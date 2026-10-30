Receta de muffins de calabaza dulces para Halloween, rápida y fácil

Los muffins de calabaza acompañan la merienda junto con mate, café o chocolatada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un aroma especiado, una miga húmeda y una decoración divertida convierten a estos muffins de calabaza en el bocado perfecto para Halloween.

La calabaza aporta dulzor natural y una textura tierna, ideal para acompañar la merienda con mate, café o chocolatada. Se preparan en pocos minutos y son una opción práctica para una fiesta infantil o una reunión familiar.

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Receta de muffins de calabaza dulces para Halloween

Los muffins de calabaza son pequeños bizcochos individuales, húmedos y esponjosos, preparados con puré de calabaza, harina, huevos y especias. La mezcla se integra sin batir de más para conservar una textura aireada, como en otras recetas de muffins del recetario consultado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 a 25 minutos

Ingredientes

250 gr de puré de calabaza cocida

2 huevos

120 gr de azúcar

100 ml de aceite neutro

1 cucharadita de esencia de vainilla

180 gr de harina leudante

1 cucharadita de canela molida

0,5 cucharadita de jengibre molido, opcional

1 pizca de sal

12 pirotines de papel

50 gr de chocolate cobertura o baño de repostería, para decorar

2 cucharadas de granas de colores, opcional

Entre los ingredientes se encuentran puré de calabaza cocida, huevos y azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins de calabaza dulces para Halloween, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Colocar los pirotines en un molde para muffins. Cocinar la calabaza al horno, al vapor o en el microondas hasta que esté tierna. Pisar la pulpa hasta obtener 250 gr de puré y dejar entibiar. En un bol, mezclar el puré de calabaza con los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. En otro recipiente, integrar la harina leudante, la canela, el jengibre y la sal. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla de calabaza. Unir con espátula hasta que no queden partes secas. No batir de más, porque los muffins pueden quedar pesados. Distribuir la preparación en los pirotines, sin superar los 2/3 de su capacidad. Llevar al horno durante 20 a 25 minutos. Están listos cuando un palillo insertado en el centro sale seco o con pocas migas húmedas. Retirar y dejar reposar 5 minutos dentro del molde. Luego pasar los muffins a una rejilla para que se enfríen por completo. Derretir el chocolate cobertura y decorar los muffins con líneas, telarañas, caritas de monstruo o pequeños fantasmas. Agregar granas antes de que el chocolate se endurezca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 12 muffins.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 31 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días, en un lugar fresco y seco.

Dentro de la heladera duran hasta 5 días, aunque conviene dejarlos unos minutos fuera antes de servir para recuperar su textura tierna.

También se pueden freezar sin decoración durante 2 meses. Para consumirlos, descongelar a temperatura ambiente durante 1 hora y decorar después.