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Receta de pollo al aceto, rápida y fácil

Una propuesta ideal para resolver la cena cotidiana con presas bien selladas que absorben un aderezo espeso de vino tinto oscuro, perfumado con laurel fresco y enriquecido con manteca para ganar brillo final

Plato de pollo glaseado con papas y tomates cherry sobre una mesa de madera con cubiertos, una copa de vino tinto y una cesta con pan.
Dorar bien las presas antes de agregar el vinagre es clave para lograr una salsa con más cuerpo y sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El secreto de un buen pollo al aceto está en esa salsa brillante y agridulce, resultado de reducir vinagre con los jugos que suelta el pollo al dorarse. Un plato simple, de pocos ingredientes, que rinde mucho sabor.

Se trata de presas de pollo doradas y terminadas en una salsa de vinagre, ajo y hierbas, con un sabor marcado pero equilibrado por la cocción. Es una receta habitual en mesas argentinas por su practicidad: se resuelve en una sola sartén y en menos de 40 minutos.

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Receta de pollo al aceto

El pollo al aceto es una preparación de presas de pollo doradas y luego cocidas en una salsa reducida a base de vinagre de vino o balsámico, ajo y romero. El resultado es una carne jugosa bañada en una salsa agridulce de color oscuro y textura ligeramente espesa.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 40 minutos: 10 minutos de preparación y 30 minutos de cocción.

Ingredientes

  • 1 pollo entero cortado en presas (o 8 presas a elección)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 4 dientes de ajo, enteros y pelados
  • 100 ml de vinagre de vino tinto o balsámico
  • 200 ml de caldo de pollo
  • 1 ramita de romero fresco
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharada de manteca
  • Sal y pimienta negra, a gusto
  • Perejil fresco picado, para servir
Un plato hondo con presas de pollo en salsa oscura con cebollas, junto a pan, una copa de vino tinto y cubiertos sobre una mesa.
El pollo al aceto se destaca por su salsa brillante y agridulce, lograda con la reducción de vinagre y los jugos de cocción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pollo al aceto, paso a paso

  1. Salar y pimentar las presas de pollo de ambos lados.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego fuerte y dorar el pollo por todos sus lados, unos 8 minutos. Retirar y reservar.
  3. En la misma sartén, bajar a fuego medio y saltear los dientes de ajo enteros hasta que tomen color dorado, cuidando que no se quemen.
  4. Volcar el vinagre y dejar que reduzca a la mitad, raspando el fondo de la sartén para soltar los jugos dorados.
  5. Incorporar el caldo de pollo, el romero y el laurel. Llevar a hervor.
  6. Volver a colocar el pollo en la sartén, bajar a fuego suave, tapar y cocinar 20 minutos, hasta que esté bien cocido por dentro.
  7. Destapar y dejar reducir la salsa unos minutos más, hasta que espese ligeramente.
  8. Retirar las hojas de laurel, agregar la manteca y mezclar para dar brillo a la salsa.
  9. Servir el pollo bañado en su salsa y espolvoreado con perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas: 28 gr
  • Carbohidratos: 4 gr
  • Proteínas: 36 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo al aceto se conserva en la heladera hasta 3 días, en un recipiente hermético. En el freezer puede durar hasta 2 meses; se recomienda descongelar en la heladera antes de recalentar a fuego suave.

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