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Receta de buñuelos de brócoli, rápida y fácil

La preparación lleva solo media hora y ofrece una alternativa para sumar vegetales al menú semanal sin recurrir a elaboraciones complicadas

Buñuelos de brócoli dorados en un plato de cerámica, uno de ellos abierto con queso, junto a un cuenco con salsa y rodajas de limón.
El primer paso consiste en hervir las flores de brócoli durante cinco minutos y escurrir todo el líquido sobrante (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los buñuelos de brócoli son una forma rápida de transformar una verdura cotidiana en una comida dorada, sabrosa y rendidora. Quedan crocantes por fuera, tiernos por dentro y se pueden acompañar con una ensalada o una salsa fresca.

Suelen aparecer como opción para una cena liviana, una vianda o una guarnición diferente. También son ideales para aprovechar brócoli cocido que haya quedado de otra preparación.

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Receta de buñuelos de brócoli

Se trata de pequeñas porciones de brócoli, huevo, harina y queso rallado, unidas en una mezcla espesa que se cocina en sartén hasta quedar dorada. La receta también puede hacerse al horno para obtener una versión más liviana.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 500 g de brócoli
  • 2 huevos
  • 100 g de queso rallado
  • 4 cucharadas de harina leudante
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • Aceite, cantidad necesaria para la sartén

Cómo hacer buñuelos de brócoli, paso a paso

Brócoli, huevos, harina, queso rallado, ajo, perejil, aceite y utensilios organizados sobre una superficie de mármol blanco.
El valor nutricional calculado por porción contiene 250 calorías, 14 gramos de proteínas y 22 gramos de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Separar las flores del brócoli, lavarlas y cocinarlas en agua hirviendo con sal durante 5 minutos, hasta que estén tiernas pero firmes.
  2. Escurrir muy bien el brócoli y dejarlo entibiar. Eliminar el exceso de agua es fundamental para que los buñuelos no queden blandos.
  3. Picar el brócoli con cuchillo. No hace falta formar un puré: algunos trocitos pequeños aportan mejor textura.
  4. Colocar el brócoli en un bowl y sumar los huevos, el queso rallado, la harina, el ajo picado y el perejil.
  5. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación húmeda, pero lo suficientemente firme como para tomarla con una cuchara.
  6. Calentar una sartén con una capa fina de aceite a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante.
  7. Colocar cucharadas de la mezcla en la sartén y aplastarlas apenas para darles forma de buñuelo.
  8. Cocinar durante 3 o 4 minutos por lado, hasta que estén dorados y firmes. No dar vuelta los buñuelos antes de que se forme una costra, porque pueden romperse.
  9. Retirar y colocar sobre papel absorbente. Servir calientes o tibios.
  10. Para hacerlos al horno, acomodar los buñuelos en una placa aceitada y cocinarlos a 200 ℃ durante 20 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Sartén de hierro con cuatro buñuelos sobre el fuego, una mano con espátula de madera y una tabla con brócoli crudo y ajo al fondo.
La cocción en sartén con aceite a fuego medio insume entre tres y cuatro minutos por cada lado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones o entre 12 y 14 buñuelos, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 250 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 14 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos se pueden guardar en la heladera dentro de un recipiente cerrado durante 3 días.

Para recalentarlos, conviene usar horno, sartén o freidora de aire durante unos minutos. El microondas los calienta, pero puede ablandar la superficie.

También se pueden freezar, una vez fríos, durante hasta 2 meses. Lo ideal es separarlos con papel film o separadores para retirarlos de a poco. Se pueden recalentar directamente en horno fuerte, sin descongelar.

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