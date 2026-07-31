Receta de porridge de avena y arándanos, rápida y fácil

Porridge clásico de avena y arándanos, perfecto para arrancar el día con energía.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un desayuno rápido puede transformar la mañana. La mezcla de avena y arándanos, tibia y cremosa, aporta energía inmediata y un sabor que evoca esos días frescos en los que buscamos algo reconfortante, pero sin perder tiempo. También conocido en español como “gachas de avena” o en ingles como oatmeal.

En Argentina, el porridge de avena se ganó su lugar en la mesa de quienes buscan arrancar el día con algo liviano, saludable y fácil. Es una receta que se prepara en minutos y suele disfrutarse en desayunos de invierno o como merienda después de una jornada larga.

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Receta de porridge de avena y arándanos

El porridge de avena y arándanos es una papilla cremosa hecha con avena arrollada, cocida en leche y agua, y enriquecida con arándanos frescos o congelados. Su textura suave y su sabor ligeramente dulce lo convierten en una opción ideal para un desayuno nutritivo, rápido y saciante.

Tiempo de preparación

Total: 10 minutos

Preparación: 2 minutos

Cocción: 8 minutos

Ingredientes

Desayuno exprés: avena cremosa y arándanos frescos en solo 10 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 taza de avena arrollada

1 taza de leche (puede ser descremada, entera o vegetal)

1 taza de agua

1/2 taza de arándanos frescos o congelados

1 cucharada de azúcar, miel o edulcorante (opcional)

1/2 cucharadita de canela (opcional)

1 pizca de sal

Cómo hacer porridge de avena y arándanos, paso a paso

En una cacerola, colocar la avena arrollada, la leche, el agua y la pizca de sal. Llevar a fuego bajo y revolver constantemente para evitar que se pegue. Cuando comience a espesar (a los 4-5 minutos), agregar los arándanos y la canela. Cocinar 3 minutos más, mezclando suavemente, hasta que los arándanos se ablanden y la preparación esté cremosa. Endulzar a gusto con azúcar, miel o edulcorante. Servir bien caliente. Si se desea, agregar más arándanos frescos y un toque extra de canela antes de llevar a la mesa. Consejo técnico: No dejar hervir fuerte, para que la avena no se pase y quede cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas.

Un desayuno saludable y reconfortante, ideal para días frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: Aproximadamente 180 kcal

Grasas: 4 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. Puede recalentarse en microondas o cacerola con un chorrito de leche para devolverle cremosidad. No se recomienda freezar porque cambia la textura.