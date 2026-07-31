Receta de porridge de avena y arándanos, rápida y fácil

Un desayuno rápido puede transformar la mañana. La mezcla de avena y arándanos, tibia y cremosa, aporta energía inmediata y un sabor que evoca esos días frescos en los que buscamos algo reconfortante, pero sin perder tiempo. También conocido en español como “gachas de avena” o en ingles como oatmeal.
En Argentina, el porridge de avena se ganó su lugar en la mesa de quienes buscan arrancar el día con algo liviano, saludable y fácil. Es una receta que se prepara en minutos y suele disfrutarse en desayunos de invierno o como merienda después de una jornada larga.
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Receta de porridge de avena y arándanos
El porridge de avena y arándanos es una papilla cremosa hecha con avena arrollada, cocida en leche y agua, y enriquecida con arándanos frescos o congelados. Su textura suave y su sabor ligeramente dulce lo convierten en una opción ideal para un desayuno nutritivo, rápido y saciante.
Tiempo de preparación
Total: 10 minutos
- Preparación: 2 minutos
- Cocción: 8 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada
- 1 taza de leche (puede ser descremada, entera o vegetal)
- 1 taza de agua
- 1/2 taza de arándanos frescos o congelados
- 1 cucharada de azúcar, miel o edulcorante (opcional)
- 1/2 cucharadita de canela (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer porridge de avena y arándanos, paso a paso
- En una cacerola, colocar la avena arrollada, la leche, el agua y la pizca de sal.
- Llevar a fuego bajo y revolver constantemente para evitar que se pegue.
- Cuando comience a espesar (a los 4-5 minutos), agregar los arándanos y la canela.
- Cocinar 3 minutos más, mezclando suavemente, hasta que los arándanos se ablanden y la preparación esté cremosa.
- Endulzar a gusto con azúcar, miel o edulcorante.
- Servir bien caliente. Si se desea, agregar más arándanos frescos y un toque extra de canela antes de llevar a la mesa.
- Consejo técnico: No dejar hervir fuerte, para que la avena no se pase y quede cremosa.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: Aproximadamente 180 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera: hasta 2 días en recipiente hermético. Puede recalentarse en microondas o cacerola con un chorrito de leche para devolverle cremosidad. No se recomienda freezar porque cambia la textura.
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