo sin sobretrabajarlo, y ayudan a conservar una textura más ligera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor herramienta es el pasapurés o pisa papas. También se puede utilizar una prensa de papa, que separa el tubérculo en pequeñas partículas sin sobretrabajarlo. Para un acabado de restaurante, Robuchon recomendaba pasar la preparación por un tamiz o colador de malla fina. Es un paso laborioso, pero elimina grumos y brinda una textura especialmente lisa.

El orden también importa: primero se pisan las papas solas y recién después se incorporan los ingredientes líquidos y la materia grasa. Si se agrega la leche antes de desarmar bien la papa, pueden quedar grumos difíciles de corregir.

La manteca va antes que la leche

La técnica de Robuchon tiene otro secreto: la manteca se incorpora de a poco, antes de sumar la leche. La papa caliente absorbe mejor la materia grasa y adquiere una textura más untuosa. La manteca puede estar fría, cortada en cubos pequeños, o a temperatura ambiente, según la técnica elegida.

La leche, en cambio, debe calentarse previamente y agregarse gradualmente. Nunca conviene volcarla fría sobre las papas calientes, porque puede bajar la temperatura de la preparación y dificultar la integración. Además, la leche fría suele dejar una sensación menos cremosa.

Manos de un cocinero mezclan puré en un cuenco con una espátula, junto a una papa cocida, queso rallado y hierbas sobre una mesa de madera.
La leche debe calentarse y agregarse de forma bien gradual, volcarla fría sobre las papas calientes puede dificultar la integración (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo no es inundar el puré, sino ajustar su consistencia de manera progresiva. Si se incorpora demasiada leche de una sola vez, la guarnición puede quedar líquida y perder cuerpo.

Los errores de último momento

Agregar demasiada sal al final es otro problema habitual. La papa absorbe el condimento durante la cocción, por lo que el agua debe estar bien sazonada. Después, solo hace falta corregir el punto.

Tampoco conviene preparar el puré con demasiada anticipación y recalentarlo a fuego fuerte. El calor excesivo puede secarlo, endurecerlo o volverlo irregular. Si se necesita mantenerlo caliente, lo mejor es hacerlo a fuego mínimo, tapado y con una pequeña cantidad de leche o manteca para recuperar la cremosidad.

El puré perfecto no exige técnicas imposibles. Sí requiere paciencia, buenos ingredientes y una regla que los grandes chefs repiten desde hace años: trabajar la papa lo justo, controlar la humedad y respetar las temperaturas. Con esos cuidados, una guarnición cotidiana puede alcanzar una textura digna de una mesa de alta cocina.

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