Honduras

El FBI alerta sobre posibles atentados con explosivos en un puerto de Honduras

Las alertas proporcionadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) advertían sobre posibles ataques contra puentes e instalaciones portuarias de la zona norte del país, según las investigaciones preliminares

La información que originó las diligencias fue proporcionada por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. (Foto: Cortesía)
La información que originó las diligencias fue proporcionada por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos. (Foto: Cortesía)
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), mediante su oficina de Interpol y en coordinación con el Ministerio Público (MP), requirió a un ciudadano en la zona norte de Honduras, señalado por presuntamente difundir amenazas de atentados con artefactos explosivos contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés.

La intervención se produjo después de que las autoridades hondureñas recibieran información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, relacionada con posibles planes de ataques contra puntos considerados estratégicos para la seguridad nacional, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por las instituciones.

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Las alertas internacionales indicaban que el sospechoso habría difundido mensajes en los que expresaba su intención de utilizar explosivos.

Entre los posibles objetivos mencionados figuraban puentes e instalaciones portuarias ubicadas en la zona norte del territorio hondureño.

Ante la naturaleza de las amenazas, los equipos especializados iniciaron diligencias para identificar al ciudadano y establecer su ubicación. Una vez localizado, fue requerido y trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso investigativo.

Las autoridades buscan determinar el alcance de los mensajes, establecer si existía una planificación concreta para ejecutar los supuestos atentados y esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido las amenazas.

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Las autoridades no han confirmado públicamente el hallazgo de explosivos ni la existencia de un plan operativo. (Foto: Policia Nacional)
Las autoridades no han confirmado públicamente el hallazgo de explosivos ni la existencia de un plan operativo. (Foto: Policia Nacional)

De acuerdo con la información preliminar, las investigaciones también vinculan al ciudadano requerido con una presunta estructura criminal de alcance transnacional.

Las autoridades no proporcionaron detalles sobre el nombre de la organización, el papel que supuestamente desempeñaría el individuo ni los posibles vínculos identificados hasta el momento.

La información disponible tampoco establece si durante las diligencias se localizaron explosivos, materiales para fabricar artefactos o algún otro elemento que confirme la existencia de un plan operativo para atacar la infraestructura señalada.

Estos aspectos deberán ser esclarecidos mediante las investigaciones correspondientes, que permitirán determinar si las amenazas representaban un riesgo concreto y si existen otros involucrados en los hechos.

El Ministerio Público tendrá a su cargo la evaluación de los elementos recabados para establecer las posibles responsabilidades penales y definir las acciones legales que procedan conforme a la legislación hondureña.

La Secretaría de Seguridad destacó la importancia de la cooperación internacional con las agencias estadounidenses y la coordinación operativa con el Ministerio Público para responder a amenazas que puedan comprometer la seguridad de la población y el funcionamiento de instalaciones esenciales.

Según la institución, la intervención permitió avanzar en la ubicación del ciudadano señalado a partir de la información recibida y activar los procedimientos de investigación correspondientes.

La participación de Interpol en las diligencias también refleja la dimensión internacional que pueden adquirir las investigaciones cuando existen alertas que involucran posibles estructuras criminales con operaciones en distintos países.

Ministerio Público Honduras
El Ministerio Público evaluará los elementos recopilados para determinar las acciones legales correspondientes. (Foto: Ministerio Público Honduras)

Las autoridades hondureñas consideran que el intercambio de información entre organismos de seguridad permite identificar amenazas con mayor rapidez, orientar las investigaciones y facilitar la adopción de medidas preventivas.

La Secretaría de Seguridad señaló que la respuesta oportuna busca prevenir riesgos relacionados con posibles actos de terrorismo y proteger instalaciones esenciales para el país. Sin embargo, no se detallaron medidas específicas adicionales de seguridad implementadas en los puentes o las instalaciones portuarias mencionadas en las alertas.

¿Qué es el Buró Federal de Investigaciones?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) es una agencia federal de Estados Unidos que forma parte del Departamento de Justicia y tiene entre sus principales responsabilidades investigar delitos federales, combatir el terrorismo y contrarrestar amenazas relacionadas con la inteligencia extranjera.

La institución también brinda apoyo y servicios de investigación a organismos federales, estatales y locales, además de colaborar con agencias internacionales en casos que requieren cooperación entre países.

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