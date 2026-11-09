La vestimenta de León XIV: los cambios en su visita a Argentina y los símbolos detrás de cada prenda

Vogue incluyó a León XIV entre las 55 personalidades mejor vestidas del mundo en 2025, la publicación vinculó su imagen con la sastrería papal, los bordados y la simbología litúrgica /EFE/ Nehuen Rovediello

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La visita del papa León XIV a Argentina puso las vestiduras litúrgicas en el centro de las celebraciones. Durante una misa multitudinaria en el barrio de Palermo, oficiada ante el Monumento de los Españoles, el pontífice llevó una casulla blanco natural, con reflejos dorados y un galón vertical que reproduce una red. Tres cruces sobre el frente y otras tres en la espalda completaban una pieza concebida para esa agenda en Buenos Aires.

Tomás Valentín Gómez, de 27 años radicado en San Luis, intervino en la confección de los ornamentos destinados al Papa, los obispos y otros participantes. Su trabajo para la visita retomó una colaboración anterior para una misa de León XIV en el santuario francés de Lourdes, realizada en septiembre. En las prendas argentinas convergieron referencias al Anillo del Pescador, piedras de ónix puntano y códigos de una tradición que también atrae la atención de la moda.

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La elección de cada elemento responde a ceremonias, tiempos litúrgicos y reglas de protocolo. Las estolas, las capas y las sotanas no funcionan como accesorios aislados. Sus materiales, colores, bordados y formas expresan jerarquías dentro de los ritos y remiten a símbolos de la Iglesia católica.

Un estudio divulgado por la Universidad de Cambridge indicó que las vestiduras papales han servido para transmitir la primacía y la singularidad del pontífice /EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Los colores de las vestiduras en las grandes celebraciones papales se ajustan a las mismas normas litúrgicas que rigen para cualquier celebrante. Sin embargo, en el caso del pontífice esa elección adquiere una visibilidad particular y cumple una función pedagógica. Vatican News, agencia del Vaticano, citó como ejemplo la misa de Pentecostés presidida por León XIV en la Basílica de San Pedro, para la que usó vestiduras litúrgicas rojas, “color que evoca el fuego y el poder explosivo del Espíritu”.

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La homilía tuvo lugar después de la lectura del Evangelio y de la secuencia, un antiguo canto litúrgico que invoca al Espíritu como consolador, refugio y refrigerio. En ese marco, el rojo de las prendas reforzó de forma visual el acento de la celebración en la acción transformadora del Espíritu.

Para la agenda de León XIV en Córdoba, Gómez confeccionó una casulla, una mitra y una estola, además de una estola roja para el encuentro del Papa con personas consagradas en la catedral. El blanco fue el color de base, previsto para los actos litúrgicos de la visita y para las temperaturas cálidas.

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El artesano eligió telas ligeras, con alto contenido de algodón y sin poliéster. “Tenía que pensar en ornamentos que fueran frescos y ligeros”, explicó. El conjunto de Buenos Aires combinó blanco, dorado y ocre. Para Córdoba, en cambio, incorporó bordados en dorado, marrón y azul.

Las prendas creadas para la agenda argentina tuvieron el blanco como color de base para los actos litúrgicos y las temperaturas cálidas /Jaime Olivos

El plazo marcó una diferencia con su experiencia previa en Francia. “Todo lo que por ahí en Lourdes lo hicimos en dos meses, acá lo tuve que hacer en tres semanas”, señaló Gómez. Aunque recibió invitaciones para asistir a las celebraciones de ambas ciudades, no esperaba saludar al pontífice. “Somos todos trabajando para lo mismo”, dijo sobre su participación.

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Las medidas necesarias llegaron desde la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre, a través del departamento de liturgia del santuario de Lourdes. Entre ellas figuraba una circunferencia de cabeza de 59,5 centímetros, un dato indispensable para la mitra. “Es lo más delicado, porque tiene que entrar justo”, indicó el artesano.

El Anillo del Pescador

El Anillo del Pescador, sello que cada Papa recibe al inicio de su pontificado, ordenó el diseño de las vestiduras. Gómez tomó del objeto la forma y el motivo de red.

La relación de Gómez con la Iglesia se inició durante su infancia. En declaraciones a Radio Mitre, recordó que sus abuelos, en particular su abuelo materno, lo llevaban a misa los fines de semana. “Mis abuelos, especialmente mi abuelo materno, me llevaban a misa los fines de semana”, relató. Tras la muerte de su abuelo, cuando él tenía cuatro años, siguió yendo con otros familiares. A los cinco comenzó a servir como monaguillo en una parroquia de San Luis y a ayudar en el altar de la parroquia de Merlo.

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En su cuenta de Instagram, Gómez explicó su aproximación al oficio: “En la liturgia nada es casual. Los colores, las formas, los bordados y los materiales no son únicamente decisiones estéticas: expresan la fe de la iglesia y la ayudan a hacer visible el misterio que se celebra. Una cruz no es un adorno, sino el signo del amor llevado hasta el extremo. Por eso, un ornamento litúrgico no busca impresionar, sino hablar en silencio”.

