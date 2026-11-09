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Receta de papines al romero, rápida y fácil

Una guarnición dorada, aromática y simple de preparar puede transformar por completo una comida cotidiana, con pocos ingredientes, estas pequeñas papas logran una combinación muy atractiva

Papines dorados cortados por la mitad con hojas de romero y especias dentro de un plato hondo sobre una superficie de madera.
Los tubérculos se hierven hasta quedar tiernos, pero firmes, antes de pasar por la sartén (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los papines dorados, con bordes crocantes y perfume de romero fresco, convierten una guarnición simple en una preparación sabrosa, colorida y muy fácil de resolver. Su exterior toma un tono dorado mientras el centro conserva una textura tierna y suave.

El toque de ajo y aceite de oliva realza el sabor de las papas sin quitarles protagonismo. Además, el romero aporta un aroma intenso que se siente desde el primer momento en que los papines entran en la sartén. Son ideales para acompañar carnes a la parrilla, pollo al horno, pescados o una ensalada completa. También pueden servirse como entrada tibia, con una salsa de yogur, mayonesa casera o un poco de queso crema condimentado.

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Esta receta resulta especialmente práctica cuando se busca preparar algo rico sin complicarse. Con pocos ingredientes y una cocción breve, se obtiene una guarnición casera, abundante y con una textura mucho más atractiva que la de una papa hervida tradicional.

Receta de papines al romero

Se trata de papines cocidos hasta alcanzar el punto justo de ternura y luego dorados en una sartén con aceite de oliva, ajo y romero. Durante la cocción, la superficie se sella y forma una capa levemente crocante, mientras el interior queda blando y húmedo.

Para lograr un buen resultado, es importante no sobrecocinar los papines durante el hervor. Deben poder pincharse con un tenedor, pero conservar cierta firmeza para soportar el dorado posterior sin desarmarse.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos. Preparación: 10 minutos. Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 600 gr de papines.
  • 3 cucharadas de aceite de oliva.
  • 2 dientes de ajo, picados o apenas aplastados.
  • 2 ramas de romero fresco.
  • 1 cucharadita de sal.
  • 0,5 cucharadita de pimienta negra.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce, opcional.
  • 1 cucharada de perejil fresco picado, opcional.
Papas en un saco de arpillera, aceite de oliva, ajo, romero fresco, sal, pimienta y manteca sobre una tabla de madera.
El ajo y las ramas de hierba fresca aportan aroma mientras las piezas toman color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer papines al romero, paso a paso

  1. Lavar muy bien los papines y retirar cualquier resto de tierra. Si son grandes, cortarlos al medio. Los más chicos pueden cocinarse enteros.
  2. Colocar los papines en una olla con abundante agua y sal. Cocinar durante 10 a 12 minutos, hasta que estén tiernos, pero sin que se desarmen.
  3. Escurrirlos y dejarlos reposar durante 2 minutos para que pierdan el exceso de humedad.
  4. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia. Incorporar los papines, el ajo y las ramas de romero.
  5. Cocinar a fuego medio-alto durante 6 a 8 minutos, moviendo la sartén cada tanto para dorarlos de todos lados. No revolverlos constantemente: necesitan contacto con la sartén para formar una costra dorada.
  6. Condimentar con sal, pimienta y pimentón dulce, si se desea. Agregar el pimentón al final para evitar que se queme y tome gusto amargo.
  7. Retirar del fuego, sumar el perejil fresco y servir calientes. El punto ideal se alcanza cuando los papines están dorados por fuera y se pueden pinchar fácilmente por dentro.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal.
  • Grasas: 8 gr.
  • Carbohidratos: 28 gr.
  • Proteínas: 4 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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