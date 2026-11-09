Tendencias

El método de Emma Chamberlain para influir en la moda: cómo combina ropa vintage, siluetas amplias y piezas de lujo

La estadounidense articula su vestuario a partir de proporciones relajadas, hallazgos de segunda mano y detalles de alta gama, una propuesta visual que prioriza la comodidad y el equilibrio de texturas

Emma Chamberlain construye su estilo a partir del cruce entre prendas de archivo, ropa cómoda y detalles de lujo (REUTERS/Daniel Cole)
Emma Chamberlain construye su estilo a partir del cruce entre prendas de archivo, ropa cómoda y detalles de lujo (REUTERS/Daniel Cole)
Guardar

La influencia de Emma Chamberlain en la moda parte de una combinación reconocible: prendas de archivo y vintage, códigos cómodos y detalles de lujo. Su vestuario evita los conjuntos cerrados y prefiere la mezcla de tiempos, texturas y registros.

Un pantalón de silueta amplia, una camiseta gastada o una chaqueta con historia pueden convivir con una joya de gran presencia, un bolso de firma o un vestido de pasarela.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido y empresaria estadounidense convirtió esa forma de vestirse en una identidad visual. En lugar de organizar cada aparición alrededor de una tendencia puntual, trabaja con piezas que parecen elegidas una por una.

Las piezas vintage y de segunda mano se combinan con sastrería y calzado contemporáneo sin recrear estéticas temáticas (Instagram: Emma Chamberlain)
Las piezas vintage y de segunda mano se combinan con sastrería y calzado contemporáneo sin recrear estéticas temáticas (Instagram: Emma Chamberlain)

El vintage funciona como base y no como disfraz

En el armario de Chamberlain aparecen chaquetas de cuero de aspecto usado, denim deslavado, minifaldas, anteojos de montura pequeña de aire retro y bolsos con referencias a otras décadas.

Estas prendas no forman una reconstrucción literal de los años noventa o dos mil, sino que se integran a combinaciones actuales mediante cortes limpios, calzado contemporáneo y elementos de sastrería.

El uso de pantalones anchos y prendas holgadas prioriza la comodidad y el equilibrio de volúmenes sobre las siluetas ajustadas (Instagram: Emma Chamberlain)
El uso de pantalones anchos y prendas holgadas prioriza la comodidad y el equilibrio de volúmenes sobre las siluetas ajustadas (Instagram: Emma Chamberlain)

El recurso está en seleccionar una pieza con carácter y dejar que el resto del conjunto le dé aire. Una camisa masculina de segunda mano gana actualidad sobre una falda corta, un bolso con forma clásica ordena unos jeans anchos y una remera sin estampas, una chaqueta de cuero introduce peso visual sobre un vestido ligero.

PUBLICIDAD

La prenda vintage aporta información al conjunto sin imponer una estética temática.

Ese criterio explica por qué sus elecciones suelen alejarse del efecto de conjunto comprado de una sola vez. Hay contraste entre superficies como algodón lavado junto a satén, denim rígido con punto fino, cuero envejecido y metal pulido. La ropa parece construida por capas y no resuelta a partir de una fórmula fija.

La selección de prendas versátiles facilita la transición del vestuario entre el día y la noche (Instagram: Emma Chamberlain)
La selección de prendas versátiles facilita la transición del vestuario entre el día y la noche (Instagram: Emma Chamberlain)

Las siluetas amplias sustituyen la rigidez por proporción

La comodidad es otro de los ejes de su estilismo. Pantalones de pierna recta o ancha, blazers de hombro definido, camisas holgadas, buzos de punto y calzado plano introducen una idea de movilidad que se distancia de los looks excesivamente ceñidos. La clave aparece en el volumen: cuando una prenda gana amplitud, otra delimita la figura o concentra la atención.

Una camiseta corta puede compensar un pantalón de tiro bajo; un abrigo de gran tamaño funciona sobre una falda pequeña; una musculosa ajustada da estructura debajo de un traje amplio.

Las proporciones, más que la acumulación de prendas llamativas, sostienen la imagen. El resultado tiene referencias a la sastrería masculina, al armario universitario y a la indumentaria deportiva, sin quedar limitado a ninguno de esos códigos.

