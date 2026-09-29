Un histórico campeón mundial defendió a Franco Colapinto tras la maniobra contra Pierre Gasly en Bakú que dio de qué hablar en la F1

El ex campeón de la F1 analizó el incidente que protagonizó el piloto argentino con su compañero de equipo Pierre Gasly.

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Sebastian Vettel analizó el error de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán y explicó por qué el circuito urbano de Bakú deja poco margen para corregir una frenada. El tetracampeón mundial vinculó el choque en la curva 1 con un posible cálculo incorrecto al llegar a esa sección del trazado.

El piloto argentino impactó a su compañero Pierre Gasly, provocó el abandono de ambos y dejó involucrado a Lando Norris, cuyo McLaren fue golpeado por el auto del francés. “Cuando mirás una carrera como la de Bakú y recordás lo intensa que es, especialmente todos los sectores de calles angostas, en la parte del circuito que atraviesa el casco antiguo, te das cuenta de lo poco que hace falta para cometer un error como el que quizás cometió Franco al calcular mal la frenada para la curva 1”, analizó Vettel en declaraciones a la BBC.

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“Es una carrera bastante implacable, pero también lo es en clasificación”, sostuvo el alemán. “Sigo todas las carreras y mantengo el contacto con la mayoría de los pilotos. Obviamente, hay algunos contra los que nunca corrí, pero los conozco de las categorías junior, mientras que con otros competí durante mucho tiempo y todavía siguen en la categoría, así que es muy fácil”, concluyó en diálogo con el podcast F1 Chequered Flag.

Vettel dejó una marca indeleble en la historia de la Fórmula 1 tras conquistar cuatro títulos mundiales consecutivos (2010-2011-2012-2013) y registrar 53 victorias a lo largo de 16 temporadas en la categoría reina del automovilismo. Desde su debut oficial en 2007 hasta su retiro, el corredor teutón construyó una trayectoria caracterizada por la precocidad de sus récords y su dominio absoluto al volante durante la era de los motores V8. En julio de 2022 anunció su despedida de la actividad para enfocarse en proyectos personales y causas ambientales, cerrando su ciclo con 122 podios en 299 competencias disputadas.

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Otro referente de la F1 que apoyó a Colapinto fue Juan Pablo Montoya, ganador de siete Grandes Premios entre 2001 y 2006 con Williams y McLaren. El colombiano respaldó la intención de Colapinto pese al desenlace. Para el ex piloto, el argentino vio en el reinicio una oportunidad para avanzar posiciones.

“Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”, afirmó Montoya en diálogo con F1 TV. “Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla”, agregó.

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Montoya comparó esa mentalidad con la de Max Verstappen, al considerar que los pilotos que intentan capitalizar cada posibilidad también se exponen a cometer errores. “Cuando siempre eres el tipo, como Max, que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”, analizó.

El colombiano sostuvo que la velocidad y las referencias de frenado explican parte de la dificultad de la secuencia. “Cuando tienes una referencia y vienes, no sé, a 320, 330 kilómetros por hora y frenas en la referencia de 120 metros, esperas que, viniendo a 200, vas a frenar en la de 80, y creo que él esperaba que todos fueran bastante más lejos”, explicó.

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Sebastian Vettel habló de la maniobra de Colapinto en Bakú (REUTERS/Jakub Porzycki)

A su juicio, el pelotón se comprimió en la frenada como consecuencia de los autos que levantaban el ritmo delante de Colapinto. El argentino intentó apartarse hacia el interior para evitar el contacto, casi detuvo su monoplaza, pero terminó golpeando a Gasly y dejando fuera a Norris. “Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, concluyó Montoya.

La postura del colombiano contrastó con la de Norris, quien en un primer momento pidió una suspensión de una carrera para Colapinto. Un par de días después, el vigente campeón mundial de la Máxima contó que habló con el oriundo de Pilar y se disculpó.

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Ahora, Colapinto tendrá revancha el próximo fin de semana en Malasia, en lo que será el Gran Premio de Baréin que se correrá en el circuito de Sepang tras la cancelación de la carrera origianl marcada en el calendario a principios de abril por el conflicto en Medio Oriente.

“Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché y vi mucho mientras crecía viendo Fórmula 1”, afirmó Colapinto en la gacetilla oficial de Alpine. “Una cosa que se destaca son las condiciones, porque hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta posibilidad de lluvia”, agregó.

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“La tarea es apuntar a un viernes productivo, tener el auto en una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en posición de competir por el top 10 en ambos días otra vez”, explicó el número 43 de Alpine sobre la carrera en la que deberá pagar una sanción de cinco lugar que le impusieron los Comisarios Deportivoas tras el incidente en la prueba en el circuito callejero de Bakú.

*El accidente de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 2 de octubre

Práctica libre 1: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Práctica libre 2: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Sábado 3 de octubre

Práctica libre 3: 01.30 (Argentina) / 12.30 (Malasia)

Clasificación: 05.00 (Argentina) / 16.00 (Malasia)

Domingo 4 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (Malasia)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV