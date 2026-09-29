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Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

El entrenador hizo su análisis luego de terminar su ciclo en la Academia con la dura eliminación en Copa Argentina

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Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Argentina, donde perdió 3-2 ante Boca Juniors luego de haber estado con una ventaja de dos goles. El duro golpe de la derrota obligó al técnico de 51 años y a la dirigencia que encabeza Diego Milito a tomar la decisión de interrumpir el contrato. “Yo soy el responsable junto a mis jugadores de los resultados y me hago cargo. Yo sabía que era un momento de transición”, indicó el nacido en Córdoba en diálogo con ESPN.

En cuanto a la consulta que le realizaron sobre la salida de varios futbolistas importantes como Santiago Sosa, Gabriel Rojas, Gastón Martirena y Agustín García Basso, entre otros, Vojvoda insistió en que sabía antes de firmar su contrato que en Racing había una transición pero que después, en el día a día, se fue interiorizando y eligió aceptarlo. “Es normal en esa transición que haya habido jugadores que por diferentes razones dicen: ‘Bueno yo ya estoy cansado de estar en un club grande, porque llevo tres años y quiero buscar un poco más de tranquilidad’. Y hay otro que dice: ‘Vos sabés que ya está, ya no me siento alegre en este vestuario’”, interpretó.

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Acerca del final de su ciclo, que incluyó apenas 13 partidos (4 victorias, 2 empates y 7 derrotas), el ex entrenador del Fortaleza de Brasil, explicó: “Yo lo sentía porque uno no es tonto y hace mucho que está en el fútbol y se siente. Cuando entré al vestuario después del partido con Huracán (Racing perdió 2-1), le di un mensaje a todo el grupo. Después de Boca, vi al grupo muy golpeado, donde yo no hablé grupalmente; me acerqué a cada uno de los jugadores, les di un abrazo y les dije que levantaran la cabeza. Las decisiones se toman con calma y el lunes fui a hablar y así fue”. “Fue un golpe duro el de Boca, y a mí me encanta mi trabajo; estuve mucho tiempo trabajando afuera, lejos de mi familia, y lo volvería a hacer. Tengo una familia que me acompaña en eso, hijos futboleros, y se los tengo que agradecer. Siempre quiero estar en un grupo de trabajo y ahora lo voy a sufrir porque voy a estar en mi casa. Disfrutaré otras cosas, pero mi vida es el trabajo”, agregó.

*Juan Pablo Vojvoda habló de su salida de Racing

Por otra parte, Vojvoda negó que haya sentido una presión extra por ser el sucesor de Gustavo Costas, quien en su último ciclo en la Academia había logrado ser campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa en 2025. “No la sentí como una presión extra. Sé el cariño y bien ganado, porque fue jugador, entrenador, ganó todo, pero bueno, uno a veces tiene que poner en riesgo”, dijo. Sobre la charla con la dirigencia a la hora de cerrar su vínculo con el club, el DT saliente expresó: “El trato de Milito y Saja conmigo fue bueno. Ellos me acompañaron, pero había que tomar decisiones. Pero yo quiero gente acá que esté a gusto o que quiera estar y que quiera seguir estando, y gente nueva que llega, que encuentre a alguien al lado y diga: ‘Che, dale, que esto es Racing’”.

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Otra de las preguntas estuvo orientada a los tres goles que recibió Racing en Rosario en los cuales Enner Valencia cabeceó con libertad dentro del área para darle la victoria a Boca. “Fueron en el área chica y los jugadores lo saben. Primero es la marca, el hombre y la pelota. Eso lo saben los jugadores y no deben poder dormir porque cuando entré al vestuario ellos mismos decían cómo hago para levantar esto”, analizó. Esa respuesta llevó al entrenador a contar una anécdota especial con Lisandro Martínez en la etapa en la que el defensor de la selección argentina y Manchester United jugaba en Newell’s.

Vojvoda estaba como técnico interino de Newell’s tras la salida de Juan Manuel Llop y debió enfrentar un dilema para el próximo partido. Por un lado, tenía en la defensa a Sebastián Domínguez, ídolo de la institución que iba a jugar su último encuentro en el Coloso del Parque Independencia. Pero además estaba la chance de darle el lugar a Licha Martínez, quien venía de grandes actuaciones. “Hablé con mi ayudante y le dije que era el momento de Licha, Seba ya había tenido el suyo. Lo que me convenció de Licha es que le dijo a mi ayudante de campo: ‘Decile a Juan que no sea cagón y me ponga a mí’. Que un pibe de Reserva tenga esa personalidad, ya está: juega él y después veré cómo gestiono la otra parte con Sebastián Domínguez. Si el jugador me demuestra esa personalidad, ya está”, continuó.

La anécdota se cierra con el defensor de la Selección jugando ante Godoy Cruz, pero cometiendo un error en la marca que le permitió al Tomba ganar el encuentro. Martínez no “pudo dormir” aquella noche, pero pudo aprender de aquella equivocación y Vojvoda recordó que hoy en día lo ve en la élite del fútbol, marcando a goleadores como Erling Haaland, sin darle espacios. Esa falla que tuvo el Licha por propia inexperiencia le sirvió para llegar a donde está hoy en día.

*La anécdota de Vojvoda con Lisandro Martínez en Newell’s

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