La mujer más anciana de Estados Unidos cumplió 116 años y se mantiene entre las más longevas del mundo

Naomi Whitehead cumplió 116 años y se consolidó como la persona viva de mayor edad en Estados Unidos. (LongeviQuest)

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Naomi Whitehead cumplió 116 años y se mantiene como la persona de mayor edad conocida con vida en Estados Unidos. La residente de Greenville, Pensilvania, celebró su cumpleaños el 26 de septiembre de 2026 y ocupa el segundo puesto de la clasificación mundial de longevidad verificada, detrás de la británica Ethel Caterham, de 117 años. Según LongeviQuest, el encuentro reunió a familiares llegados desde distintos puntos del país.

Whitehead nació el 26 de septiembre de 1910 en Georgia, con el nombre de Naomi Washington. De acuerdo con el Gerontology Research Group (GRG), se convirtió en la persona de mayor edad conocida de Estados Unidos el 22 de octubre de 2024, tras la muerte de Elizabeth Francis, de Texas, a los 115 años.

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La celebración contó con la participación de la senadora estatal de Pensilvania Michele Brooks, quien entregó una proclamación a Whitehead. Representantes de LongeviQuest le otorgaron además una placa que la reconoce como la estadounidense viva de mayor edad. Guinness World Records identifica a LongeviQuest como su organización asociada para la verificación de récords de longevidad.

¿Cuándo cumplió 116 años Naomi Whitehead?

Naomi Whitehead cumplió 116 años el 26 de septiembre de 2026. La fecha figura en los registros biográficos publicados por LongeviQuest y el GRG, entidades que sitúan su nacimiento el 26 de septiembre de 1910, en Georgia.

La mujer vive en St. Paul’s Senior Living Community, una residencia para adultos mayores de Greenville. El GRG informó que validó su edad el 17 de marzo de 2023, después de revisar documentos vinculados con su nacimiento e identidad.

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Según LongeviQuest, Whitehead pasó sus primeros años en una granja de Georgia, donde colaboró con su familia en la recolección de algodón y tabaco. En 1930 se casó con Sylvester Whitehead, con quien tuvo tres hijos: Parrish L., fallecido en 2011, Elbert y Sylvester.

El proceso de validación de una edad extrema requiere documentos que permitan establecer una relación consistente entre la fecha de nacimiento y la identidad actual de una persona. El GRG examina certificados civiles, censos, archivos religiosos, actas matrimoniales y otros registros históricos antes de aceptar un caso en sus listados.

La mujer de mayor edad en Estados Unidos reside actualmente en el complejo St. Paul’s Senior Living Community en Greenville. (Michael Roknick/The Herald via AP)

¿Quién es la persona más longeva de Estados Unidos en 2026?

Naomi Whitehead encabeza el registro estadounidense de longevidad desde el 22 de octubre de 2024. Según el Gerontology Research Group, asumió esa posición después de la muerte de Elizabeth Francis, que tenía 115 años y residía en Texas.

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Whitehead tenía 114 años y 26 días cuando pasó al primer lugar del listado nacional. LongeviQuest informó que el cambio se produjo tras el fallecimiento de Francis, nacida el 25 de julio de 1909 y reconocida hasta entonces como la persona de mayor edad conocida en Estados Unidos.

Antes de ese registro nacional, Whitehead ya había alcanzado el primer puesto en Pensilvania. El 22 de agosto de 2022 se convirtió en la persona de mayor edad conocida en ese estado después de la muerte de Lenara Carey, de 111 años, según el perfil publicado por el GRG.

Las organizaciones especializadas utilizan la expresión “persona de mayor edad conocida” porque sus clasificaciones dependen de pruebas documentales disponibles. De acuerdo con Guinness World Records, los listados pueden modificarse si surge nueva documentación o si otra edad superior reúne los requisitos de validación.

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¿Qué puesto ocupa Naomi Whitehead entre las personas más longevas del mundo?

Naomi Whitehead es la segunda persona de mayor edad conocida del mundo desde el 10 de febrero de 2026. Según LongeviQuest, subió a esa posición tras la muerte de la francesa Marie-Rose Tessier, que hasta entonces estaba ubicada por delante de ella en el listado internacional.

El primer lugar corresponde a Ethel Caterham, del Reino Unido. Guinness World Records señala que Caterham nació el 21 de agosto de 1909 y ocupa el primer puesto mundial desde el 30 de abril de 2025.

