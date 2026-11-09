Medio Ambiente

Ardor en los ojos y dificultad para respirar: el drama de los habitantes de Loni, una de las ciudades más contaminadas del mundo

En esta localidad de la India los niveles de partículas PM2.5 superan 22 veces el límite anual de la OMS. Los testimonios de vecinos que subsisten entre el humo de fábricas clandestinas y polvo incesante

El uso de pirotecnia durante la festividad de Diwali elevó el índice de calidad del aire en Delhi por encima del umbral severo de 400 puntos. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
El uso de pirotecnia durante la festividad de Diwali elevó el índice de calidad del aire en Delhi por encima del umbral severo de 400 puntos. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
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Loni, una ciudad de más de 700.000 habitantes en las afueras de Delhi, se encuentra dentro del ranking global de zonas más contaminadas del planeta, según IQAir. Sus habitantes respiran aire con niveles de PM2.5 (partículas finas que penetran profundamente en los pulmones y pueden ingresar al torrente sanguíneo) que superan 22 veces el límite anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La crisis no es local: en octubre, 261 de 267 ciudades indias con datos suficientes superaron la guía diaria de la OMS para ese mismo contaminante.

El problema se agrava cada invierno. El aire frío atrapa los contaminantes cerca del suelo, y eventos como el festival de Diwali, que este año se realiza del 6 al 10 de noviembre, disparan los niveles de polución a cifras extremas.

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Durante Diwali, la tradición hindú de encender fuegos artificiales en celebración de la victoria de la luz sobre la oscuridad lanza al aire grandes cantidades de partículas y gases tóxicos en un período muy corto, lo que se suma al smog invernal ya existente y lleva la contaminación a niveles extremos. Este 9 de noviembre, Delhi registró un índice de calidad del aire (ICA) de 370 (categoría “muy pobre”) y varias zonas superaron 400, el umbral de lo “severo”, según datos oficiales del Central Pollution Control Board (CPCB).

Más de 17.000 muertes en Delhi se atribuyeron a la contaminación del aire

La ciudad de Loni supera en más de 22 veces el límite anual de partículas PM2.5 recomendado por la Organización Mundial de la Salud. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
La ciudad de Loni supera en más de 22 veces el límite anual de partículas PM2.5 recomendado por la Organización Mundial de la Salud. (REUTERS/Anushree Fadnavis)

Entre los contaminantes más peligrosos están las PM2.5. Se trata de partículas de menos de 2,5 micrómetros de diámetro (unas 30 veces más finas que un cabello humano) que el sistema respiratorio no puede filtrar por completo. Al ingresar al pulmón y, en algunos casos, al torrente sanguíneo, generan inflamación. La OMS advierte que la exposición prolongada eleva el riesgo de cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas, y que la contaminación del aire es uno de los mayores riesgos ambientales para la salud infantil.

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En Loni, el promedio anual de PM2.5 es de 112,5 microgramos por metro cúbico, más de 22 veces el límite de 5 microgramos que recomienda la OMS. En los picos de contaminación invernal, esas lecturas pueden superar 800 microgramos, más de 50 veces la guía diaria de la OMS. Un análisis del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), con sede en Finlandia, estimó que la contaminación del aire causó alrededor de 17.188 muertes en Delhi en 2023, casi el 15% del total de fallecimientos en la ciudad ese año.

Los testimonios de los vecinos de Loni ilustran la dimensión cotidiana del problema. Kanwar Singh, vendedor de cigarrillos de 55 años, contó a AFP que el polvo tóxico entra en su garganta y pulmones, y que por las noches bebe agua caliente y hace gárgaras para poder respirar con mayor facilidad. Savita Devi, ama de casa de 51 años, describió a la misma agencia una “sensación de ardor en los ojos” permanente y afirmó que sus nietos enferman con frecuencia cuando los niveles de polución suben. “Si vas al médico, te dirá que es una infección. Pero aquí las infecciones pasan por esta contaminación”, declaró.

