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Cuándo hay que enjuagar el arroz antes de cocinarlo y para qué sirve realmente

Chefs y agricultores detallan que cada variedad reacciona de forma distinta al contacto con el agua, y que la decisión final está más ligada a la receta que a una regla fija

Ilustración en acuarela de dos manos que lavan arroz blanco en un colador de metal dentro de un fregadero con agua corriendo.
El lavado del arroz reduce el almidón superficial y favorece una textura más suelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Enjuagar el arroz antes de cocinarlo depende de la variedad y del plato que se busca preparar. El lavado reduce el almidón superficial y ayuda a obtener granos más sueltos. Pero puede perjudicar recetas que necesitan una textura cremosa o compacta.

El almidón define cuándo conviene lavar el arroz

Durante el procesamiento y envasado, el roce entre los granos deja un polvo de almidón en su superficie. La agricultora Brita Lundberg, consultada por el sitio especializado en alimentación, EatingWell, explica que ese residuo es mayor en el arroz blanco. Al retirarle la cáscara, el germen y salvado queda expuesto el endospermo, una parte más blanda del grano.

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Infografía con ilustraciones sobre el enjuague de arroz, coladores, platos y recipientes de cocina con esquemas explicativos.
Cocinar el arroz con abundante agua y desechar el excedente disminuye parte del arsénico inorgánico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al enjuagarlo con agua fría se retira parte de ese almidón y también posibles restos de polvo. El chef Eric Huang, propietario de un restaurante en Brooklyn, señaló al medio que esta práctica favorece la separación de los granos y textura ligera buscada en muchas cocinas asiáticas. Para el chef puertorriqueño Julio Delgado, el objetivo es que el arroz quede “granocito”, es decir, suelto.

La clasificación internacional distingue granos largos, medianos y cortos según sus dimensiones. El Codex Alimentarius de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura considera largo al arroz elaborado con una relación longitud-ancho de al menos 3 a 1. El mediano llega hasta 2,9 a 1 y el corto hasta 1,9 a 1.

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Dos manos sostienen un tazón de vidrio con arroz y vierten agua blanquecina en un fregadero de metal.
Los arroces basmati y jazmín suelen enjuagarse para conservar granos separados y aireados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los granos largos y aromáticos suelen ganar soltura con el lavado

Los arroces blancos o integrales de grano largo, incluidos el basmati y jazmín, suelen destinarse a guarniciones, pilafs, ensaladas y preparaciones en las que se procura que los granos permanezcan definidos.

El chef Fares Kargar, especializado en cocina de Medio Oriente, explicó que en la preparación del arroz persa se enjuaga o se deja en remojo para lograr granos más largos y esponjosos.

Una forma práctica consiste en colocar el arroz en un colador de malla fina y pasarlo bajo agua fría, con un movimiento suave, hasta que el agua salga casi transparente.

Una olla de metal con arroz blanco hirviendo y vapor sobre una estufa, con una mano removiendo con cuchara de madera. En la encimera hay aceite, sal y ajo.
El arroz de grano largo se utiliza en guarniciones, pilafs, ensaladas y preparaciones ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lundberg recomienda entre uno y dos minutos para el arroz blanco y alrededor de 30 segundos para el integral. También puede agitarse en un bouwl con agua y escurrirse después. No es necesario llevar el lavado hasta que el agua quede totalmente clara.

  • Grano largo, basmati y jazmín: conviene lavarlos si se busca una textura aireada y separada.
  • Integral: puede enjuagarse para retirar residuos; conserva el salvado y el germen.
  • Grano corto y mediano, incluido el destinado a sushi: el lavado modera la adherencia, aunque una cierta pegajosidad forma parte de su resultado habitual.
  • Glutinoso o pegajoso: se caracteriza por un almidón compuesto casi por completo de amilopectina y tiende a unirse al cocinarse, según el estándar de arroz del Codex Alimentarius.
Manos sostienen una olla con arroz blanco y vierten el líquido blanquecino sobre un colador hacia un tazón de vidrio en un fregadero.
El arroz para sushi conserva cierta adherencia como parte de su textura habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz para risotto y paella necesita conservar su almidón

Hay recetas en las que eliminar ese componente cambia el resultado. El chef Branden Holte advirtió que el arroz de grano corto usado para paella no debe enjuagarse. Su almidón aporta cuerpo al caldo y contribuye a formar el socarrat, la capa tostada que queda en el fondo de la paellera.

La autora de libros de cocina italianos Domenica Marchetti sostiene el mismo criterio para el risotto. El arroz arborio, de grano medio, libera almidón durante la cocción y el removido. Lavarlo antes restaría parte de la base que aporta la consistencia cremosa. Por ese motivo, la variedad y técnica de cocción pesan tanto como el color del grano.

Una mano vierte granos de arroz en un recipiente transparente con agua junto a un fregadero de cocina.
El almidón del arroz arborio aporta la consistencia cremosa característica del risotto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado apenas reduce el arsénico y puede quitar nutrientes añadidos

El arroz puede incorporar arsénico presente en el agua y suelo de cultivo. La Organización Mundial de la Salud identifica al arroz como uno de los cultivos que pueden absorber este elemento. Recuerda que el arsénico inorgánico constituye un riesgo para la salud con exposición prolongada.

Enjuagar por sí solo tiene un efecto mínimo sobre el arsénico del arroz cocido, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

arroz blanco en una olla - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El enjuague del arroz apenas reduce la cantidad de arsénico presente después de la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia indica que cocinarlo con seis a diez partes de agua por cada parte de arroz y descartar el excedente puede reducir entre 40% y 60% del arsénico inorgánico. Sin embargo, ese método también disminuye entre 50% y 70% el folato, hierro, niacina y tiamina añadidos al arroz blanco y vaporizado.

El arroz integral suele contener más arsénico que el blanco porque mantiene el salvado, donde se concentra buena parte de este elemento, aunque también aporta fibra y nutrientes.

Para decidir si lavar, la prioridad debe ser la receta: enjuagar los granos destinados a quedar sueltos y reservar el almidón para platos que dependen de él.

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