En septiembre de 2026, Caterham tenía 117 años y Whitehead, 116. La británica nació poco más de un año antes que la estadounidense. El GRG identifica a Whitehead como la última persona conocida nacida en Estados Unidos en 1910 que continúa con vida.

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Whitehead es también la primera estadounidense conocida que llega a los 116 años desde Edie Ceccarelli. Según el Gerontology Research Group, Ceccarelli residía en California y murió el 22 de febrero de 2024.

Los registros mundiales no constituyen designaciones oficiales de gobiernos nacionales o estatales. La posición de cada persona depende de las verificaciones documentales y de las actualizaciones que realizan las entidades dedicadas a la longevidad, de acuerdo con Guinness World Records.

En la clasificación internacional de longevidad, Whitehead ocupa el segundo lugar detrás de la británica Ethel Caterham. (St. Paul's Senior Living Community)

¿Cómo fue la fiesta de los 116 años de Naomi Whitehead?

La celebración se llevó a cabo en Greenville, Pensilvania, y reunió a varias generaciones de la familia. LongeviQuest informó que dos nietos de Whitehead, residentes en la zona, organizaron el encuentro como fiesta de cumpleaños y reunión familiar.

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Entre 80 y 90 personas asistieron, según la organización. El grupo incluyó familiares que viajaron desde distintos lugares de Estados Unidos y algunos de los tataratataranietos de Whitehead.

De acuerdo con LongeviQuest, Whitehead conversó con los invitados, participó de fotografías y posó junto a los asistentes en una imagen grupal. La familia utilizó camisetas azules con una fotografía de la homenajeada y el número 116, mientras que Whitehead llevó una prenda del mismo color.

Las imágenes de distintas etapas de su vida formaron parte de la decoración. Una sobrina nieta reunió relatos familiares durante la jornada para conservar referencias sobre los antepasados y las distintas ramas de la familia, según la información divulgada por LongeviQuest.

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El menú incluyó pollo, jamón, judías verdes, macarrones con queso, pasta con albóndigas, frijoles horneados y ponche. LongeviQuest indicó que una nieta de Whitehead preparó parte de la comida para los asistentes.

Durante la reunión, una sobrina nieta preguntó a Whitehead qué edad tenía. La mujer respondió: “Creo que tengo 116”, de acuerdo con el relato publicado por LongeviQuest. Tras la lectura de la proclamación, se retiró a su habitación y los familiares continuaron con el encuentro.

¿Qué reconocimiento recibió Naomi Whitehead en Pensilvania?

La senadora estatal Michele Brooks asistió al festejo y entregó una proclamación en honor a Whitehead. Según LongeviQuest, el documento reconoció su cumpleaños número 116 y su posición como persona de mayor edad conocida con vida en Estados Unidos.

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Representantes de LongeviQuest presentaron además una placa que la identifica como “Oldest Living American”, una distinción basada en sus registros de longevidad. La organización verifica edades de personas que superan los 110 años y mantiene clasificaciones por país y a nivel mundial.

La participación de Brooks no modifica el carácter del reconocimiento. El lugar de Whitehead en los listados no depende de una designación administrativa de Pensilvania ni del Gobierno federal, sino de los procesos documentales de organizaciones especializadas, según el Gerontology Research Group.

¿Cómo se verifican los récords de longevidad?

El GRG y LongeviQuest verifican las edades a partir de documentos de diferentes etapas de la vida de una persona. Como explica el Gerontology Research Group, los investigadores comparan certificados de nacimiento, censos, registros de residencia, actas de matrimonio y otros antecedentes disponibles.

El objetivo es confirmar que los documentos se refieran a la misma persona y que no presenten contradicciones relevantes. Guinness World Records señala que la revisión resulta necesaria porque los archivos históricos pueden contener errores de transcripción, variaciones en los nombres o faltantes documentales.

La clasificación puede cambiar si muere una persona incluida en el listado o si se valida un caso de mayor edad. Según LongeviQuest, Whitehead mantendrá el primer puesto estadounidense mientras no surja otra persona de mayor edad en el país cuya documentación permita verificar ese registro.

Las próximas actualizaciones sobre la posición de Whitehead dependerán de los informes de LongeviQuest, el GRG y Guinness World Records. Para los lectores, el caso muestra cómo las edades extremas se establecen mediante registros documentales que las entidades especializadas revisan y actualizan.