Cómo cocinar castañas: las mejores recetas con sabores de Hungría, Turquía, Japón y Austria

Las castañas ocupan un lugar central en recetas dulces y saladas de distintas cocinas regionales. Su textura harinosa y su sabor suave permiten incorporarlas en rellenos, guarniciones, masas y postres, con preparaciones que suelen ganar presencia durante los meses de otoño e invierno.
Un ranking de la prestigiosa guía culinaria Taste Atlas reunió los platos con castañas mejor valorados por su comunidad. La lista se elaboró a partir de 697.243 calificaciones. La clasificación no pretende establecer un veredicto definitivo sobre la gastronomía mundial, sino dar visibilidad a comidas locales y despertar interés por recetas tradicionales.
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Receta de gesztenyepüré
El gesztenyepüré es un postre húngaro de puré de castañas endulzado, perfumado con vainilla y ron, que se sirve con abundante crema batida. Su textura debe quedar suave, pero lo bastante firme para pasar por un prensapapas o ricer.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
Ingredientes
- 500 gr de castañas cocidas y peladas
- 100 gr de azúcar
- 50 ml de agua
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 30 ml de ron
- 200 ml de crema de leche
- 20 gr de azúcar impalpable
- 4 cerezas al marrasquino, opcionales
- 1 cucharada de cacao amargo, opcional
Cómo hacer gesztenyepüré, paso a paso
- Hacer un corte en cruz sobre las castañas frescas y cocinarlas en agua durante 25 minutos, hasta que estén tiernas.
- Pelarlas mientras todavía están tibias. Retirar también la piel interna.
- Preparar un almíbar con el azúcar y el agua. Hervir durante 3 minutos.
- Procesar las castañas con el almíbar, la vainilla y el ron hasta obtener un puré liso.
- Dejar enfriar por completo el puré antes de pasarlo por el prensapapas, para conservar una textura aireada.
- Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una crema chantillí firme.
- Pasar el puré por un prensapapas directamente sobre los platos.
- Cubrir con la crema batida y decorar con cerezas o cacao.
Receta de Mont Blanc
El Mont Blanc combina una base de merengue crocante, crema batida y castañas endulzadas en forma de hilos. El resultado es un postre de gran volumen, con contraste entre el centro cremoso y la cubierta de castañas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 30 minutos.
- Preparación: 35 minutos.
- Cocción: 1 hora y 30 minutos, más enfriado.
Ingredientes
- 4 claras de huevo
- 200 gr de azúcar
- 1 cucharadita de fécula de maíz
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 300 gr de puré de castañas
- 80 gr de azúcar impalpable
- 30 ml de ron
- 300 ml de crema de leche
- 30 gr de azúcar impalpable para la crema
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 50 gr de chocolate amargo rallado, opcional
Cómo hacer Mont Blanc, paso a paso
- Precalentar el horno a 110 °C.
- Batir las claras hasta que comiencen a formar espuma.
- Agregar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener un merengue brillante.
- Incorporar la fécula y el jugo de limón.
- Formar 4 discos o nidos de merengue sobre una placa con papel manteca.
- Cocinar el merengue a temperatura baja, durante 90 minutos, sin abrir el horno.
- Apagar el horno y dejar enfriar los merengues en el interior.
- Mezclar el puré de castañas con el azúcar impalpable y el ron.
- Batir la crema con el azúcar impalpable y la vainilla.
- Colocar crema batida sobre cada merengue.
- Pasar la crema de castañas por un prensapapas y formar hilos sobre la crema.
- Decorar con chocolate rallado y servir frío.
Receta de kestaneli baklava
El kestaneli baklava es una versión turca del baklava rellena con castañas confitadas y pistachos. Se prepara con masa filo, aceite o manteca y un almíbar cítrico que aporta humedad y brillo.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.
- Preparación: 35 minutos.
- Cocción: 45 minutos.
Ingredientes
- 12 láminas de masa filo
- 300 gr de castañas confitadas
- 100 gr de pistachos sin sal
- 100 ml de aceite de oliva suave
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 1 cucharada de jugo de limón
- 200 gr de azúcar
- 180 ml de agua
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer kestaneli baklava, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Picar las castañas confitadas y los pistachos.
- Mezclar el aceite de oliva con el vinagre.
- Colocar 1 lámina de masa filo en una fuente de aproximadamente 20 x 30 cm.
- Pincelar con la mezcla de aceite y vinagre.
- Repetir el procedimiento con 6 láminas.
- Distribuir las castañas y los pistachos.
- Cubrir con las láminas restantes, pincelando cada una.
- Cortar el baklava en cuadrados antes de hornearlo.
- Mantener la masa filo cubierta con un repasador húmedo, porque se seca rápidamente.
- Hornear durante 40 a 45 minutos, hasta que esté dorado.
- Para el almíbar, hervir el agua, el azúcar, la miel, el limón y la vainilla durante 5 minutos.
- Volcar el almíbar caliente sobre el baklava recién salido del horno.
- Dejar reposar durante 4 horas antes de servir.
Receta de marron glacé
El marron glacé consiste en castañas enteras cocidas lentamente en almíbar, hasta que el azúcar penetra en la pulpa y forma una cobertura brillante. Es una preparación delicada que requiere varios días, pero no presenta grandes dificultades técnicas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 días.
- Preparación activa: 45 minutos.
- Cocción: 2 horas y 30 minutos, repartidas en varios días.
