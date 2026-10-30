Tendencias

Cómo ganar privacidad en ventanas difíciles con láminas decorativas

Antes de decidir, conviene conocer las diferencias entre los acabados disponibles, sus límites y las condiciones necesarias para aplicarlos

Ilustración en acuarela de dos manos que sostienen y encajan una lámina translúcida estriada en un marco de metal negro.
Las películas decorativas aportan privacidad sin bloquear por completo la entrada de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las películas decorativas para ventanas permiten resolver zonas acristaladas difíciles de cubrir sin bloquear por completo la entrada de luz. Su aplicación interior puede aportar privacidad en baños, accesos o puertas con varios paños, donde las cortinas y persianas no siempre se adaptan a la forma del vidrio.

La película se adapta a vidrios con formas y ubicaciones complejas

A diferencia de los tratamientos textiles o de las persianas convencionales, la película se recorta según las medidas del cristal. Esa característica permite utilizarla en arcos, tragaluces, paños laterales de una puerta de entrada y divisiones interiores.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de ventanas, herramientas de corte, productos de limpieza y textos explicativos con el logotipo de Infobae.
Las láminas se adaptan a arcos, tragaluces y puertas con varios paños de vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puede ser una alternativa en puertas francesas con numerosos pequeños vidrios, donde instalar una cobertura individual para cada sección exige más piezas.

La publicación de Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, recoge que estas láminas se colocan en la cara interior del vidrio y combinan funciones decorativas con distintos grados de intimidad. Hay modelos esmerilados, de textura o diseño, y otros que imitan acabados de vidrios trabajados, como los acanalados, estriados, emplomados o de colores.

Lavabo blanco con grifo, dispensador de jabón, vaso con cepillos de dientes, toalla verde colgada y ventana con vidrio acanalado.
Los acabados esmerilados dificultan la visión hacia el interior y conservan una iluminación suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La privacidad depende del acabado y la luz exterior

El principal criterio para elegir una película es definir cuánto se desea ocultar la vista y en qué momento del día. Christopher Dyer, director ejecutivo especializado en polarizado de vidrios, explicó que un acabado esmerilado deja pasar luz suave mientras dificulta la visión hacia el interior. Las alternativas con degradado pueden concentrar la cobertura a la altura de los ojos y conservar una parte superior transparente.

PUBLICIDAD

Las películas reflectantes requieren una precaución adicional. Su efecto de privacidad funciona mientras el exterior es más luminoso que el interior. Por la noche, con las luces encendidas dentro de la vivienda, la situación se invierte y pueden permitir que se vea hacia adentro. Para cubrir un ambiente durante todo el día, los acabados esmerilados u opacos ofrecen una solución más estable.

Rincón de una habitación con ventana de vidrio texturizado, reflejos con colores del arcoíris en la pared, un sillón y una planta en maceta.
Los acabados reflectantes pierden privacidad cuando el interior queda más iluminado que el exterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay opciones permanentes y otras que pueden retirarse

Kristen Koehler, vicepresidenta y especialista en películas para vidrio, distinguió dos grandes grupos de productos. Los de calidad profesional suelen fabricarse en poliéster y se fijan con adhesivo sensible a la presión, por lo que están pensados como una instalación permanente. En cambio, algunas opciones para el consumidor usan adhesivo o adherencia estática.

Las láminas de adherencia estática suelen ser de vinilo. Si permanecen en buen estado, pueden quitarse y reutilizarse, una característica útil para quienes alquilan o quieren modificar el aspecto de una habitación sin una intervención definitiva.

Ventanal con vidrios inferiores esmerilados, suelo de madera, una silla pequeña y dos macetas con plantas verdes.
Las láminas de adherencia estática pueden retirarse y reutilizarse en otras ventanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación exige una limpieza minuciosa del cristal

Una lámina sencilla puede instalarse sin ayuda profesional, pero la preparación condiciona el resultado. La superficie debe quedar libre de polvo, restos de adhesivo y suciedad, en especial cerca del marco. Las partículas que queden en los bordes pueden quedar atrapadas debajo.

Para el procedimiento se necesitan:

  • Una cinta métrica
  • Unas tijeras
  • Un paño de microfibra sin pelusa,
  • Agua destilada
  • Jabón lavavajillas suave
  • Una botella pulverizadora
  • Una rasqueta apta para vidrio
  • Una espátula
  • Una cuchilla de precisión
Cuarto de baño con azulejos blancos, bañera con mampara de cristal, ventana grande, taburete de madera con toallas y plantas en macetas.
La instalación requiere medir el vidrio y añadir un margen antes de realizar el corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pasos centrales son:

  • Medir el ancho y el alto del cristal. En ventanas antiguas o grandes, se recomienda medir arriba, en el centro y abajo, y tomar la mayor referencia de cada dimensión.
  • Sumar entre 1,3 y 2,5 centímetros de margen a las medidas antes de cortar la película.
  • Limpiar y mojar el vidrio con una solución suave de agua destilada y jabón.
  • Retirar el protector de la lámina, humedecer su cara adhesiva y apoyarla sobre el cristal mojado para poder desplazarla hasta ajustarla.
  • Pasar la espátula para expulsar agua y jabón, y cortar el excedente en los bordes derecho e inferior.

