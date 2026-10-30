La recaudación de El Salvador creció 12.4% a septiembre y superó los USD 7,100 millones

Un profesional firma planillas contables aprobadas junto a fajos de dólares estadounidenses y una calculadora sobre un escritorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Hacienda de El Salvador registró una recaudación mensual de USD 698.5 millones durante septiembre, una cifra que consolidó el crecimiento de los fondos que ingresan a las arcas públicas en el tramo final del tercer trimestre del año.

Con este resultado mensual, el total acumulado entre enero y el noveno mes alcanzó USD 7,173 millones, lo que representa un aumento de USD 791.5 millones en comparación con el mismo período del año anterior, cuando el Estado percibió USD 6,381.5 millones.

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En el noveno mes, el motor central del dinero que entró a las cuentas fiscales provino de las compras diarias de la población y de la actividad en las aduanas, superando a los aportes directos sobre las ganancias laborales y empresariales.

De los USD 698.5 millones que ingresaron en septiembre, un total de USD 671.9 millones correspondió a impuestos y contribuciones, mientras que otros trámites y cobros estatales aportaron los restantes USD 26.7 millones.

Además, dentro de los tributos de septiembre, el impuesto al valor agregado (IVA), que se aplica a cada compra de bienes y contratación de servicios, aportó la mayor parte con USD 362,3 millones. De esa cantidad mensual, las aduanas generaron USD 207,5 millones mediante la llegada de productos desde el extranjero, mientras que los comercios locales registraron pagos por USD 154.7 millones.

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Los ingresos fiscales de El Salvador acumularon 7.173 millones de dólares a septiembre de 2026, con un aumento interanual del 12,4%, según el Ministerio de Hacienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el tributo sobre los ingresos y las ganancias, conocido formalmente como impuesto sobre la renta, generó USD 230,1 millones en el mes. La mayor porción de este monto mensual provino de los descuentos que se aplican a los salarios de los empleados, con USD 125.3 millones, mientras que los anticipos periódicos que entregan las compañías sumaron USD 71.2 millones y los pagos directos de declaraciones alcanzaron USD 33,6 millones. En el mismo mes, los aranceles cobrados por compras internacionales añadieron USD 35,2 millones a las cuentas de El Salvador.

El consumo de bebidas y las operaciones inmobiliarias mantuvieron cifras positivas

El resultado obtenido al cierre del noveno mes no solo superó los números de 2025, con un alza del 12.4%, sino que también rebasó los cálculos que el Gobierno había fijado en su plan financiero. El presupuesto oficial proyectaba recolectar USD 6.932,7 millones para los primeros nueve meses, por lo que el ingreso real superó la meta en USD 240,3 millones, lo que equivale a un resultado 3.5% por encima de lo programado.

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Los gravámenes específicos que se cobran sobre productos de consumo cotidiano totalizaron USD 195,2 millones en los primeros nueve meses, tras sumar USD 22,5 millones en septiembre.

Dentro de este grupo, los que encabezaron la lista son:

La cerveza con USD 84 millones, con un incremento de 8.3% en comparación con el año pasado

Las bebidas gaseosas y refrescos aportaron USD 58,2 millones

Los cigarrillos sumaron USD 24,9 millones

Las bebidas con contenido alcohólico representaron USD 23,1 millones.

La industria cervecera consolidó su aporte tributario en el tercer trimestre del año con un crecimiento del 8.3% frente al mismo período del año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la compraventa de propiedades generó un movimiento relevante en las cuentas públicas. El tributo aplicado a la transferencia de bienes raíces acumuló USD 71,2 millones, lo que representó un incremento del 30.7% frente a los USD 54,5 millones percibidos en los primeros nueve meses de 2025.

El calendario anual mostró su momento más alto en abril, cuando la recaudación trepó a USD 1.452,1 millones. Ese volumen representó el doble del promedio habitual debido a que en ese mes vence el plazo para presentar la declaración anual de ganancias de empresas y personas.

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