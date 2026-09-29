Aumentan los casos de síndrome gripal, malaria y leishmaniasis en Panamá

Panamá acumula 63 muertes por influenza durante 2026, aunque en las semanas epidemiológicas 34 y 35 no se notificaron nuevas defunciones por esta enfermedad. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Panamá mantiene 63 muertes por influenza en lo que va de 2026, mientras las autoridades sanitarias reportaron un aumento semanal de los casos de síndrome gripal y nuevos registros de malaria, leishmaniasis y gusano barrenador en humanos.

El informe epidemiológico correspondiente a la semana 35 muestra, al mismo tiempo, estabilidad en varias enfermedades bajo vigilancia, sin nuevos casos de zika, Oropouche, hantavirus, leptospirosis y viruela símica.

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La influenza continúa siendo uno de los indicadores de mayor atención debido a las 63 defunciones acumuladas durante el año, aunque por segunda semana consecutiva no se reportaron nuevas muertes. Entre las semanas epidemiológicas 34 y 35, el total de fallecidos permaneció sin cambios, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Salud (Minsa).

El perfil de las víctimas muestra una elevada concentración en personas mayores. El 61.9% de las muertes ocurrió entre personas de 65 años o más, mientras los menores de un año y el grupo de 60 a 64 años representaron 9.5% cada uno. Del total de fallecidos, el 57.1% correspondió a hombres y el resto a mujeres.

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El síndrome gripal pasó de 776 casos en la semana epidemiológica 34 a 812 en la 35, lo que representó un incremento semanal de 4.6%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación también muestra una fuerte relación con la falta de inmunización. El 98.4% de las personas fallecidas no estaba vacunado contra la influenza en la temporada actual y 82.5% tampoco había recibido la vacuna durante 2025.

Además, el 82.5% presentaba factores de riesgo, principalmente edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Los síntomas de influenza suelen aparecer de manera repentina e incluyen fiebre o escalofríos, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores musculares, cefalea y cansancio.

La enfermedad puede provocar complicaciones graves como neumonía y llegar a ser mortal, mientras la dificultad para respirar, dolor persistente en el pecho, confusión, convulsiones o debilidad intensa requieren atención médica inmediata.

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Aumentan los casos de síndrome gripal

El síndrome gripal presentó 812 casos durante la semana 35, frente a 776 registrados en la semana anterior, lo que representa 36 casos adicionales y un incremento semanal de 4.6%. Pese a ese aumento, la cifra permanece considerablemente por debajo de los 1,223 casos contabilizados durante la misma semana epidemiológica de 2025.

Las infecciones respiratorias agudas graves bajaron de 491 a 477 casos en una semana, aunque el acumulado de 2026 alcanzó 14,449 registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infecciones respiratorias agudas graves, que incluyen neumonías y bronconeumonías, mostraron un comportamiento diferente. Los casos semanales disminuyeron de 491 a 477, una reducción de 14 registros o 2.9%. Sin embargo, el acumulado anual aumentó de 13,945 a 14,449 casos, con una tasa reportada de 312.5 por cada 100,000 habitantes.

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La malaria también continuó sumando registros. El acumulado pasó de 5,298 casos en la semana 34 a 5,420 durante la semana 35, una diferencia de 122 casos incorporados al registro. De estos, 10 correspondieron a notificaciones de la última semana y 112 a actualizaciones de períodos epidemiológicos anteriores.

Esta enfermedad puede comenzar con fiebre, dolor de cabeza y escalofríos, pero algunas formas pueden evolucionar rápidamente hacia cuadros potencialmente mortales. Entre los signos graves figuran dificultad respiratoria, alteración de la conciencia, convulsiones, fatiga extrema, ictericia y sangrados anormales; sin tratamiento oportuno, determinadas infecciones pueden deteriorarse rápidamente.

Leishmaniasis supera los 1,800 casos

La leishmaniasis acumuló 1,822 casos durante 2026, después de que se notificaran 31 en la semana epidemiológica 35. Una semana antes, el registro nacional se situaba en 1,791 casos, cuando habían sido reportados 25 nuevos, por lo que las notificaciones semanales aumentaron en seis casos, equivalentes a 24%.

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La presentación cutánea puede provocar lesiones que evolucionan desde pequeños bultos hasta úlceras en la piel, generalmente después de la picadura de insectos infectados.

La leishmaniasis llegó a 1,822 casos acumulados en el país, con 31 registros durante la semana 35 frente a 25 contabilizados en la anterior. (Imagen de cortesía)

Existen formas más graves, como la leishmaniasis visceral, que puede afectar el bazo, el hígado y la médula ósea, producir fiebre, pérdida de peso y alteraciones sanguíneas y resultar mortal sin tratamiento.

El gusano barrenador en humanos volvió a registrar actividad después de una semana sin nuevos casos. Durante la semana 35 se notificaron dos infecciones, elevando el acumulado anual de 87 a 89 casos en todo el país, según los registros epidemiológicos correspondientes al período comprendido entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre.

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Otras enfermedades permanecieron sin variaciones durante el período. Panamá mantiene un caso de zika, siete de chikungunya y 19 de enfermedad por virus Oropouche. Tampoco hubo cambios en leptospirosis, que continúa con 39 casos acumulados, mientras la viruela símica se mantiene en ocho registros durante 2026.

La vigilancia sobre hantavirus tampoco registró nuevos diagnósticos. El país mantiene 19 casos de fiebre por hantavirus y 16 de síndrome cardiopulmonar, las mismas cifras de la semana anterior. Este último constituye una manifestación grave que puede comenzar con fiebre, fatiga y dolores musculares y posteriormente evolucionar hacia tos y dificultad respiratoria debido a la acumulación de líquido en los pulmones.

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La progresión del síndrome cardiopulmonar puede ser rápida una vez comienza la fase respiratoria, por lo que la dificultad para respirar y la sensación de presión en el pecho requieren atención urgente. Los registros nacionales muestran que los 16 casos acumulados en 2026 están por debajo de los 20 contabilizados hasta la misma semana epidemiológica de 2025.

Panamá acumula 5,420 casos de malaria durante 2026, luego de incorporar 10 nuevas notificaciones y 112 registros correspondientes a semanas anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento entre las semanas 34 y 35 deja así aumentos en síndrome gripal, malaria, leishmaniasis y gusano barrenador, mientras las infecciones respiratorias agudas graves disminuyeron en la comparación semanal.

Las autoridades sanitarias mantienen como medidas centrales la vacunación, el reconocimiento temprano de signos de alarma y la búsqueda oportuna de atención médica ante posibles complicaciones.

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