El papa León XIV sostiene la férula pastoral durante una misa oficiada frente a los asistentes en el Monumento de los Españoles (EFE)

Durante los últimos años, Gómez pasó las temporadas europeas en Lourdes, donde colaboró con la pastoral de habla hispana del santuario. “Tocaba el órgano en las misas en español e italiano y acompañaba un poco a los peregrinos de lengua hispana”, contó. Este año, el responsable de liturgia le propuso sumarse a la preparación de prendas para la visita de León XIV, junto con la encargada del costurero del santuario.

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Esa experiencia antecedió la elección del artesano para bordar las vestiduras que el Papa usó durante su estadía en Argentina. Las piezas integraron así referencias al origen de Gómez, desde las piedras de ónix hasta su recorrido en la parroquia de Merlo, con los códigos ceremoniales que había trabajado previamente en Francia.

La agenda también se inscribe en una imagen pública del pontífice que fue observada fuera del ámbito eclesiástico. Vogue incluyó a León XIV entre las 55 personalidades mejor vestidas del mundo en 2025. La selección volvió a poner atención sobre un estilo ligado a la sastrería papal, los bordados y la simbología litúrgica.

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La revista escribió que el Papa era “conocido por romper con los gustos modestos de su predecesor, el papa Francisco, pero conservar a su sastre y mantener el legado papal de vestimentas litúrgicas de corte impecable”. También mencionó las invitaciones a las actrices Monica Bellucci y Cate Blanchett al Vaticano como parte de un intento de modernizar la imagen de la Iglesia y satisfacer sus intereses cinéfilos.

Además, un estudio científico divulgado por la Universidad de Cambridge situó esa dimensión pública de la indumentaria en una tradición de mayor alcance. “Las vestiduras y los atuendos que usa el papa se han utilizado tradicionalmente para transmitir la primacía y la singularidad de su papel en la Iglesia Católica como soberano tanto temporal como espiritual”, precisó. Según el trabajo, estas piezas se emplearon de forma estratégica y deliberada, en distintos momentos, para representar la humildad espiritual del pontífice, su riqueza y prestigio, su condición de diplomático internacional y su soberanía.

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El papa León XIV saluda con la mano a los fieles durante su ingreso a la iglesia de Don Orione.

La primera aparición de León XIV reunió capa roja, estola bordada y cruz dorada

La construcción visual de las apariciones del pontífice combina prendas sujetas a la tradición de la Iglesia con una lectura definida de los colores y materiales. Sotanas en tonos claros, capas rojas, estolas bordadas, detalles dorados y accesorios seleccionados para cada ceremonia integran ese repertorio.

En su primera aparición desde la logia central de la Basílica de San Pedro, León XIV llevó una capa de satén rojo y una estola color vino con bordados dorados. Completó el conjunto con una cruz sostenida por un cordón de seda dorado. La combinación remitió a la indumentaria ceremonial vaticana y concentró las miradas en las texturas, los tonos y el trabajo artesanal de las piezas.

Esa estética depende de talleres y especialistas que conservan técnicas de bordado, corte y confección asociadas a la tradición eclesiástica. Entre ellos figura el diseñador romano Filippo Sorcinelli, responsable de prendas usadas por Benedicto XVI, Francisco y León XIV.

La sotana blanca se consolidó con Pío V y distingue al pontífice

La imagen actual del Papa quedó asociada a la vestimenta blanca desde el Renacimiento. Muchas de las piezas que utiliza, incluida la sotana, derivan de la indumentaria clerical común; sin embargo, el color blanco las distingue del resto. La costumbre se atribuye a Pío V, pontífice entre 1566 y 1572, quien mantuvo el hábito blanco de su orden, la Orden de Predicadores, conocida como los dominicos.

Con el tiempo, aquella decisión se convirtió en una pauta estable. En el cristianismo, el blanco se relaciona con la pureza. Antes de Pío V, los papas no vestían de forma exclusiva ese tono ni disponían de un guardarropa fijo: su ropa variaba según la ocasión litúrgica.

Desde finales de la Edad Media se fue consolidando un conjunto de prendas reservado al pontífice, aunque subsistieron diferencias entre los papados. Durante el Renacimiento, cuando los papas también actuaban como jefes de Estado y podían ir a la guerra, su indumentaria adoptó rasgos de la de un monarca. Julio II, a quien se identificó como “el papa guerrero”, fue uno de esos casos.

La sotana blanca se consolidó como signo distintivo del Papa desde Pío V /EFE/EPA/TIZIANA FABI / POOL

Tras una elección, el protocolo comienza en la Sala de las Lágrimas. Allí, el nuevo Papa se retira y se viste por primera vez con las prendas blancas del cargo. Las sastrerías especializadas del Vaticano, entre ellas Gammarelli, preparan las ropas en varias tallas y mantienen el secreto hasta el último momento.

Aunque hay un diseño común, cada pontífice puede introducir variaciones personales en las telas o en los detalles ornamentales. De todos modos, ciertas prendas y accesorios integran de manera estable el vestuario papal, aunque no estén presentes en todas las apariciones.

