El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori conoció aulas con inteligencia artificial en El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori recorrió una escuela pública con tablets, pantallas interactivas y tutores virtuales. Su delegación incluyó funcionarios de áreas pedagógicas e infraestructura, en una agenda que abarcó seguridad y salud pública

La mandataria peruana entregó lapiceros con detalles de lana de alpaca a los escolares del centro educativo./ (Secretaría de Prensa)
La mandataria peruana entregó lapiceros con detalles de lana de alpaca a los escolares del centro educativo./ (Secretaría de Prensa)
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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad, para conocer el modelo educativo salvadoreño que incorpora tablets, pantallas interactivas y un tutor de inteligencia artificial en las aulas.

La actividad fue transmitida por el medio peruano TV Perú Noticias, que contó con el acceso para acompañar el recorrido, en el cual hubo pocos medios locales. Fujimori se reunió con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Karla Trigueros.

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El Centro Escolar Marcelino García Flamenco es una de las instituciones donde se ha implementado un sistema que combina el trabajo de los docentes con herramientas digitales. Cada estudiante dispone de una tablet conectada a una pantalla dinámica instalada en el aula.

Según explicó la cobertura de TV Perú, el sistema permite que cada alumno realice actividades diferenciadas de acuerdo con su nivel de avance. La plataforma registra las respuestas y aporta información para identificar qué estudiantes requieren refuerzo en materias o contenidos específicos.

La ministra Karla Trigueros acompañó a Fujimori durante la visita y le mostró el funcionamiento de las aulas y explicó el esquema educativo aplicado en la escuela pública.

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Una estudiante de tercer grado realizó una lectura en voz alta frente a las autoridades peruanas y salvadoreñas./ (Secretaría de Prensa)
Una estudiante de tercer grado realizó una lectura en voz alta frente a las autoridades peruanas y salvadoreñas./ (Secretaría de Prensa)

La visita se produjo dentro de la agenda oficial de Fujimori en El Salvador, que incluyó actividades vinculadas con seguridad, salud y educación. Medios salvadoreños informaron que la mandataria peruana tenía previsto conocer experiencias estatales en esos sectores durante su estadía, programada entre el 28 y el 31 de octubre.

Intercambio con estudiantes salvadoreños

La señal estatal peruana mostró a Fujimori durante su ingreso a un aula de tercer grado, donde saludó a la docente y conversó con los alumnos sobre sus materias y el uso de dispositivos digitales en clase.

“Para conocer cómo estudian, cómo cada uno tiene su tablet, cómo tienen, además de la profesora, un tutor de inteligencia artificial”, afirmó Fujimori ante los estudiantes. La mandataria peruana señaló que el propósito de la visita fue observar cómo los escolares avanzan en la lectura y en otras áreas con apoyo de la tecnología.

Durante el intercambio con los alumnos, Fujimori preguntó cuál era el curso que más les gustaba. Uno de los niños respondió que Lenguaje. La presidenta también consultó si les interesaban las matemáticas y propuso realizar una prueba frente a las autoridades que integraban la comitiva.

La ministra de Educación salvadoreña, Karla Trigueros, acompañó a la comitiva y explicó el esquema pedagógico del plantel a la presidenta Keiko Fujimori./ (Secretaría de Prensa)
La ministra de Educación salvadoreña, Karla Trigueros, acompañó a la comitiva y explicó el esquema pedagógico del plantel a la presidenta Keiko Fujimori./ (Secretaría de Prensa)

Una estudiante leyó en voz alta un texto sobre un personaje que encontraba “una caja misteriosa escondida en el patio de la escuela”. Luego de la lectura, respondió una pregunta sobre el tono de voz adecuado para interpretar al personaje. La escena recibió aplausos de los asistentes.

“¿Podemos hacer una prueba?”, preguntó Fujimori antes del ejercicio. Tras la participación de la estudiante, la presidenta felicitó a los niños y les anunció que había llevado un obsequio desde Perú. “Les tengo un regalito de Perú para cada uno de ustedes”, expresó.

La jefa de Estado entregó lapiceros con detalles de lana de alpaca a los alumnos de tercer grado. La entrega formó parte de su recorrido por el establecimiento, que, según la cobertura de TV Perú Noticias, cuenta con alrededor de 170 estudiantes.

La delegación peruana incluyó funcionarios de Educación e Infraestructura

Durante el recorrido por Santa Tecla, Fujimori estuvo acompañada por la viceministra de Gestión Pedagógica del Perú, Miriam Ponce, y por el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales, de acuerdo con la narración de TV Perú Noticias.

La cobertura también identificó entre los integrantes de la delegación al canciller Carlos Espá y al ministro de Salud, Luis Taes.

La agenda de la presidenta peruana contemplaba, además, reuniones con autoridades salvadoreñas y visitas a instalaciones relacionadas con los modelos de seguridad, salud pública y educación impulsados por el Gobierno de Nayib Bukele.

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