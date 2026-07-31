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Receta de porridge de avena y arándanos, rápida y fácil

Popularmente conocidas como gachas, estas preparaciones con granos y frutas se volvieron infaltables en la mesa argentina. Fáciles de hacer y versátiles, acompañan el invierno con su combinación de suavidad y frescura frutal

Un tazón de porridge de avena con arándanos, una hoja verde, un trozo de mantequilla y jarabe, junto a una cuchara de metal con algunos arándanos.
Porridge clásico de avena y arándanos, perfecto para arrancar el día con energía.. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un desayuno rápido puede transformar la mañana. La mezcla de avena y arándanos, tibia y cremosa, aporta energía inmediata y un sabor que evoca esos días frescos en los que buscamos algo reconfortante, pero sin perder tiempo. También conocido en español como “gachas de avena” o en ingles como oatmeal.

En Argentina, el porridge de avena se ganó su lugar en la mesa de quienes buscan arrancar el día con algo liviano, saludable y fácil. Es una receta que se prepara en minutos y suele disfrutarse en desayunos de invierno o como merienda después de una jornada larga.

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Receta de porridge de avena y arándanos

El porridge de avena y arándanos es una papilla cremosa hecha con avena arrollada, cocida en leche y agua, y enriquecida con arándanos frescos o congelados. Su textura suave y su sabor ligeramente dulce lo convierten en una opción ideal para un desayuno nutritivo, rápido y saciante.

Tiempo de preparación

Total: 10 minutos

  • Preparación: 2 minutos
  • Cocción: 8 minutos

Ingredientes

Una mesada de madera exhibe un tazón grande con avena, un jarro de leche, un vaso de agua, un frasco con agua, un frasco con miel, arándanos, azúcar, sal y canela.
Desayuno exprés: avena cremosa y arándanos frescos en solo 10 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 taza de avena arrollada
  • 1 taza de leche (puede ser descremada, entera o vegetal)
  • 1 taza de agua
  • 1/2 taza de arándanos frescos o congelados
  • 1 cucharada de azúcar, miel o edulcorante (opcional)
  • 1/2 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer porridge de avena y arándanos, paso a paso

  1. En una cacerola, colocar la avena arrollada, la leche, el agua y la pizca de sal.
  2. Llevar a fuego bajo y revolver constantemente para evitar que se pegue.
  3. Cuando comience a espesar (a los 4-5 minutos), agregar los arándanos y la canela.
  4. Cocinar 3 minutos más, mezclando suavemente, hasta que los arándanos se ablanden y la preparación esté cremosa.
  5. Endulzar a gusto con azúcar, miel o edulcorante.
  6. Servir bien caliente. Si se desea, agregar más arándanos frescos y un toque extra de canela antes de llevar a la mesa.
  7. Consejo técnico: No dejar hervir fuerte, para que la avena no se pase y quede cremosa.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones generosas.

Un bol blanco de porridge con arándanos, almendras picadas, hojas de menta y miel. Un vaso de jugo de naranja y una cuchara en servilleta sobre mesa de madera.
Un desayuno saludable y reconfortante, ideal para días frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: Aproximadamente 180 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. Puede recalentarse en microondas o cacerola con un chorrito de leche para devolverle cremosidad. No se recomienda freezar porque cambia la textura.

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