El mantenimiento evita productos abrasivos y requiere tiempo de curado

Tras la colocación, el material necesita entre 30 y 60 días de curado antes de limpiarse. Luego puede mantenerse con agua y jabón suave aplicados sobre un paño de microfibra. Dyer aconsejó trabajar por franjas verticales y secar después cada zona con otro paño.

No se recomiendan movimientos circulares, limpiadores con amoníaco ni productos abrasivos, ya que pueden dañar la superficie.

A diferencia de una persiana, esta cobertura no se abre: una vez instalada, limita la visión hacia afuera hasta que se retira. Esa condición debe evaluarse antes de elegirla para una ventana destinada también a observar el exterior.

Temas Relacionados

PrivacidadDecoraciónViviendaNewsroom BUEVidrioVentana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 desayunos equilibrados para cuidar la salud intestinal, según expertos

Una especialista reúne alternativas dulces y saladas basadas en ingredientes de consumo habitual, con foco en el aporte de fibra, proteínas y grasas de origen vegetal

4 desayunos equilibrados para cuidar la salud intestinal, según expertos

De Madonna a Rosalía: seis disfraces de íconos de la cultura pop que hicieron historia en Halloween con referencias al cine y la música

Pelucas, prótesis, corsetería, maquillaje teatral y piezas de archivo definieron producciones inspiradas en personajes de animación, escenas de películas y figuras reconocibles de la moda

De Madonna a Rosalía: seis disfraces de íconos de la cultura pop que hicieron historia en Halloween con referencias al cine y la música

8 opciones dulces para saciar los antojos y moderar el azúcar

La combinación de productos de origen vegetal con fuentes proteicas ofrece alternativas prácticas para resolver una pausa durante el día

8 opciones dulces para saciar los antojos y moderar el azúcar

Receta de muffins de calabaza dulces para Halloween, rápida y fácil

La elaboración utiliza puré de la hortaliza, harina, huevos y especias, requiere 15 minutos de trabajo previo y entre 20 y 25 minutos de horno a 180 grados centígrados, aproximadamente

Receta de muffins de calabaza dulces para Halloween, rápida y fácil

Receta de buñuelos de brócoli, rápida y fácil

La preparación lleva solo media hora y ofrece una alternativa para sumar vegetales al menú semanal sin recurrir a elaboraciones complicadas

Receta de buñuelos de brócoli, rápida y fácil

DEPORTES

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Dibu Martínez mostró cómo le quedó la mano tras atajar fracturado todo el Mundial: “Sentía cuatro dedos”

La selección argentina confirmó que jugará el amistoso con Uruguay en la Bombonera y ante Costa Rica en Córdoba

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

Las semifinales del URBA Top 14 ya tienen formaciones para los duelos en La Catedral

TELESHOW

Homero Pettinato recibió un nuevo botón antipánico: el hombre que lo amenazó accedió a salidas transitorias

Homero Pettinato recibió un nuevo botón antipánico: el hombre que lo amenazó accedió a salidas transitorias

Las lágrimas de Jimena Barón por el parto de su perra adoptada: “Teníamos que atravesar esto juntas”

Dante Ortega defendió a Ana Paula Dutil tras las polémicas acusaciones en su contra: “No creo que tenga la intención de romper un vínculo”

Comenzó el rodaje de la nueva película de Adrián Suar y Dolores Fonzi: las fotos en las calles de Buenos Aires

Alina Moine publicó fotos inéditas de un encuentro con Diego Maradona: “Nunca las había compartido”

INFOBAE AMÉRICA

Noboa autorizó financiar gastos de salud, educación y justicia con recursos extraordinarios en 2027

Noboa autorizó financiar gastos de salud, educación y justicia con recursos extraordinarios en 2027

El Salvador: Aeropuerto Internacional del Pacífico ejecutó USD 85.04 millones hasta agosto, el 56.09% de lo programado

Pedidos de pasta por delivery aumentan un 22% durante lo que va del año en Panamá

La OPS lanza un fondo unificado para abaratar vacunas y medicamentos en la región

Así funcionan las gafas con IA para hacer más sencillo el día a día