La muceta roja y la estola

La sotana es una túnica larga que llega hasta los pies. La papal es enteramente blanca y puede tener ribetes dorados. La habitual entre los sacerdotes es negra; los cardenales visten sotana escarlata, mientras que obispos y arzobispos usan púrpura.

Sobre la coronilla, el pontífice lleva el solideo, una pequeña gorra blanca cuyo nombre significa “solo Dios”. Se la retira únicamente cuando administra sacramentos. El roquete es una camisa corta de lino que se usa sobre la sotana en actos litúrgicos y alcanza los muslos.

La muceta es una capa corta, abotonada al frente, que cubre los hombros y parte superior del pecho hasta los codos. Puede ser blanca o roja, según la ocasión, y se reserva para actos formales no litúrgicos. La muceta roja de León XIV simboliza la autoridad de jurisdicción episcopal y papal y representa su función de gobierno como sucesor de Pedro. Se emplea en ceremonias solemnes ajenas a la liturgia, entre ellas audiencias oficiales, encuentros diplomáticos y visitas de Estado.

La faja ajusta la sotana a la altura de la cintura. En el caso del Papa es blanca y suele tener bordado el escudo pontificio. La pelegrina es una capa corta unida a la sotana que cubre los hombros y suma una dimensión formal vinculada a la protección y guía del pastor de la Iglesia.

Tras la elección de un nuevo pontífice el protocolo comienza en la Sala de las Lágrimas, allí el Papa se viste por primera vez con las prendas blancas del cargo, las sastrerías especializadas del Vaticano como Gammarelli preparan ropas en varias tallas y mantienen el secreto

El sobrepelliz se asemeja al roquete, aunque es más amplio y cuenta con mangas anchas; se usa en celebraciones solemnes. La estola es una banda larga que cuelga del cuello y cae verticalmente sobre el pecho. El Papa la lleva durante su primera aparición y en actos litúrgicos relevantes, con bordados que aluden a su oficio pastoral.

Los zapatos papales fueron tradicionalmente rojos, en referencia a la sangre de los mártires y, de modo particular, a Pedro, considerado el primer Papa. Algunos pontífices se apartaron de ese uso. Francisco apareció con zapatos negros tras su elección, como señal de la imagen sencilla que buscaba proyectar.

El palio y el Anillo del Pescador remiten a las insignias de Pedro

Además de la ropa, el palio, el Anillo del Pescador, la férula papal y la cruz pectoral expresan el oficio del líder de la Iglesia católica. La Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice identifica al palio y al anillo como antiguas insignias episcopales vinculadas a Pedro.

El palio es una vestidura litúrgica hecha con lana de cordero. Evoca al Buen Pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida y recuerda la respuesta de Pedro, por tres veces, al llamado del Señor Resucitado para cuidar de sus corderos y ovejas.

Se trata de una banda estrecha que se lleva sobre la casulla y cae alrededor de los hombros. Tiene dos colgantes negros, uno adelante y otro atrás, además de seis cruces de seda negra: una en cada colgante y cuatro en la franja circular. En las partes delantera y trasera lleva tres alfileres, llamados aciculae, que aluden a los tres clavos de la crucifixión de Cristo.

Simeón de Tesalónica escribió en De sacris ordinationibus que el palio “representa al Salvador que, encontrándonos como a la oveja perdida, nos eleva sobre sus hombros; al asumir nuestra naturaleza humana en la Encarnación, la divinizó, nos ofreció al Padre mediante su muerte en la Cruz y nos exaltó mediante la Resurrección”.

El Papa León XIV dirige la misa del Jubileo de los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades Eclesiales, en la plaza de San Pedro, en El Vaticano, con vestimenta en la que predomina el rojo /REUTERS/Remo Casilli

El Anillo del Pescador cumple la función propia de un anillo de sello y representa el sello de fe confiado a Pedro para fortalecer a sus hermanos. Recibe ese nombre porque el apóstol, tras creer en la palabra de Jesús, llevó las redes desde la barca hasta la orilla durante la pesca milagrosa.

El Papa puede llevar también una férula, un báculo rematado por una cruz. A diferencia del cayado con extremo superior curvado que usan los obispos y arzobispos, la férula papal termina en una forma cruciforme. Su forma actual se estableció en el siglo XX y admitió variaciones entre papados. Francisco optó por una versión más sobria. No está presente en todas las ocasiones, pero se utiliza en liturgias solemnes, como la misa de inicio del pontificado y las grandes celebraciones eucarísticas.

La cruz pectoral cuelga del cuello por medio de una cadena o de un cordón dorado y ocupa un lugar central en la indumentaria papal y episcopal. Sobre el corazón, recuerda a quien la lleva el llamado a seguir a Cristo y a cargar simbólicamente con su cruz, como señal de compromiso espiritual. No es exclusiva del Papa, aunque cada uno suele elegir un diseño propio. Francisco conservó la cruz metálica sencilla que había usado como arzobispo.