Emma Chamberlain sostiene con la mano un par de bailarinas blancas con puntera hendida frente a un espejo de marco circular
Las piezas de pasarela y los accesorios de alta gama funcionan como puntos de apoyo en conjuntos de base cotidiana (Vogue)

También se percibe una preferencia por piezas que admiten usos distintos. Un cárdigan se lleva como capa exterior, una camisa funciona abierta sobre una base mínima y un pantalón de vestir se aleja de lo corporativo con zapatillas o sandalias. Esa versatilidad permite que el vestuario pase del día a la noche sin un cambio radical de lenguaje.

El lujo entra a través de una prenda, una joya o un bolso

Los atuendos para la alfombra roja incorporan peinados desestructurados y detalles que modifican las convenciones tradicionales de la gala (REUTERS/Danny Moloshok)
Los atuendos para la alfombra roja incorporan peinados desestructurados y detalles que modifican las convenciones tradicionales de la gala (REUTERS/Danny Moloshok)

La relación de Emma Chamberlain con las casas de lujo no se expresa necesariamente mediante conjuntos completos de pasarela.

En sus apariciones, una pieza de alto nivel suele actuar como punto de apoyo: un vestido de construcción compleja, un accesorio de joyería, una cartera estructurada o un zapato con una forma definida. Alrededor de ese elemento, el resto conserva una apariencia más cotidiana.

El lujo queda integrado en el estilismo, no expuesto como un uniforme. Esta elección evita que la prenda de mayor valor visual absorba toda la atención.

Una falda satinada puede llevarse con una camiseta sencilla, mientras que un bolso de diseño cambia la lectura de un conjunto de denim. La tensión entre materiales refinados y básicos de uso diario le da continuidad a su propuesta.

La paleta de colores neutros y tonos apagados unifica la mezcla de texturas y reserva los tonos intensos para piezas individuales (REUTERS/Danny Moloshok)
La paleta de colores neutros y tonos apagados unifica la mezcla de texturas y reserva los tonos intensos para piezas individuales (REUTERS/Danny Moloshok)

En la alfombra roja, esa misma lógica se adapta a siluetas más formales. Puede inclinarse por vestidos de líneas depuradas, referencias al cine clásico o piezas con volumen, aunque introduce un detalle que altera la previsibilidad: un peinado de acabado menos rígido, joyas con presencia o un maquillaje que no replica los códigos más convencionales del glamour.

Los accesorios definen el tono de cada conjunto

El balance de proporciones compensa la amplitud de abrigos o pantalones anchos con prendas ajustadas que delimitan la figura (REUTERS/Kylie Cooper)
El balance de proporciones compensa la amplitud de abrigos o pantalones anchos con prendas ajustadas que delimitan la figura (REUTERS/Kylie Cooper)

En esta estética, los accesorios no ocupan un lugar secundario. Aros, collares, gafas oscuras, relojes, medias, calzado y carteras establecen el registro final de las prendas.

Unos anteojos de aire retro desplazan un look hacia otra década, un zapato de taco fino modifica la lectura de un pantalón deportivo, una cadena corta aporta definición a una camiseta básica.

La selección de joyería suele trabajar por acumulación medida. En lugar de una pieza aislada, aparecen anillos, collares y pendientes que añaden brillo y textura sin convertir el conjunto en un exceso. Cada accesorio cumple una función de estilismo: marcar una época, pulir una silueta o introducir contraste.

Los accesorios como gafas oscuras, calzado específico y capas de joyería definen la época y el registro de cada vestuario (Instagram: Emma Chamberlain)
Los accesorios como gafas oscuras, calzado específico y capas de joyería definen la época y el registro de cada vestuario (Instagram: Emma Chamberlain)

La paleta, por su parte, acompaña esa libertad. Negro, gris, marrón, azul denim, blanco roto y tonos apagados permiten que las prendas de diferentes procedencias dialoguen entre sí.

Cuando aparece un color intenso, suele hacerlo en una sola pieza: una cartera, un abrigo, un zapato o un detalle de maquillaje. Así, el foco se mantiene y la mezcla no se vuelve dispersa.

