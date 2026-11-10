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Por qué el cambio de estación puede generar un dilema frente al guardarropa, según la psicología

Especialistas revelan cómo la falta de costumbre física y la memoria retenida en las telas alteran la percepción personal. Claves para la vida diaria

Ilustración de una mujer que sostiene un vestido junto a una cama con una caja de ropa y un armario abierto con prendas colgadas.
Joanne Entwistle explicó que la transición de clima exige una adaptación sensorial del cuerpo al volumen y peso de la indumentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El cambio de estación suele desencadenar un dilema recurrente frente al guardarropa cuando el clima muta y las prendas almacenadas reaparecen ante la vista. Ya sea al ingresar al frío, al calor o en períodos intermedios de otoño y primavera, atuendos antes confortables parecen perder su gracia y desatan una frustración inmediata, un escenario en el que la dificultad para adaptarse a la ropa de otra temporada responde a procesos psicológicos y corporales vinculados a la pérdida de familiaridad.

Lejos de tratarse de una simple indecisión matinal, este desencuentro cotidiano refleja una fricción al retomar piezas que quedaron fuera del ritmo diario durante meses. Ante esta incomodidad, la reacción más común consiste en suponer que las prendas disponibles quedaron obsoletas o que resulta urgente renovar el armario con compras impulsivas.

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Sin embargo, los vestidores acumulan etapas vitales dispares, transiciones laborales y circunstancias que rara vez encajan con el presente de manera automática. Aunque las estaciones del año giren en ciclos predecibles, el ánimo y las vivencias individuales cambian de forma constante, lo que suscita un choque perceptible cuando alguien intenta encajar en combinaciones pensadas para rutinas que ya no existen.

De acuerdo con un artículo publicado en The Conversation por Catherine Greenwood, docente en la Universidad de Lancashire, este desacople estacional no constituye una crisis identitaria ni una falta de prendas, sino una alteración en el diálogo cotidiano con lo que se viste.

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La investigadora británica destacó que la seguridad frente al espejo no representa un atributo fijo, sino una destreza construida mediante repetición. Al interrumpirse el uso constante de ciertas telas, la comodidad física se diluye y exige una aclimatación paulatina ante las exigencias del entorno.

La falta de repetición y los recuerdos en las telas dificultan la elección diaria

Manos que sostienen un suéter de lana color ocre dentro de una caja de cartón, con un billete de tren y una flor seca en el bolsillo.
Carole Hunt planteó que los tejidos textiles funcionan como archivos capaces de activar recuerdos involuntarios de etapas pasadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para desentrañar esta resistencia matinal, la docente se apoyó en los estudios de Sophie Woodward, antropóloga y autora de una investigación publicada en 2007 sobre las razones por las cuales las mujeres eligen su vestimenta. Mediante observaciones etnográficas, constató que vestirse no es un mero trámite estético, sino una negociación que concilia comodidad y mirada social en los espacios compartidos.

La investigadora acuñó la noción de prendas habituales para definir aquellas piezas que se eligen con naturalidad porque el cuerpo memorizó cómo llevarlas y moverse con ellas. Cuando una estación se consolida, cada persona resuelve esos conjuntos sin esfuerzo. Sin embargo, las variaciones del clima desarticulan esa coordinación automática al reintroducir atuendos no utilizados durante meses, lo que provoca que el usuario recuerde el gusto por un atuendo pero olvide cómo habitarlo corporalmente.

A esa falta de entrenamiento cotidiano se añade la carga emocional de los tejidos. Según planteó Carole Hunt, especialista en diseño y textiles, en su estudio publicado en la revista Critical Studies in Fashion and Beauty, los textiles actúan como archivos capaces de activar memoria de manera involuntaria.

Un objeto olvidado en un bolsillo o el peso de una tela remiten a una época específica. Cuando esas prendas evocan vivencias que contrastan con la realidad presente, vestirse genera una resistencia inesperada frente a capítulos ya cerrados de la vida.

Las sensaciones corporales y la variación lumínica modifican la autopercepción

Ilustración de una mujer frente a un espejo con un vestido coral y una cinta métrica, junto a un armario abierto y una cama con un suéter.
Catherine Greenwood afirmó que la seguridad frente al espejo constituye una destreza que surge de la repetición cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso de una época a otra también demanda un reacondicionamiento sensorial. Se recuperaron las observaciones de Joanne Entwistle, socióloga de la moda, quien concibe el acto de vestir como una práctica corporal situada, una experiencia donde se funden las percepciones físicas con las demandas del medio social.

Mientras los períodos cálidos habilitan telas ligeras y soltura, las semanas frías o intermedias imponen capas superpuestas, peso sobre los hombros y calzados rígidos. Aunque un conjunto luzca armónico, el cuerpo necesita un período de adaptación fisiológica antes de sentirse cómodo con el volumen o la textura de las telas.

A esta exigencia física se suma el cambio de la iluminación ambiente según la época del año. La alteración de las horas diurnas y la inclinación solar transforman el marco visual cotidiano.

La luz artificial doméstica revela tonos y volúmenes de un modo muy distante a la claridad de una tarde soleada. Dicha variación óptica altera la percepción visual de la propia silueta, reforzando la sensación de extrañeza ante conjuntos que antes resultaban familiares.

La vivencia física de la indumentaria incide en las capacidades psicológicas y en la atención

Ilustración de una persona de pie frente a un armario abierto con ropa colgada, junto a una cama y una mesa auxiliar con un teléfono.
Los especialistas aconsejan mezclar prendas de temporadas previas con piezas de uso actual para recuperar la memoria táctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de las telas sobre el estado interno trasciende la autoimagen y alcanza el rendimiento mental cotidiano. En una investigación difundida en la revista Journal of Experimental Social Psychology, los psicólogos Hajo Adam y Adam D. Galinsky introdujeron la teoría de la cognición vestida, que ilustra cómo la ropa orienta los procesos mentales de quien la lleva puesta. Los científicos comprobaron que esta influencia deriva del cruce entre el valor simbólico de la prenda y el contacto físico directo de tenerla sobre el cuerpo.

Para validar este mecanismo, realizaron experimentos con batas blancas asociadas a la atención rigurosa. Los resultados constataron que los participantes con bata médica aumentaron su atención selectiva y sostenida frente a quienes no la usaban.

Dicha agudeza mental solo se incrementó cuando el atuendo fue presentado como una prenda médica y no de pintor, ratificando la respuesta cerebral al tacto y al simbolismo de la indumentaria en situaciones concretas.

Este principio demuestra que el desconcierto ante el ropero altera la disposición anímica matinal. Frente a la publicidad que promueve renovar el vestidor en cada cambio de clima, se aconseja ensamblar piezas de temporadas previas con prendas de uso diario actual, en vez de reproducir conjuntos del año pasado.

Se sugiere usar los atuendos en una jornada ordinaria para que el cuerpo recupere su memoria táctil, confirmando que el estilo personal es un vínculo vivo que se recrea con el tiempo.

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