La exposición prolongada a partículas finas PM2.5 incrementa el riesgo de padecer cáncer de pulmón y problemas cardíacos según la OMS. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
La exposición prolongada a partículas finas PM2.5 incrementa el riesgo de padecer cáncer de pulmón y problemas cardíacos según la OMS. (REUTERS/Anushree Fadnavis)

El festival hindú de Diwali, celebrado este fin de semana, disparó los niveles de contaminación pese a que la Corte Suprema de India había autorizado solo el uso de pirotecnia de baja emisión durante horas limitadas. Residentes de Delhi y Mumbai relataron a Reuters que los fuegos artificiales continuaron hasta entrada la madrugada.

Según IQAir, Delhi ocupa hoy el segundo lugar entre las ciudades más contaminadas del mundo. En partes de la urbe, la contaminación del aire superó 58 veces el límite diario recomendado por la OMS. El primer puesto del ranking lo ocupó Lahore, Pakistán, con un ICA de 563, categorizado como “peligroso”.

La contaminación invernal en el norte de India es un fenómeno recurrente: el aire frío y denso atrapa las emisiones vehiculares, el polvo de las obras y el humo de la quema de residuos agrícolas. Ante el deterioro, las autoridades de Delhi impusieron restricciones el viernes anterior bajo un plan de acción graduado que, entre otras medidas, ordenó a las escuelas dictar clases en línea.

Los principales motores de contaminación

Loni concentra fábricas de procesamiento de residuos electrónicos, tintura textil, reciclaje de plásticos y metalurgia. Una inspección de funcionarios gubernamentales de calidad del aire en agosto encontró “incumplimientos generalizados” de las normas ambientales, incluidos hornos que funcionan con madera y carbón, según informó AFP.

Los camiones cisterna que riegan las calles para suprimir el polvo tienen un efecto limitado: el polvo regresa en menos de una hora. “El polvo sigue llegando. Tenemos que lavar las cosas dos o tres veces, toda la ropa, la ropa de cama, todo se arruina”, dijo a la agencia Inamul Khan, comerciante de 27 años.

Los vecinos de Loni sufren afecciones respiratorias crónicas e irritación en los ojos debido a la inhalación constante de polvo contaminado. (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Los vecinos de Loni sufren afecciones respiratorias crónicas e irritación en los ojos debido a la inhalación constante de polvo contaminado. (REUTERS/Anushree Fadnavis)

A escala nacional, la evidencia científica apunta a fuentes más profundas. Según el informe de octubre del CREA, una investigación del Instituto de Tecnología de India (IIT) Delhi determinó que la industria es el mayor contribuyente doméstico a las concentraciones de PM2.5 ponderadas por población, con un 18%, seguida por las fuentes residenciales (15%) y la generación eléctrica (13%).

Un estudio complementario del IIT Bombay estimó que entre el 82% y el 89% de las concentraciones urbanas de PM2.5 en las ciudades indias proviene de emisiones generadas fuera de los límites de cada ciudad, con la quema doméstica de biomasa como el factor más importante (32%).

Estos datos cuestionan la estrategia actual del Programa Nacional de Aire Limpio (NCAP, por sus siglas en inglés), que destina alrededor del 67% de sus fondos a la mitigación del polvo en calles, según el CREA. El organismo recomendó que la próxima fase del programa priorice las emisiones de la industria, la generación eléctrica y las fuentes residenciales, además de los precursores gaseosos (dióxido de azufre, dióxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles) que forman PM2.5 de manera secundaria en la atmósfera.

Los días de mayor polución son para Singh los más duros en dos sentidos: el aire le impide salir a la calle y, si no sale a trabajar, no gana. El vendedor, con problemas respiratorios crónicos, recurre a una mascarilla o un trapo para cubrirse la cara y no abandona su medicación “solo para seguir vivo”, según declaró.

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