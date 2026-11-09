Receta de pollo al aceto, rápida y fácil

El secreto de un buen pollo al aceto está en esa salsa brillante y agridulce, resultado de reducir vinagre con los jugos que suelta el pollo al dorarse. Un plato simple, de pocos ingredientes, que rinde mucho sabor.
Se trata de presas de pollo doradas y terminadas en una salsa de vinagre, ajo y hierbas, con un sabor marcado pero equilibrado por la cocción. Es una receta habitual en mesas argentinas por su practicidad: se resuelve en una sola sartén y en menos de 40 minutos.
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Receta de pollo al aceto
El pollo al aceto es una preparación de presas de pollo doradas y luego cocidas en una salsa reducida a base de vinagre de vino o balsámico, ajo y romero. El resultado es una carne jugosa bañada en una salsa agridulce de color oscuro y textura ligeramente espesa.
Tiempo de preparación
El tiempo total ronda los 40 minutos: 10 minutos de preparación y 30 minutos de cocción.
Ingredientes
- 1 pollo entero cortado en presas (o 8 presas a elección)
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 4 dientes de ajo, enteros y pelados
- 100 ml de vinagre de vino tinto o balsámico
- 200 ml de caldo de pollo
- 1 ramita de romero fresco
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta negra, a gusto
- Perejil fresco picado, para servir
Cómo hacer pollo al aceto, paso a paso
- Salar y pimentar las presas de pollo de ambos lados.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego fuerte y dorar el pollo por todos sus lados, unos 8 minutos. Retirar y reservar.
- En la misma sartén, bajar a fuego medio y saltear los dientes de ajo enteros hasta que tomen color dorado, cuidando que no se quemen.
- Volcar el vinagre y dejar que reduzca a la mitad, raspando el fondo de la sartén para soltar los jugos dorados.
- Incorporar el caldo de pollo, el romero y el laurel. Llevar a hervor.
- Volver a colocar el pollo en la sartén, bajar a fuego suave, tapar y cocinar 20 minutos, hasta que esté bien cocido por dentro.
- Destapar y dejar reducir la salsa unos minutos más, hasta que espese ligeramente.
- Retirar las hojas de laurel, agregar la manteca y mezclar para dar brillo a la salsa.
- Servir el pollo bañado en su salsa y espolvoreado con perejil fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas: 28 gr
- Carbohidratos: 4 gr
- Proteínas: 36 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo al aceto se conserva en la heladera hasta 3 días, en un recipiente hermético. En el freezer puede durar hasta 2 meses; se recomienda descongelar en la heladera antes de recalentar a fuego suave.
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