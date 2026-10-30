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8 opciones dulces para saciar los antojos y moderar el azúcar

La combinación de productos de origen vegetal con fuentes proteicas ofrece alternativas prácticas para resolver una pausa durante el día

Ilustración de un plato de porcelana azul con dos dátiles y nueces, un vaso de yogur con semillas y arándanos, y un vaso de bebida con espuma.
Las preparaciones caseras permiten ajustar el dulzor y combinar ingredientes con fibra, proteínas o grasas insaturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Elegir colaciones dulces no exige recurrir siempre a productos con azúcares añadidos. Ocho opciones basadas en frutas, semillas, lácteos y frutos secos permiten variar las preparaciones y moderar el dulzor mediante porciones e ingredientes simples.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los azúcares libres no superen el 10% de la energía diaria; por debajo del 5% puede haber beneficios adicionales. La categoría incluye los azúcares agregados, además de los presentes en miel, jarabes, jugos y concentrados, pero no los de la fruta fresca o la leche.

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Infografía con ilustraciones de manzana, dátiles, pudín de chía, granada, calabaza, chocolate, yogur, frutos secos y texto explicativo.
La elección de alimentos frescos y poco procesados ayuda a limitar los azúcares libres en las colaciones cotidianas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico Francesco Branca, director de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS cuando se difundió la guía, señaló que limitar esos azúcares ayuda a reducir el riesgo de sobrepeso, obesidad y caries.

Real Simple, sitio especializado en estilo de vida, reunió estas ocho alternativas. Las cantidades de azúcar corresponden a las porciones especificadas y pueden cambiar según el producto, tamaño de la fruta y agregados.

1. Dátiles

En un plato gris, tres dátiles abiertos rellenos de pasta cremosa; al lado, una taza de café con leche con arte de corazón, sobre una superficie de madera clara.
Unos pocos dátiles pueden acompañarse con manteca de frutos secos, coco rallado o trozos de cacao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dátil sin carozo aporta cerca de 4,5 gramos de azúcar. Puede comerse solo o combinarse con manteca de frutos secos sin endulzar, coco rallado o trozos de cacao. Esa combinación suma textura y evita que el snack dependa de un agregado dulce.

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2. Pudín de chía

Manos con una cuchara de madera cerca de dos recipientes de pudín de chía con frambuesas, moras y nueces sobre una encimera de mármol.
La chía hidratada con leche o bebida vegetal admite frutas, canela y cacao como complementos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía no contienen azúcar. Al mezclarlas con leche o bebida vegetal y dejarlas reposar, forman un pudín al que se le puede sumar canela, fruta, cacao o una cantidad acotada de mermelada. Preparar porciones individuales permite controlar tanto los acompañamientos como el dulzor final.

3. Yogur helado

Persona sosteniendo un vaso de yogur helado con salsa y crumble. Un mostrador exhibe múltiples cuencos blancos con toppings variados y etiquetas de descripción.
El yogur natural congelado en moldes puede prepararse con fruta y una cantidad moderada de otros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 100 gramos de yogur griego natural descremado contiene alrededor de 3 gramos de azúcar. Congelado en moldes con fruta, miel o una pequeña cantidad de mermelada, se transforma en una opción fría cuya composición depende de los ingredientes elegidos. Conviene revisar las etiquetas si se usa yogur saborizado, porque puede incluir azúcar añadido.

4. Semillas de granada

Dos mitades de granada y semillas dispersas sobre una tabla de madera, con un cuchillo al lado y plantas al fondo
Las semillas de granada aportan textura y pueden sumarse a yogures, tostadas o pudines de chía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de semillas de granada contiene 9,5 gramos de azúcar y también ofrece fibra, hierro, vitaminas y antioxidantes. Se pueden consumir solas, sobre yogur o pudín de chía, o en una tostada con manteca de frutos secos.

La OMS aconseja que los carbohidratos procedan principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres, y fija para adultos una meta de al menos 25 gramos diarios de fibra presente de forma natural en los alimentos.

5. Chocolate amargo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El chocolate amargo puede combinarse con fruta y frutos secos en porciones pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate amargo suele aportar cerca de 10 gramos de azúcar por cada 28 gramos, aunque la cifra varía entre presentaciones. Unas pocas porciones pueden combinarse con fruta. Las manzanas bañadas en chocolate y cubiertas con nueces o coco rallado son una preparación posible. El contenido de cacao e información nutricional permiten comparar las alternativas antes de elegir.

6. Manzanas al horno

Un plato blanco ovalado lleno de rodajas de manzana deshidratada, con las semillas visibles en algunas. Se encuentra sobre una mesa de mármol beige con luz natural. Se ven dos semillas sueltas.
La canela y otras especias permiten cocinar manzanas sin necesidad de incorporar azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una manzana grande aporta alrededor de 20 gramos de azúcar, según su variedad y tamaño. Hornearla o cocinarla en microondas con canela u otras especias ofrece una preparación cálida sin necesidad de incorporar azúcar. La fruta entera se diferencia de los jugos porque conserva su matriz alimentaria y no integra la definición de azúcares libres de la OMS.

7. Frutos secos tostados

Frascos transparentes de vidrio con cierre hermético llenos de nueces, almendras y avellanas sobre una encimera de madera.
Preparar frutos secos tostados en casa facilita controlar la cantidad de miel o jarabe utilizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una preparación de frutos secos tostados con jarabe de arce o miel puede alcanzar unos 15 gramos de azúcar por porción. Hacerla en casa permite reducir la cantidad de endulzante o priorizar especias y sabores salados.

Los frutos secos forman parte de los grupos de alimentos que la OMS incluye dentro de una alimentación saludable, junto con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

8. Calabazas o batatas fritas

Pila de bastones de batata sazonados con sal y especias, junto a un cuenco de dip de yogur con cilantro y aceite de oliva, sobre una tabla de madera.
La calabaza anco cocida al horno puede servirse en bastones sin agregar endulzantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calabaza anco contiene unos 4 gramos de azúcar por taza y aporta fibra y vitaminas. Cortada en bastones y cocida al horno, no requiere endulzantes. La preparación también puede adaptarse con otras calabazas, zapallo o batata, que aporta cerca de 6 gramos de azúcar por taza.

Para que una colación resulte suficiente, la guía conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS plantea diversidad, moderación y equilibrio entre los alimentos, sin que un único producto defina la calidad global de la dieta.

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