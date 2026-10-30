Retiran dos chocolates temáticos de Halloween: uno podría contener fragmentos de vidrio y otro un ingrediente no declarado

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió dos alertas de seguridad por chocolates comercializados antes de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos alertas de seguridad alimentaria pusieron bajo revisión a productos de chocolate comercializados en Estados Unidos durante la temporada previa a Halloween. Los casos involucran riesgos diferentes: uno está relacionado con la posible presencia de fragmentos de vidrio y el otro con un ingrediente que no fue informado en el etiquetado.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) difundió dos avisos que afectan a dos empresas y responden a problemas independientes: Gearharts Fine Chocolates, por posibles fragmentos de vidrio en sus chocolates surtidos, y Crystal Temptations, por omitir la presencia de leche en el etiquetado de sus dulces Halloween Chocolatey Eyeballs.

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Las medidas buscan que los compradores puedan identificar los artículos involucrados y tomar precauciones antes de consumirlos. Mientras una alerta busca prevenir lesiones por la presencia de material extraño en un alimento, la otra advierte sobre un riesgo para consumidores que deben evitar determinados ingredientes por motivos de salud.

Las tiendas Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods y Sierra distribuyeron los dulces con ingredientes no declarados en múltiples estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retiro de Gearharts Fine Chocolates por vidrio en productos terminados

El retiro de Gearharts Fine Chocolates abarcó 4.703 unidades de chocolates surtidos en presentaciones de 113 gramos (4 oz) y 227 gramos (8 oz). La empresa tomó la medida después de encontrar vidrio roto en un producto terminado durante un control interno.

Los artículos involucrados son cajas de chocolates surtidos de 8 y 16 piezas. Para identificarlos, los consumidores deben revisar los códigos universales de producto (UPC) y las fechas de consumo preferente impresas en los empaques.

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La presentación de 227 gramos, identificada como “16 Piece Assorted Chocolate”, lleva el código UPC 8-98111-00206-4. La de 113 gramos, denominada “8 Piece Assorted Chocolate”, tiene el UPC 8-98111-00205-7. Ambas incluyen fechas Best By comprendidas entre el 1° y el 21 de octubre de 2026.

La FDA clasificó este caso como retiro de Clase II el 16 de octubre de 2024. Esta categoría se utiliza cuando el consumo de un producto puede provocar consecuencias médicas temporales o reversibles, mientras que la probabilidad de efectos graves se considera remota.

La posible presencia de vidrio representa un riesgo físico, debido a que los fragmentos podrían provocar lesiones en la boca, la garganta o el sistema digestivo. La clasificación no significa que todas las unidades comercializadas contengan necesariamente ese material.

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Por su parte, la cadena Wegmans informó que los productos incluidos en su aviso fueron vendidos únicamente en su establecimiento de Charlottesville, Virginia. Los clientes que hayan adquirido las cajas identificadas pueden devolverlas en el mostrador de atención para recibir un reembolso.

La alerta también señala que Gearharts distribuyó productos a consumidores de varios estados. Por ello, quienes hayan comprado chocolates de la marca durante el período señalado deben comprobar los códigos y las fechas de sus empaques antes de consumirlos.

Gearharts Fine Chocolates retiró 4.703 unidades de cajas surtidas tras el hallazgo de fragmentos de vidrio durante un control interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chocolatey Eyeballs de Crystal Temptations con leche no declarada en la etiqueta

El segundo retiro corresponde a Crystal Temptations, una empresa ubicada en North Arlington, Nueva Jersey, que comercializó sus dulces Halloween Chocolatey Eyeballs sin declarar la presencia de leche en el etiquetado.

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El problema se originó porque algunas unidades contenían suero lácteo, un ingrediente derivado de la leche que debía aparecer en la información del envase. La empresa explicó que la situación se detectó cuando un analista de TJX encontró que los dulces habían sido distribuidos en empaques que no advertían sobre ese componente.

La investigación posterior atribuyó el incidente a una falla temporal en los procesos de producción y embalaje. El retiro abarcó cinco presentaciones, identificadas mediante los siguientes números de estilo:

54040-CHEY: bolsas plásticas de 283 gramos.

54077-CHEY: cajas acrílicas de 198 gramos.

58008-CHEY: frascos plásticos de 298 gramos.

58089-CHEY: bolsas tipo pouch de 454 gramos.

54083-CHEY: bolsas de 312 gramos cerradas con una etiqueta.

Los dulces se vendieron en establecimientos de Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods y Sierra. La distribución abarcó Arizona, California, Connecticut, Georgia, Indiana, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Texas, Virginia y Wyoming.

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La omisión del ingrediente representa un riesgo para las personas con alergia a la leche, ya que su consumo puede desencadenar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal. Por ese motivo, la FDA advirtió que quienes presentan esta condición no deben consumir los productos incluidos en el retiro.

Hasta la publicación del aviso, la agencia no había recibido informes de enfermedades relacionadas con estos dulces. Sin embargo, la ausencia de casos notificados no elimina el peligro para quienes tienen alergia al ingrediente.

Crystal Temptations retiró cinco presentaciones de dulces Halloween Chocolatey Eyeballs por omitir la presencia de suero lácteo en el empaque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si compraste alguno de los productos retirados

Los consumidores que tengan chocolates de Gearharts deben comprobar si sus cajas coinciden con los códigos UPC y las fechas de consumo preferente señalados en la alerta. Si identifican un producto incluido, deben evitar consumirlo y consultar con el establecimiento donde lo adquirieron sobre las opciones de devolución.

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En el caso de los artículos comercializados por Wegmans, la cadena informó que los compradores pueden llevarlos al mostrador de atención de su tienda de Charlottesville para obtener un reembolso.

Para los Halloween Chocolatey Eyeballs, Crystal Temptations solicitó a los consumidores que destruyan los productos afectados y no los ingieran. La compañía indicó que el reembolso no se gestiona directamente en el punto de venta. Quienes conserven el comprobante de compra deben comunicarse con la empresa para solicitarlo.

Antes de desechar cualquier empaque, conviene verificar el nombre del producto, su presentación y los códigos incluidos en los avisos. Esta comprobación permite distinguir los artículos alcanzados por las alertas de otros productos de las mismas marcas que no forman parte de los retiros.

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