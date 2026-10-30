De Madonna a Rosalía: seis disfraces de íconos de la cultura pop que hicieron historia en Halloween con referencias al cine y la música

En los últimos años, las celebridades recurrieron a pelucas, prótesis y piezas de archivo para homenajear a íconos del cine y la música en Halloween (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En la antesala de Halloween, el disfraz vuelve a funcionar como una forma de archivo pop. Los famosos y celebridades recuperan personajes de animación, escenas del cine, íconos de la música y símbolos religiosos, y los trasladan a producciones construidas a partir de pelucas, prótesis, corsetería, maquillaje teatral y prendas que remiten a imágenes ya instaladas en la cultura visual.

Entre una familia salida de Toy Story, una princesa de Disney convertida en vestido de noche y el histórico cisne de Björk, seis personajes dejaron su huella en la historia de los 31 de octubre para llevar Halloween a otro nivel.

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Paris Hilton reunió a su familia en el universo de Toy Story

Paris Hilton coordinó la vestimenta de su familia con los personajes centrales de la saga animada Toy Story (Instagram/Paris Hilton)

El año pasado, Paris Hilton eligió a Bo Peep, la pastora de la saga Toy Story, para un disfraz familiar junto a su esposo Carter Reum y sus hijos, Phoenix y London. El conjunto de la empresaria partía del vestido de la muñeca: una falda amplia en azul pastel, detalles rosas y blancos y el sombrero de pastora como pieza identificadora.

La versión mantuvo la estética de juguete vintage, con una paleta clara y accesorios de apariencia infantil.

Reum se caracterizó como Woody, con sombrero vaquero, camisa de cuadros amarilla y chaleco estampado de vaca. Phoenix llevó el traje espacial blanco, verde y violeta de Buzz Lightyear, mientras London apareció como Jessie, con camisa blanca y amarilla, sombrero rojo y estampado vaquero. La coordinación de los cuatro personajes reprodujo el elenco central de la película sin perder los códigos de cada silueta.

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Kylie Jenner llevó a Ariel a una versión de alfombra roja

Kylie Jenner adaptó la estética de Ariel con una falda de lentejuelas, una peluca pelirroja y un bolso de Flounder

En 2019, la modelo Kylie Jenner interpretó a Ariel, la protagonista de La sirenita, con una adaptación de la princesa de Disney pensada desde el brillo y la exposición de piel. El top palabra de honor reunía perlas y caracoles sobre una base color piel. Abajo, una falda verde de lentejuelas con abertura alta sustituyó la cola rígida del personaje y permitió que la referencia funcionara como un vestido de noche.

La peluca pelirroja de pelo largo dio la señal inmediata del personaje. Sumó aros de perlas, una capa de red blanca sobre los hombros y un pequeño bolso con la forma de Flounder, el pez amigo de Ariel. El contraste entre el verde tornasolado y el rojo del cabello sostuvo el reconocimiento visual del dibujo animado.

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Madonna convirtió una imagen religiosa en un look de blanco y dorado

Paris Hilton coordinó la vestimenta de su familia con los personajes centrales de la saga animada Toy Story (Instagram/@madonna)

Para Halloween de 2024, Madonna se presentó como la “Madonna llorosa”, una referencia a las representaciones religiosas de la Virgen con lágrimas. El vestuario se componía de un vestido blanco de escote profundo, guantes de red y un velo de encaje que cubría su pelo rubio. La cantante completó el conjunto con cruces, rosarios y una corona alta de rosas doradas.

La pieza que puede confundirse con un sol era el halo que rodeaba la cabeza, formado por rayos dorados que salían de la corona. Sobre el maquillaje de ojos oscuro, agregó lágrimas de sangre artificiales y labios rosa intenso. La combinación de blanco, oro y rojo definió el carácter dramático de una caracterización que no apeló a un personaje de ficción.

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Kendall y Kylie Jenner retomaron a Sugar y Spice de Batman Forever

Kendall Jenner utilizó un corsé blanco de encaje y una bata transparente para personificar a Sugar de la película Batman Forever

En 2023, las hermanas Kendall Jenner y Kylie Jenner se inspiraron en Sugar y Spice, las asistentes de Dos Caras en la película Batman Forever de 1995. Kendall encarnó a Sugar, el personaje que interpretó Drew Barrymore, con un corsé blanco de encaje, medias altas sujetas por liguero y una bata transparente de terminación plumosa. Una peluca rubia de rulos cortos terminó de construir el registro de lencería de la villana.

Kylie fue Spice, papel que interpretó Debi Mazar. Usó un corsé negro con calaveras, guantes largos, medias de red y un collar de púas metálicas. Llevó una peluca voluminosa, negra con mechas rojas, además de sombra violeta y labial borgoña.

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Los looks enfrentaron el blanco satinado de Sugar con el cuero negro de Spice, tal como ocurría en pantalla.

Rosalía recuperó el vestido cisne de Björk

Rosalía reprodujo en Halloween de 2023 el vestido cisne que Björk vistió en la entrega de los premios Oscar de 2001 (Twitter)

Rosalía homenajeó a Björk en Halloween de 2023 al recrear el vestido cisne que la artista islandesa llevó a la ceremonia de los Oscar de 2001. La cantante española vistió un diseño blanco ceñido, con un largo cuello de cisne que se apoyaba sobre el escote y una cabeza con pico junto al hombro. El diseño remitía a una de las apariciones de alfombra roja más reconocidas de comienzos de siglo.

La elección evitó el exceso de accesorios para que la figura del ave concentrara la atención. El peinado oscuro, liso y sin volumen reforzó la semejanza con la imagen de Björk. La silueta del cisne funcionó como la prenda y como el accesorio principal del disfraz.

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Janelle Monáe, el gato de Dr. Seuss con prótesis y pelo sintético

Janelle Monáe empleó prótesis faciales, pelo sintético y una cola mecánica para caracterizar al gato de Dr. Seuss (Instagram/Janelle Monae)

En 2025, la cantante estadoundiense Janelle Monáe encarnó al Gato en el sombrero de Dr. Seuss, en una versión inspirada en la adaptación cinematográfica protagonizada por Mike Myers.

El traje incorporó pelo sintético blanco y negro, patas de cuatro dedos, bigotes, dientes postizos y prótesis para modificar la forma de su rostro. El sombrero de copa a rayas rojas y blancas, de proporciones exageradas, cerró la caracterización.

El estilismo incluyó una cola mecánica y objetos vinculados al libro, entre ellos una pila de ejemplares que parecía flotar y una pecera. Monáe llevó el personaje a una aparición televisiva y mantuvo la voz y los gestos durante la entrevista. El disfraz dependió de efectos especiales y volumen antes que de prendas convencionales.

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