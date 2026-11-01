Cómo cocinar castañas: las mejores recetas con sabores de Hungría, Turquía, Japón y Austria

Un cuenco de madera contiene castañas frescas enteras junto a una pieza abierta que expone su interior comestible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las castañas ocupan un lugar central en recetas dulces y saladas de distintas cocinas regionales. Su textura harinosa y su sabor suave permiten incorporarlas en rellenos, guarniciones, masas y postres, con preparaciones que suelen ganar presencia durante los meses de otoño e invierno.

Un ranking de la prestigiosa guía culinaria Taste Atlas reunió los platos con castañas mejor valorados por su comunidad. La lista se elaboró a partir de 697.243 calificaciones. La clasificación no pretende establecer un veredicto definitivo sobre la gastronomía mundial, sino dar visibilidad a comidas locales y despertar interés por recetas tradicionales.

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Receta de gesztenyepüré

Dos recipientes con gesztenyepüré exhiben el puré de castañas prensado junto a crema batida, cacao y una cereza sobre una mesa con castañas enteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gesztenyepüré es un postre húngaro de puré de castañas endulzado, perfumado con vainilla y ron, que se sirve con abundante crema batida. Su textura debe quedar suave, pero lo bastante firme para pasar por un prensapapas o ricer.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

500 gr de castañas cocidas y peladas 100 gr de azúcar 50 ml de agua 1 cucharadita de esencia de vainilla 30 ml de ron 200 ml de crema de leche 20 gr de azúcar impalpable 4 cerezas al marrasquino, opcionales 1 cucharada de cacao amargo, opcional

Cómo hacer gesztenyepüré, paso a paso

Hacer un corte en cruz sobre las castañas frescas y cocinarlas en agua durante 25 minutos, hasta que estén tiernas. Pelarlas mientras todavía están tibias. Retirar también la piel interna. Preparar un almíbar con el azúcar y el agua. Hervir durante 3 minutos. Procesar las castañas con el almíbar, la vainilla y el ron hasta obtener un puré liso. Dejar enfriar por completo el puré antes de pasarlo por el prensapapas, para conservar una textura aireada. Batir la crema de leche con el azúcar impalpable hasta obtener una crema chantillí firme. Pasar el puré por un prensapapas directamente sobre los platos. Cubrir con la crema batida y decorar con cerezas o cacao.

Receta de Mont Blanc

Un postre Mont Blanc con base de merengue, crema y puré de castañas reposa en un plato de cerámica junto a una cuchara antigua sobre un mantel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mont Blanc combina una base de merengue crocante, crema batida y castañas endulzadas en forma de hilos. El resultado es un postre de gran volumen, con contraste entre el centro cremoso y la cubierta de castañas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 30 minutos.

Preparación: 35 minutos.

Cocción: 1 hora y 30 minutos, más enfriado.

Ingredientes

4 claras de huevo 200 gr de azúcar 1 cucharadita de fécula de maíz 1 cucharadita de jugo de limón 300 gr de puré de castañas 80 gr de azúcar impalpable 30 ml de ron 300 ml de crema de leche 30 gr de azúcar impalpable para la crema 1 cucharadita de esencia de vainilla 50 gr de chocolate amargo rallado, opcional

Cómo hacer Mont Blanc, paso a paso

Precalentar el horno a 110 °C. Batir las claras hasta que comiencen a formar espuma. Agregar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener un merengue brillante. Incorporar la fécula y el jugo de limón. Formar 4 discos o nidos de merengue sobre una placa con papel manteca. Cocinar el merengue a temperatura baja, durante 90 minutos, sin abrir el horno. Apagar el horno y dejar enfriar los merengues en el interior. Mezclar el puré de castañas con el azúcar impalpable y el ron. Batir la crema con el azúcar impalpable y la vainilla. Colocar crema batida sobre cada merengue. Pasar la crema de castañas por un prensapapas y formar hilos sobre la crema. Decorar con chocolate rallado y servir frío.