Temas Relacionados

Estilo de celebridadesLujoJoyeríaEmma ChamberlainModaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ardor en los ojos y dificultad para respirar: el drama de los habitantes de Loni, una de las ciudades más contaminadas del mundo

En esta localidad de la India los niveles de partículas PM2.5 superan 22 veces el límite anual de la OMS. Los testimonios de vecinos que subsisten entre el humo de fábricas clandestinas y polvo incesante

Ardor en los ojos y dificultad para respirar: el drama de los habitantes de Loni, una de las ciudades más contaminadas del mundo

De Nicole Kidman a Zendaya: las celebridades que imponen el regreso del flequillo a las alfombras rojas

Figuras públicas y actrices adoptan versiones cortas, tenues o desfiladas para transformar sus peinados sin alterar el largo total de la melena

De Nicole Kidman a Zendaya: las celebridades que imponen el regreso del flequillo a las alfombras rojas

Cómo atraer mariposas al jardín: las plantas ideales y las medidas clave

Sostener el ciclo biológico de estos insectos requiere follaje específico para nutrir orugas, más allá de ofrecer néctar. Pautas para transformar patios o balcones en refugios naturales

Cómo atraer mariposas al jardín: las plantas ideales y las medidas clave

La historia del Poncho Bandera de La Sole, la prenda artesanal que une al papa León XIV con Messi

Soledad Pastorutti lo lució antes de la misa del sumo pontífice en Buenos Aires. Fue tejido a mano en Catamarca y tiene una historia que también incluye a Lionel Messi. La palabra de los artesanos

La historia del Poncho Bandera de La Sole, la prenda artesanal que une al papa León XIV con Messi

Acostarse cada día a una hora distinta: cuál es el efecto en la salud del corazón

Un estudio presentado en la Asociación Americana del Corazón vinculó la variación en los horarios de sueño con un aumento del riesgo de infarto, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. La importancia de sostener una rutina regular para dormir

Acostarse cada día a una hora distinta: cuál es el efecto en la salud del corazón

DEPORTES

Subastan el histórico Williams que Ayrton Senna manejó 25 días antes de morir: su millonario precio

Subastan el histórico Williams que Ayrton Senna manejó 25 días antes de morir: su millonario precio

“Profundamente decepcionante”: el duro análisis que ubicó a Alpine entre los “perdedores” del Gran Premio de Brasil

El dardo del ayudante egipicio del Vasco Arruabarrena a River Plate tras el título de Boca Juniors

Camilo Ugo Carabelli, del escándalo en Ecuador al título en Brasil y un nuevo salto en el ranking: “Tuve altibajos, pero me estoy sintiendo mejor”

Sorpresa en las juveniles de la selección argentina: la estrella de Vélez que cambió de país para el Mundial Sub 17

TELESHOW

La inesperada respuesta de la hija de Stephanie Demner cuando su mamá le preguntó qué sintió al conocer a su hermanita

La inesperada respuesta de la hija de Stephanie Demner cuando su mamá le preguntó qué sintió al conocer a su hermanita

Del picnic de Yanina Latorre y Analía Franchín a la sombrilla de Valeria Mazza: las perlitas de los famosos en la misa del papa León XIV

El gesto del Papa León XIV que conmovió a Abel Pintos tras cantar frente a él: “No lo olvidaremos en nuestras vidas”

“Orgullo”: la alegría que compartió Wanda Nara en medio de un complicado momento familiar

Flavio Mendoza despidió a una fan de 100 años y recordó el momento más insólito de su carrera: “Se le cayeron los dientes en mi bota”

INFOBAE AMÉRICA

Lo que revela el colapso sanitario de La Habana cuando la ciudad cumple 507 años de fundada

Lo que revela el colapso sanitario de La Habana cuando la ciudad cumple 507 años de fundada

Ingresos públicos en El Salvador: los rubros que concentraron más recursos, según economista

Guatemala: los 780 sismos que mantienen en vela a los vecinos de Santa Rosa y lo que dice el Insivumeh

Confirman en Panamá la muerte de una niña de un año y cuatro meses por tosferina

Analista político haitiano afirma que la desaparición de cuatro salvadoreños estaría ligada a redes de corrupción en su país