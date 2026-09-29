Silvina Escudero festejó sus 43 años: la torta en honor a su perro y la reflexión sobre el paso del tiempo

Para celebrar un nuevo año en su vida, Silvina Escudero decidió pedir una torta con la forma de su mascota, Titán, y protagonizó un divertido momento al tener que cortarla en pedazos para sus invitados (Instagram)

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Silvina Escudero celebró sus 43 años rodeada de su familia, sus seres queridos y uno de sus grandes compañeros de vida: Titán, su perro. La bailarina compartió en las redes sociales distintas postales de la celebración, que incluyó globos, momentos al aire libre y una torta muy especial inspirada en su mascota. Además, aprovechó la fecha para escribir una reflexión sobre el paso del tiempo, los vínculos y el nuevo ciclo que comenzó.

A través de sus redes sociales, Silvina publicó imágenes del festejo y posó junto a una torta inspirada en Titán, su perro, que la acompaña desde hace más de diez años. La preparación tenía la forma del animal echado, con un collar azul y presentaba un nivel de realismo que sorprendió a todos los invitados. La bailarina, que siempre manifestó su cariño por sus mascotas, también hizo posar al verdadero Titán junto a la torta para completar una de las escenas más llamativas de la celebración.

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La particularidad de la torta también quedó registrada en uno de los videos del cumpleaños. Antes de cortarla, Escudero expresó su angustia por tener que partir una preparación con la forma de su propia mascota. “Tengo que cortar a mi propio perro… Ay, ¿qué le corto? ¿La cola? Qué impresión…”, comentó frente a sus invitados mientras sostenía el cuchillo y miraba la figura de Titán. Finalmente, se acercó a la parte trasera de la torta para comenzar a cortarla, aunque antes volvió a mostrar su asombro por el resultado: “Miren esto, es muy zarpado…”.

Silvina Escudero sorprendió con una torta con la figura de su perro Titán durante la celebración de su cumpleaños

Silvina hizo posar a su perro Titán junto a la torta diseñada igual que él

Silvina Escudero posa en la celebración de su cumpleaños junto a un pastel diseñado con la figura de su perro Titán y velas de chispas.

Junto a las imágenes, Escudero compartió una reflexión sobre el significado de cumplir años y comenzar un nuevo ciclo. “Feliz cumple para mí. Un nuevo año de vida. Y cada vez entiendo más que cumplir años no es contar el tiempo, sino resignificarlo”, comenzó diciendo. Luego explicó qué aspectos considera importantes en esta etapa: “Hoy, más que nunca, tengo claro qué es lo verdaderamente importante para mí: nutrir vínculos llenos de amor, tener paz de vida, salud y trabajo, encontrar felicidad en las pequeñas cosas y, sobre todo, tener la posibilidad de seguir eligiendo mi camino”.

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La bailarina también habló sobre el proceso personal que atraviesa. “Hoy me busco. Me escucho. Me elijo. Y en ese camino me encuentro, cada día un poquito más, con mi mejor versión”, remarcó. “No sé qué traerá este nuevo año, pero sí sé cómo quiero vivirlo: rodeada de amor, salud, alegría, proyectos y de personas que hagan que la vida sea todavía más linda”, agregó. La reflexión quedó ligada a las imágenes familiares que compartió durante la jornada, en las que aparecieron las personas más cercanas de su entorno y los espacios de su casa en los que eligió celebrar.

Silvina Escudero festejó su cumpleaños junto a su hermana Vanina frente a una mesa decorada con la torta con la figura de su perro Titán

Silvina contó con la presencia de su hermana, Vanina, y su cuñado

Silvina sopló las velitas en compañía de sus dos sobrinos

Sobre el final del mensaje, Silvina expresó: “Brindo por lo vivido, por lo aprendido, por lo que dejé atrás y, sobre todo, por todo lo que todavía falta vivir”. Después cerró con una bienvenida a la nueva etapa: “Bienvenido a mi nuevo año. Que me encuentre más plena, más consciente, más feliz y cada vez más cerca de quien quiero ser”.

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Las fotografías mostraron una celebración rodeada de globos y de integrantes de su familia. Entre ellos aparecieron su hermana, Vanina Escudero; su cuñado, el humorista Álvaro “Waldo” Navia; y sus sobrinos, Benicio y Joaquina. También estuvieron sus padres, Carmen y Enrique Escudero. Silvina registró distintos momentos de la jornada en la galería y el jardín de su casa, donde posó junto a sus seres queridos y compartió escenas del festejo.

La bailarina junto a sus padres en la fiesta de cumpleaños

Silvina junto a su grupo íntimo le dieron la bienvenida a un nuevo año de su vida (Instagram)

La presencia de Titán también recuperó una parte importante de la historia de Silvina con sus mascotas. En junio de este año, la artista despidió a Mulata, su perrita de 16 años, y semanas después volvió a recordarla en la fecha en la que habría cumplido años. En aquel momento, le dedicó una frase que resumió el proceso de atravesar su ausencia: “Tuve que aprender a vivir sin vos”. A pesar del dolor, Escudero eligió hablar de la importancia de “celebrar la vida” y reconocer la intensidad del vínculo que ambas compartieron.

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“Tuvimos una vida entera juntas y nos amamos de una manera que no puedo explicar con palabras”, expresó la bailarina al referirse a Mulata. La ausencia, según reconoció, continuó presente, aunque también decidió aferrarse a los recuerdos y al afecto que construyeron durante 16 años. “Fuiste mucho más que mi perra. Fuiste familia, compañera, refugio, alegría y una parte enorme de mi historia”, escribió Silvina en homenaje a Mulata.

En el cumpleaños número 43, la bailarina volvió a mostrar esa relación profunda con los animales a través de la torta de Titán, las fotografías y el lugar que le dio durante la celebración. Entre recuerdos, afectos familiares y una reflexión sobre el futuro, Escudero recibió su nuevo año de vida rodeada de las personas y los animales que forman parte de su historia.

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