Receta de kestaneli baklava

Una porción de baklava de castañas con almíbar reposa sobre un plato de cerámica oscura junto a varias castañas asadas en una mesa de mármol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kestaneli baklava es una versión turca del baklava rellena con castañas confitadas y pistachos. Se prepara con masa filo, aceite o manteca y un almíbar cítrico que aporta humedad y brillo.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 20 minutos.

Preparación: 35 minutos.

Cocción: 45 minutos.

Ingredientes

12 láminas de masa filo 300 gr de castañas confitadas 100 gr de pistachos sin sal 100 ml de aceite de oliva suave 1 cucharada de vinagre de manzana 1 cucharada de jugo de limón 200 gr de azúcar 180 ml de agua 1 cucharada de miel 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 pizca de sal

Cómo hacer kestaneli baklava, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Picar las castañas confitadas y los pistachos. Mezclar el aceite de oliva con el vinagre. Colocar 1 lámina de masa filo en una fuente de aproximadamente 20 x 30 cm. Pincelar con la mezcla de aceite y vinagre. Repetir el procedimiento con 6 láminas. Distribuir las castañas y los pistachos. Cubrir con las láminas restantes, pincelando cada una. Cortar el baklava en cuadrados antes de hornearlo. Mantener la masa filo cubierta con un repasador húmedo, porque se seca rápidamente. Hornear durante 40 a 45 minutos, hasta que esté dorado. Para el almíbar, hervir el agua, el azúcar, la miel, el limón y la vainilla durante 5 minutos. Volcar el almíbar caliente sobre el baklava recién salido del horno. Dejar reposar durante 4 horas antes de servir.

Receta de marron glacé

Dos castañas confitadas descansan en un plato cerámico sobre una superficie de mármol bajo iluminación artificial de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El marron glacé consiste en castañas enteras cocidas lentamente en almíbar, hasta que el azúcar penetra en la pulpa y forma una cobertura brillante. Es una preparación delicada que requiere varios días, pero no presenta grandes dificultades técnicas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 días.

Preparación activa: 45 minutos.

Cocción: 2 horas y 30 minutos, repartidas en varios días.

Ingredientes

500 gr de castañas grandes 500 gr de azúcar 500 ml de agua 1 chaucha de vainilla 1 cucharada de ron, opcional

Cómo hacer marron glacé, paso a paso

Hacer un corte superficial en cada castaña. Hervirlas durante 8 minutos. Pelarlas con cuidado para que no se rompan. Colocar el agua, el azúcar y la vainilla en una cacerola. Hervir durante 5 minutos para formar un almíbar liviano. Incorporar las castañas y cocinar a fuego mínimo durante 10 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar durante 24 horas. Repetir la cocción y el reposo durante 3 días. No revolver las castañas con cuchara, porque pueden quebrarse; mover la cacerola suavemente. Escurrirlas y colocarlas sobre una rejilla. Dejar enfriar antes de envolverlas o servirlas.

Receta de kuri kinton

Un cuenco de cerámica contiene kuri kinton, un dulce tradicional japonés preparado con puré y castañas confitadas, colocado sobre una bandeja de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kuri kinton es un puré japonés de batata y castañas, de color dorado y sabor dulce. Tradicionalmente se sirve durante el Año Nuevo como símbolo de prosperidad y abundancia.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

600 gr de batatas 200 gr de castañas en almíbar 100 ml del almíbar de las castañas 30 ml de mirin 50 gr de azúcar 1 vaina de gardenia seca, opcional 1 pizca de sal

Cómo hacer kuri kinton, paso a paso

Pelar las batatas y cortarlas en trozos medianos. Dejarlas en agua durante 10 minutos para retirar parte del almidón. Colocar las batatas en una olla con agua limpia. Agregar la gardenia seca si se utiliza. Hervir durante 20 minutos, hasta que estén muy tiernas. Retirar la gardenia y escurrir las batatas. Pisarlas o procesarlas hasta obtener un puré liso. Colocar el puré en una cacerola junto con el azúcar, el mirin, la sal y el almíbar. Cocinar a fuego bajo durante 8 minutos. El puré debe quedar espeso, pero húmedo, porque se afirmará al enfriarse. Incorporar las castañas enteras o cortadas en mitades. Enfriar y servir en pequeñas porciones.

