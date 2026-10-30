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4 desayunos equilibrados para cuidar la salud intestinal, según expertos

Una especialista reúne alternativas dulces y saladas basadas en ingredientes de consumo habitual, con foco en el aporte de fibra, proteínas y grasas de origen vegetal

Ilustración cenital de tazas de café, platos con pan, repostería, un periódico y las manos de dos personas en una mesa.
Un porridge de avena con semillas, yogur, fruta y crema de almendras reúne fibra, proteína y grasas de origen vegetal en una de las cuatro opciones propuestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La primera comida del día puede reunir alimentos con fibra, proteína y grasas insaturadas sin recurrir a fórmulas únicas. Cuatro propuestas de desayuno combinan cereales, semillas, frutas, lácteos y huevos para sumar variedad a la alimentación.

Las recetas fueron planteadas en ELLE por Sarah Eisen, especialista en nutrición intestinal y hormonal, sobre cuatro desayunos para la microbiota. La profesional propone priorizar platos que resulten sostenibles en la rutina y que integren proteína, grasas saludables, fibra y alimentos de distintos colores.

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Infografía con ilustraciones de avena con frutas, un batido, una tostada con requesón, una tortilla con kiwi, granos y un frasco con bacterias
Una infografía detalla cuatro opciones de desayuno y recomendaciones sobre el consumo de fibra y probióticos a partir de pautas de la Organización Mundial de Gastroenterología.

El foco en la fibra coincide con la guía de la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO). El organismo señala que los granos integrales, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas son fuentes de ese componente. También advierte que un aumento rápido puede causar gases, hinchazón o cólicos, por lo que aconseja incorporarlo de forma gradual e hidratación adecuada.

1. La avena y varias semillas forman la base del porridge

Tazón de avena con yogur, gajos de melocotón asado, crema de almendra y semillas, dispuesto con una cuchara sobre una mesa de madera.
La preparación combina avena, chía, lino molido, semillas de cáñamo, pipas, yogur y fruta de temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera opción de Eisen es un porridge preparado con avena, chía, lino molido, semillas de cáñamo y pipas de calabaza y girasol. La receta se cocina con leche o agua, lleva canela y puede completarse con yogur de cabra u oveja y fruta de temporada. Entre sus ejemplos figura el melocotón a la plancha con crema de almendras.

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La combinación reúne fibra procedente de la avena y semillas, junto con grasas insaturadas y minerales presentes en esos ingredientes. Según la nutricionista, el yogur agrega proteína y la canela puede acompañar un desayuno con mayor saciedad.

La guía aconseja obtener la fibra principalmente de los alimentos, antes que depender de suplementos, dentro de un patrón que incluya diversas fuentes vegetales.

2. El batido mezcla arándanos, coliflor, tahini y semillas

Vaso con batido violeta, un cuenco con arándanos, dos trozos de coliflor, semillas sueltas y una cuchara de madera con cacao en polvo.
La propuesta incorpora frutas, vegetales, grasas de origen vegetal y semillas en una opción que puede adaptarse a los ingredientes disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda propuesta es un smoothie de arándanos congelados y coliflor congelada, con tahini, chía, lino molido y cacao puro, triturados con leche o una bebida vegetal.

Eisen incluye además proteína en polvo entre los ingredientes de su receta. La coliflor aporta textura y el tahini suma grasas al preparado; los arándanos incorporan fruta a la mezcla.

Este formato puede adaptarse a la disponibilidad de cada hogar, sin atribuirle efectos que dependan de productos específicos. El documento de la WGO sobre probióticos y prebióticos recuerda que sus efectos son específicos de cada cepa y dosis. Y que las afirmaciones de salud deben sustentarse en estudios en humanos. No todo alimento fermentado ni todo producto etiquetado como probiótico tiene un beneficio demostrado.

3. La tostada con requesón incorpora una mermelada casera de arándanos

Tostada con queso y mermelada oscura en un plato, junto a una cuchara, un frasco, media lima y arándanos sobre una mesa de madera.
El pan de espelta se completa con proteína láctea y una preparación de arándanos, chía, lima, canela y miel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como tercera alternativa, Eisen plantea una tostada de pan de espelta con requesón y mermelada hecha en casa con arándanos, semillas de chía, lima, canela y una pequeña cantidad de miel. La mezcla puede prepararse antes y conservarse refrigerada durante varios días, de acuerdo con la publicación.

El requesón suma proteína sin necesidad de cocción, mientras que la chía actúa como espesante y añade fibra. Los arándanos aportan dulzor y permiten limitar el uso de azúcares refinados en la preparación.

La variedad de ingredientes vegetales es relevante porque la fibra puede influir en el ambiente gastrointestinal y en los perfiles de microbiota. Aunque el organismo señala que hacen falta más ensayos controlados en humanos para confirmar varios de los vínculos que se investigan.

4. La tortilla con queso feta, pan de masa madre y kiwi completa la opción salada

Plato con tortilla doblada con queso y hierbas, pan tostado y rodajas de kiwi, junto a un tenedor, una servilleta y una taza de café.
Los huevos y el queso aportan proteína, mientras que la fruta suma vitamina C a este desayuno acompañado por pan tostado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta receta combina una tortilla con queso feta y za’atar sobre pan de masa madre tostado, acompañada por kiwi amarillo. Eisen destaca el aporte de proteína de los huevos y del queso, además de la vitamina C de la fruta. El pan de masa madre figura como parte de la propuesta, sin que la receta sustituya la evaluación individual de tolerancias digestivas.

Además de la especialista, la nota cita a Inés de Osma, responsable de marca, al referirse a productos comerciales incluidos en algunas versiones de las recetas.

Para orientar una elección alimentaria, la organización diferencia entre prebióticos y probióticos. Subraya que, si se consideran productos con microorganismos vivos, conviene verificar su identificación, dosis, conservación y evidencia disponible. Ante síntomas persistentes o restricciones alimentarias, la pauta debe revisarse con un profesional de salud.

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