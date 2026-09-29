El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

Sol Pérez posa junto a su esposo Guido Mazzoni y su hijo Marco frente al castillo de Magic Kingdom durante sus vacaciones familiares

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Sol Pérez y Guido Mazzoni compartieron las postales de unas vacaciones familiares junto a su hijo Marco, de un año y medio, y los padres de ambos, un viaje que comenzó en Punta Cana y continuó en los parques de Disney. Lejos de las producciones y las agendas laborales, la pareja mostró una secuencia de imágenes centradas en la convivencia de tres generaciones y en la reacción del niño frente a las primeras experiencias del recorrido.

“Un poco de todo lo que estuvo pasando estos días. La felicidad es total… no sabíamos si a Marco le iba a parecer un buen plan y la verdad que estamos todos fascinados”, escribió Pérez al acompañar el álbum que reunió escenas cotidianas, paseos y retratos grupales.

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Marco, hijo de la conductora Sol Pérez y Guido Mazzoni, posa en medio de una avenida del parque temático Disney

El centro de cada publicación fue Marco. En una de las imágenes se lo ve de pie frente a un gran acuario, atento al movimiento de los peces detrás del vidrio. Lleva una remera y un short con estampas de Mickey Mouse, además de sandalias azules, un vestuario que anticipó el clima de los días en los parques. En otra postal aparece sentado en su cochecito, con un pequeño ventilador incorporado para acompañar las caminatas bajo las altas temperaturas de Florida.

La pareja no se limitó a mostrar las atracciones más reconocibles. También eligió retratar los intervalos del viaje, aquellos momentos que suelen definir unas vacaciones con un niño pequeño: las pausas para comer, los traslados, las caminatas con el cochecito y las siestas. En una foto, Guido aparece recostado junto a Marco durante un descanso; en otra, los tres posan juntos en un sector de vegetación y esculturas inspiradas en animales.

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Sol Pérez y su esposo Guido Mazzoni posan junto a su hijo Marco en el área temática Toy Story Land

Las fotos permiten reconstruir un itinerario que pasó por distintos escenarios de Disney World, desde el castillo de Cenicienta hasta espacios ligados a Toy Story. En las tomas familiares, Sol y Guido se mostraron con ropa cómoda, preparada para una jornada extensa: musculosas, shorts, zapatillas y gorras para resguardarse del sol.

Uno de los retratos los muestra con Marco en brazos frente a una gran escultura de un árbol con relieves de animales. En otra imagen, el niño observa un sector de agua y vegetación mientras sus padres lo acompañan a corta distancia. La propuesta no se concentró solo en las fotos de rigor sino en que Marco pudiera recorrer los espacios a su propio ritmo.

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Sol Pérez y su esposo Guido Mazzoni posan con su hijo Marco frente al Árbol de la Vida

El pequeño también tuvo su momento frente a una gran figura de Woody, el personaje de Toy Story. Sol y Guido posaron con él delante de la instalación, mientras Marco miraba hacia otro punto. Esa espontaneidad se repite en varias de las postales: más que buscar una imagen perfecta, la familia dejó registro de las expresiones del niño, sus pausas y su curiosidad durante los paseos.

También se lo vio solo sobre una avenida ambientada como un estudio de cine, con palmeras, carteles temáticos y edificios de estética hollywoodense. Con su conjunto de Mickey y calzado verde, Marco quedó en el centro de una fotografía que mostró la dimensión del parque desde la perspectiva de un niño de un año y medio.

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Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni, posa frente a un gran acuario durante un paseo familiar por Disney

El viaje tuvo una particularidad que atravesó cada tramo: Sol Pérez y Guido Mazzoni decidieron incluir a los cuatro abuelos. En las fotografías compartidas por la modelo aparecen los padres de ella y los de su marido durante una comida en un restaurante, todos reunidos alrededor de una mesa.

Sol Pérez y su esposo Guido Mazzoni comparten una comida en un restaurante junto a su hijo Marco y los abuelos en un alto del viaje

En otro registro, Guido posa junto a Sol durante una pausa al aire libre. Ella viste una musculosa blanca y lleva el pelo recogido, mientras él usa gorro, lentes de sol y una remera sin mangas. Detrás de ambos, se distingue el cochecito de Marco, el gran protagonista de este viaje.

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La presencia de los abuelos permitió ampliar la experiencia más allá de la pareja y su hijo. En las postales no se observa una división entre adultos y niños: todos forman parte de los mismos almuerzos, las caminatas y las esperas. El viaje parece haber tenido como eje la construcción de recuerdos compartidos, con Marco como anfitrión involuntario de cada parada.

Guido Mazzoni posa junto a Sol Pérez y su hijo Marco durante un paseo familiar en el parque temático Disney.

Antes de llegar a Disney, la familia pasó por Punta Cana, el primer destino de unas vacaciones que combinaron playa, descanso y actividades para todas las edades. La segunda parte del recorrido cambió por completo el paisaje: palmeras, castillos, escenarios de películas, figuras de personajes y amplias avenidas temáticas reemplazaron el entorno caribeño.

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En las fotos tomadas frente al castillo, Sol y Guido aparecen sonrientes junto a su hijo, que en una de las postales lleva un sombrero oscuro. En otra, Marco ocupa el centro de la escena delante de una calle ambientada, mientras los visitantes caminan a la distancia. Las imágenes dejan ver que la familia aprovechó cada rincón como una postal, aunque el foco se mantuvo en las reacciones del niño.

El pequeño Marco, hijo de Sol Pérez, juega en el suelo con un tractor de juguete en compañía de su abuelo.

La frase de Sol sintetizó el balance de la experiencia. La pareja tenía dudas sobre cómo recibiría Marco un plan de esta magnitud y, según contó la conductora, el resultado superó las expectativas. Entre juguetes, personajes, pausas familiares y fotos con los abuelos, las vacaciones tuvieron un protagonista claro.

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