Receta de Martinigans

El tradicional ganso asado de San Martín se sirve con guarnición de col lombarda estofada, una albóndiga de patata y salsa sobre una mesa de madera junto a una copa de vino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Martinigans es una preparación austríaca de ganso asado, relleno con castañas, ciruelas secas, pan y verduras. Se sirve tradicionalmente con repollo colorado, papas o knödel.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 4 horas y 30 minutos.

Preparación: 45 minutos.

Cocción: 3 horas y 45 minutos.

Ingredientes

1 ganso de aproximadamente 3 kg 250 gr de castañas cocidas 150 gr de ciruelas secas 150 gr de pan de campo 1 cebolla 1 zanahoria 1 nabo 50 gr de manteca 200 ml de caldo de ave 1 cucharadita de tomillo Sal, cantidad necesaria Pimienta, cantidad necesaria 500 ml de agua para la fuente 1 cucharada de fécula de maíz, opcional

Cómo hacer Martinigans, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Retirar las vísceras del ganso y secar bien la piel. Condimentar el interior y el exterior con sal y pimienta. Cortar la cebolla, la zanahoria y el nabo en cubos pequeños. Saltear las verduras con la manteca durante 8 minutos. Agregar el pan cortado, las castañas, las ciruelas y el tomillo. Incorporar 100 ml de caldo y mezclar. Rellenar el ganso sin compactar demasiado. Cerrar la abertura con hilo de cocina. Colocar el ganso en una fuente con el agua y el caldo restante. Cocinar primero con la pechuga hacia abajo, durante 1 hora. Darlo vuelta y continuar la cocción durante 2 horas y 30 minutos. Rociar la piel cada 30 minutos con los jugos de la fuente. Dejar reposar 20 minutos antes de cortar. Para la salsa, colar los jugos y espesarlos con fécula disuelta en agua.

Receta de gesztenye szelet

Una porción de pastel de castañas gesztenye szelet con cobertura de chocolate reposa sobre un plato de cerámica junto a una taza de café en una mesa de mármol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gesztenye szelet es una torta húngara en capas, con bizcochuelo liviano, almíbar de brandy y una crema de castañas cubierta con chocolate amargo rallado.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.

Preparación: 45 minutos.

Cocción: 25 minutos, más enfriado.

Ingredientes

Para el bizcochuelo

4 huevos 120 gr de azúcar 100 gr de harina 0000 200 gr de puré de castañas 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 pizca de sal

Para el almíbar

100 ml de agua 80 gr de azúcar 40 ml de brandy

Para la crema

300 gr de puré de castañas 250 ml de crema de leche 60 gr de azúcar impalpable 1 cucharadita de esencia de vainilla

Para decorar

80 gr de chocolate amargo

Cómo hacer gesztenye szelet, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Batir los huevos con el azúcar durante 8 minutos, hasta que estén claros y hayan triplicado su volumen. Incorporar la vainilla, la sal y el puré de castañas. Tamizar la harina y agregarla con movimientos envolventes. No mezclar de más, para evitar que el bizcochuelo pierda aire. Volcar la preparación en una placa de 20 x 30 cm enmantecada. Hornear durante 20 a 25 minutos. Enfriar por completo. Preparar el almíbar hirviendo el agua y el azúcar durante 3 minutos. Retirar del fuego y agregar el brandy. Pinchar el bizcochuelo y humedecerlo con el almíbar. Batir la crema con el azúcar impalpable y la vainilla. Incorporar el puré de castañas hasta obtener una crema homogénea. Extender la crema sobre el bizcochuelo. Rallar el chocolate por encima. Refrigerar durante 2 horas y cortar en rectángulos.