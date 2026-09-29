La foto viral de Luisana Lopilato con una de las actrices del momento durante la Semana de la Moda de París

Luisana Lopilato compartió las fotos del backstage de la Semana de la Moda (Instagram)

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Luisana Lopilato volvió a estar presente en los pasillos de la Semana de la Moda de París junto a una marca con la que trabaja hace años y, esta vez, compartió las fotos del detrás de escena, en la previa de uno de los desfiles más esperados de la temporada. La actriz argentina compartió en sus redes una serie de imágenes del backstage, donde combinó su rol de figura pública con el de embajadora de una firma de belleza con la que mantiene un vínculo desde hace más de diez años.

Las fotos muestran el clima previo al show, con fotógrafos, maquilladores y estilistas moviéndose entre sillas de producción y luces de estudio. “Así se viven los minutos antes de Le Défilé. Emoción a flor de piel y un equipo increíble haciendo que todo sea posible”, escribió Lopilato junto a las imágenes.

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El desfile reúne cada temporada a marcas de belleza y firmas textiles que presentan sus colecciones ante un público internacional, y suele incluir activaciones de las casas cosméticas que acompañan el evento con sus propias embajadoras. En ese circuito se ubicó la actriz durante esta edición, con una convocatoria dirigida a sus seguidores: “Si me ven en vivo, etiquétenme en sus historias. ¡Quiero ver sus reacciones a mi look!”, pidió, mientras el equipo terminaba de definir el vestuario y el peinado antes de la salida al evento.

Luisana hace más de una década que es embajadora de la marca

"Yo lo valgo", es la frase que marcó la línea y la temática del desfile

El backstage de estos desfiles suele convertirse en un escenario propio, con su propia estética y ritmo, donde las embajadoras posan para las cámaras mientras se completan los últimos detalles del arreglo personal antes de la presentación. Para la ocasión, Lopilato lució una camisa blanca anudada a la altura de la cintura, combinada con un jean claro de tiro alto y taco alto blanco, más collares dorados superpuestos y aros con detalles de perlas.

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En una de las fotografías aparece señalando con el brazo extendido una plancha con bocetos de looks, en lo que parece ser una revisión de las propuestas antes de la salida al desfile. El proceso de arreglo incluyó además una sesión de peinado a cargo de un estilista, que trabajó sobre su cabello rubio mientras ella permanecía sentada con una capa de protección sobre los hombros, en medio del movimiento habitual de un backstage, con su equipo de trabajo a pleno.

Otra imagen, en blanco y negro, la muestra con un abanico que lleva la frase “Yo lo valgo”, eslogan histórico asociado a la marca, mientras sonríe frente a un espejo de camarín iluminado. Ya con el peinado terminado, otra postal la capta con una copa en la mano, sentada en una silla de backstage, en un momento de descanso antes del desfile.

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El registro también incluyó un encuentro con otra figura presente en el evento: Mika Abdalla, una de las protagonistas de la serie Off Campus. Ambas posaron juntas frente a un remolque de producción decorado con motivos de hojas, en una imagen tomada al aire libre, lejos del bullicio del salón principal. Lopilato mantuvo el mismo look de camisa blanca y jean claro con el que apareció en el resto de las imágenes del día, mientras que Abdalla llevó un conjunto de encaje negro combinado con jean oscuro y botas.

Luisana posó junto a Mika Abdalla, una de las protagonistas de Off Campus

"Emoción a flor de piel y un equipo", escribió Lopilato en le pie de la publicación

Esa fotografía no tardó en circular entre las comunidades de seguidores de ambas actrices. La cuenta Off Campus Updates, dedicada a seguir novedades de la serie que protagoniza Abdalla, retomó la imagen con el epígrafe “Mika Abdalla con Luisana Lopilato en un desfile”. Desde Off Campus España, en tanto, describieron el encuentro como la confluencia de “Dos grandes protagonistas de series que han calado en el corazón de los millennials”.

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El cruce generó sorpresa entre otros usuarios, que remarcaron la distancia generacional entre las dos producciones que catapultaron a las actrices. “No me esperaba ver a Luisana Lopilato con Mika”, escribió una cuenta, mientras otra reaccionó con emojis de llanto al comentar: “Luisana Lopilato con Mika Abdalla, qué es este junte”.

El interés por la actriz argentina también se tradujo en pedidos concretos a la plataforma que produce la serie de Abdalla. El usuario planteó: “Ay por favor que alguien de Amazon Prime contrate a Luisana Lopilato para la segunda o tercer temporada de Off Campus, ella es mamá de chicos de hockey sobre hielo”, en referencia al personaje que la actriz interpreta en otra producción.

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Mika Abdallah en su papel de Allie Hayes en la serie Off Campus (Prime video)

Abdalla se dio a conocer en 2015 como protagonista de la serie de Netflix Project Mc², donde interpretó a la joven espía McKeyla McAlister durante seis temporadas. En su camino en Hollywood, participó en los filmes Sex Appeal y Snack Shack, y en las series The Pitt y Suits LA.

En 2026 se sumó al elenco de Off Campus, la producción de Amazon Prime Video basada en la saga de novelas de Elle Kennedy, donde interpreta a Allie Hayes, un personaje secundario que rápidamente conquistó a la audiencia y será la protagonista de la segunda temporada, que terminó que grabarse días atrás.

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