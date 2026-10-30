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La China Ansa se quebró en vivo al recordar la pregunta que le hizo Santiago Maratea tras el escándalo en PH: Podemos Hablar

En A la Barbarossa, la periodista se emocionó al contar que el influencer le planteó una consulta íntima cuando se retomó la grabación del ciclo de Telefe

La periodista habló en A la Barbarossa luego del escándalo que vivió con el influencer en la grabación del programa de Andy Kusnetzoff
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La China Ansa se quebró al recordar una pregunta que Santiago Maratea le hizo después del tenso cruce que ambos protagonizaron durante la grabación de PH: Podemos Hablar. La periodista habló del tema este jueves en A la Barbarossa y se emocionó al repasar cuál era la consulta que el influencer había preparado para ella antes de que la discusión entre ellos alterara la dinámica del ciclo.

“Lo amo, ¿entendés?”, dijo Ansa con la voz quebrada cuando Pía Shaw reconstruyó el momento. Segundos después, todavía conmovida, agregó: “Me pareció maravilloso”.

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La pregunta había quedado en suspenso durante el segmento en el que los invitados de PH: Podemos Hablar se consultan entre sí sin la intervención del conductor, Andy Kusnetzoff. El intercambio entre la periodista y Maratea se tensó antes de que él pudiera formularla, pero la grabación se retomó y el influencer finalmente se la hizo.

Durante la conversación en el programa de Telefe, Shaw, quien reemplaza a Georgina Barbarossa durante sus vacaciones, le señaló a Ansa que Maratea no había llegado a hacerle la pregunta que tenía pensada. La periodista corrigió esa idea y explicó que la consulta se realizó más tarde, cuando el clima en el estudio ya había cambiado.

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“Después me la dijo”, contó La China, quien también señaló que el tema se había retomado en el ciclo. Cuando le pidieron que revelara de qué se trataba, primero intentó mantener la reserva. “Tiene que ver con algo que yo conté en el programa y que él se agarró de eso para preguntarme cómo había sido el desenlace en una historia de mi vida, si había sido bueno o malo”, anticipó.

Shaw insistió con la consulta y le recordó que Maratea había tomado un relato personal de la periodista para preparar su intervención. Fue en ese momento cuando la conductora suplente de A la Barbarossa reveló el contenido de la pregunta y provocó la reacción de Ansa.

santiago maratea china ansa
Maratea se molestó por una pregunta de Ansa en la grabación de PH. A la salida, ambos hablaron del tema y explicaron que ya estaba todo aclarado

La consulta estaba vinculada con la etapa en la que Ansa vivió en la calle

Según contó Shaw, Maratea quería saber si Ansa había podido tener una casa propia después de los años en que debió vivir en la calle. La periodista había compartido esa experiencia durante la grabación y el influencer había pensado en preguntarle por el desenlace de aquella etapa de su vida.

“Esa era la pregunta que él tenía en la cabeza. Lo amo, ¿entendés?”, respondió Ansa, con la voz quebrada. Tras una breve pausa, añadió: “Me pareció maravilloso”.

La emoción no estuvo vinculada con el cruce que ambos habían mantenido minutos antes, sino con el sentido de la consulta que Maratea tenía preparada. Ansa valoró que él hubiera reparado en una parte de su historia y que buscara saber qué había ocurrido después de aquel período de vulnerabilidad.

Ante la insistencia de Shaw para que respondiera la pregunta al aire, la periodista aclaró que ya lo había hecho en la grabación de PH: Podemos Hablar. “Sí, sí la respondí también. Chicos, tienen que mirar el programa”, dijo. Sin embargo, terminó por contar que todavía no tiene casa propia: “Sigo alquilando, obvio”.

china ansa santiago maratea
Tras la polémica, Maratea contó que se sacó una foto con la China Ansa.

Cómo fue el cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea

La escena ocurrió después de la discusión que Ansa y Maratea tuvieron durante la grabación del ciclo que conduce Kusnetzoff. El conflicto se produjo en el segmento de preguntas entre los invitados, del que también participaron Benjamín Amadeo, Rafael Ferro y Mercedes Funes.

Ansa le había consultado al influencer sobre las colectas solidarias que encabezó, entre ellas la realizada en 2023 para Independiente y otra destinada a un refugio de animales. Maratea consideró que las repreguntas lo ponían bajo sospecha por el manejo de los fondos y reaccionó con enojo.

El influencer reconoció después que se había alterado. “Yo estaba reenojado y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, dijo al referirse al episodio. También contó que, en medio del malestar, evaluó retirarse de la grabación.

El influencer y la periodista mantuvieron un tenso cruce que se verá recién este sábado. Su palabra (Video: DDM/ América TV)

Kusnetzoff intervino para ordenar la situación y la producción interrumpió el programa de manera momentánea. Más tarde, el conductor sostuvo que el clima “se enrareció” y definió esa edición como “el programa más verdadero que hice”, aunque dejó abierta la expectativa sobre cómo se verá el episodio cuando salga al aire.

Tras la discusión, Ansa aclaró que no interpretaba sus preguntas como un ataque y Maratea también buscó bajar la tensión. El influencer aseguró que la periodista “es divina” y que, una vez terminada la grabación, ambos se sacaron una foto.

El episodio de A la Barbarossa aportó así otro matiz a una jornada que había quedado marcada por la incomodidad. La pregunta que Maratea no pudo formular en el momento previsto terminó por hacerse después de la pausa y fue el recuerdo que conmovió a la periodista frente a las cámaras.

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