Ingredientes
- 500 gr de castañas grandes
- 500 gr de azúcar
- 500 ml de agua
- 1 chaucha de vainilla
- 1 cucharada de ron, opcional
Cómo hacer marron glacé, paso a paso
- Hacer un corte superficial en cada castaña.
- Hervirlas durante 8 minutos.
- Pelarlas con cuidado para que no se rompan.
- Colocar el agua, el azúcar y la vainilla en una cacerola.
- Hervir durante 5 minutos para formar un almíbar liviano.
- Incorporar las castañas y cocinar a fuego mínimo durante 10 minutos.
- Apagar el fuego y dejar reposar durante 24 horas.
- Repetir la cocción y el reposo durante 3 días.
- No revolver las castañas con cuchara, porque pueden quebrarse; mover la cacerola suavemente.
- Escurrirlas y colocarlas sobre una rejilla.
- Dejar enfriar antes de envolverlas o servirlas.
Receta de kuri kinton
El kuri kinton es un puré japonés de batata y castañas, de color dorado y sabor dulce. Tradicionalmente se sirve durante el Año Nuevo como símbolo de prosperidad y abundancia.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
Ingredientes
- 600 gr de batatas
- 200 gr de castañas en almíbar
- 100 ml del almíbar de las castañas
- 30 ml de mirin
- 50 gr de azúcar
- 1 vaina de gardenia seca, opcional
- 1 pizca de sal
Cómo hacer kuri kinton, paso a paso
- Pelar las batatas y cortarlas en trozos medianos.
- Dejarlas en agua durante 10 minutos para retirar parte del almidón.
- Colocar las batatas en una olla con agua limpia.
- Agregar la gardenia seca si se utiliza.
- Hervir durante 20 minutos, hasta que estén muy tiernas.
- Retirar la gardenia y escurrir las batatas.
- Pisarlas o procesarlas hasta obtener un puré liso.
- Colocar el puré en una cacerola junto con el azúcar, el mirin, la sal y el almíbar.
- Cocinar a fuego bajo durante 8 minutos.
- El puré debe quedar espeso, pero húmedo, porque se afirmará al enfriarse.
- Incorporar las castañas enteras o cortadas en mitades.
- Enfriar y servir en pequeñas porciones.
Receta de Martinigans
La Martinigans es una preparación austríaca de ganso asado, relleno con castañas, ciruelas secas, pan y verduras. Se sirve tradicionalmente con repollo colorado, papas o knödel.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 4 horas y 30 minutos.
- Preparación: 45 minutos.
- Cocción: 3 horas y 45 minutos.
Ingredientes
- 1 ganso de aproximadamente 3 kg
- 250 gr de castañas cocidas
- 150 gr de ciruelas secas
- 150 gr de pan de campo
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 nabo
- 50 gr de manteca
- 200 ml de caldo de ave
- 1 cucharadita de tomillo
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta, cantidad necesaria
- 500 ml de agua para la fuente
- 1 cucharada de fécula de maíz, opcional
Cómo hacer Martinigans, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Retirar las vísceras del ganso y secar bien la piel.
- Condimentar el interior y el exterior con sal y pimienta.
- Cortar la cebolla, la zanahoria y el nabo en cubos pequeños.
- Saltear las verduras con la manteca durante 8 minutos.
- Agregar el pan cortado, las castañas, las ciruelas y el tomillo.
- Incorporar 100 ml de caldo y mezclar.
- Rellenar el ganso sin compactar demasiado.
- Cerrar la abertura con hilo de cocina.
- Colocar el ganso en una fuente con el agua y el caldo restante.
- Cocinar primero con la pechuga hacia abajo, durante 1 hora.
- Darlo vuelta y continuar la cocción durante 2 horas y 30 minutos.
- Rociar la piel cada 30 minutos con los jugos de la fuente.
- Dejar reposar 20 minutos antes de cortar.
- Para la salsa, colar los jugos y espesarlos con fécula disuelta en agua.
Receta de gesztenye szelet
El gesztenye szelet es una torta húngara en capas, con bizcochuelo liviano, almíbar de brandy y una crema de castañas cubierta con chocolate amargo rallado.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.
- Preparación: 45 minutos.
- Cocción: 25 minutos, más enfriado.
Ingredientes
Para el bizcochuelo
- 4 huevos
- 120 gr de azúcar
- 100 gr de harina 0000
- 200 gr de puré de castañas
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Para el almíbar
- 100 ml de agua
- 80 gr de azúcar
- 40 ml de brandy
Para la crema
- 300 gr de puré de castañas
- 250 ml de crema de leche
- 60 gr de azúcar impalpable
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Para decorar
- 80 gr de chocolate amargo
Cómo hacer gesztenye szelet, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Batir los huevos con el azúcar durante 8 minutos, hasta que estén claros y hayan triplicado su volumen.
- Incorporar la vainilla, la sal y el puré de castañas.
- Tamizar la harina y agregarla con movimientos envolventes.
- No mezclar de más, para evitar que el bizcochuelo pierda aire.
- Volcar la preparación en una placa de 20 x 30 cm enmantecada.
- Hornear durante 20 a 25 minutos.
- Enfriar por completo.
- Preparar el almíbar hirviendo el agua y el azúcar durante 3 minutos.
- Retirar del fuego y agregar el brandy.
- Pinchar el bizcochuelo y humedecerlo con el almíbar.
- Batir la crema con el azúcar impalpable y la vainilla.
- Incorporar el puré de castañas hasta obtener una crema homogénea.
- Extender la crema sobre el bizcochuelo.
- Rallar el chocolate por encima.
- Refrigerar durante 2 horas y cortar en rectángulos.
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