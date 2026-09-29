Deportes

Un penal que no existió y un VAR que no intervino: la polémica decisión que disparó un intenso debate en la Premier League

La sanción de un remate desde los 12 pasos en el duelo entre el Arsenal y el Sunderland abrió una discusión en el panel independiente de incidentes decisivos de la competencia. La resolución

El penal que mantiene abierto el debate en Inglaterra
Guardar

La Premier League reconoció, a través de su panel independiente, que el árbitro John Brooks se equivocó al sancionar un penal a favor del Sunderland frente al Arsenal. Sin embargo, el mismo organismo respaldó la actuación del VAR. El episodio plantea una cuestión fundamental para el arbitraje moderno: ¿cuándo una decisión incorrecta se convierte en un error claro y manifiesto que justifica una revisión.

El fútbol inglés volvió a instalar en el centro de la discusión una de las cuestiones más complejas del arbitraje moderno: la interpretación de las disputas físicas dentro del área penal y los límites de intervención del videoarbitraje.

PUBLICIDAD

El 12 de septiembre, durante el encuentro entre Sunderland y Arsenal, disputado en el Stadium of Light, el árbitro John Brooks sancionó un penal a favor del conjunto local tras interpretar que el defensor Ezri Konsa había sujetado a Dan Ballard durante la ejecución de un saque de esquina.

La decisión se produjo en el minuto 54, cuando el encuentro todavía estaba empatado sin goles. Un minuto después, Enzo Le Fée ejecutó el penal, pero David Raya logró desviar el remate contra el poste. Arsenal terminó imponiéndose por 2-0, aunque la polémica continuó después del partido.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, calificó la decisión arbitral de inaceptable. Su club solicitó posteriormente explicaciones al organismo responsable del arbitraje profesional inglés.

La respuesta llegó el 23 de septiembre, cuando el panel independiente de incidentes decisivos de la Premier League, conocido como Key Match Incidents (KMI), publicó sus conclusiones: sus cinco integrantes coincidieron en que el penal no debió sancionarse. No obstante, tres de ellos respaldaron la decisión del VAR, Stuart Attwell, de no recomendar una revisión en el monitor. Esta aparente contradicción es, precisamente, el aspecto más interesante del caso desde el punto de vista reglamentario.

PUBLICIDAD

La secuencia técnica: de una sujeción inicial a una disputa recíproca

Para comprender lo ocurrido es necesario analizar la jugada como un proceso y no limitarse a observar el instante en el que ambos futbolistas terminan cayendo al suelo.

De acuerdo con el informe del panel independiente, Konsa inicialmente colocó sus brazos alrededor de Ballard. Sin embargo, el atacante del Sunderland también realizó una acción de sujeción que terminó arrastrando al defensor del Arsenal hacia él, provocando que ambos cayeran.

Este detalle fue determinante para la conclusión del panel: no se trató simplemente de un defensor que sujetó unilateralmente a un adversario, sino de una disputa física en la que intervinieron activamente los dos futbolistas.

Desde el punto de vista técnico, la interpretación de esta secuencia requiere distinguir tres elementos: el contacto inicial, la participación posterior del adversario y las consecuencias de ambas acciones sobre la posibilidad de disputar el balón.

La existencia de una primera sujeción no determina automáticamente que deba sancionarse una infracción. Es necesario establecer si esa acción reúne las condiciones reglamentarias para ser considerada punible y si una intervención posterior del adversario modifica el desarrollo de la disputa.

De igual manera, que dos futbolistas terminen cayendo simultáneamente no significa que necesariamente hayan cometido infracciones simultáneas.

La diferencia es fundamental: una cosa es observar contactos recíprocos y otra, muy distinta, establecer que ambos constituyen infracciones sancionables.

Qué establece la Regla 12 sobre las sujeciones

La Regla 12 de las Reglas de Juego contempla la sujeción de un adversario entre las infracciones sancionables con tiro libre directo cuando se producen con el balón en juego.

Cuando un defensor comete esta infracción dentro de su propia área penal, corresponde sancionar un penal.

En el caso analizado, el punto central es determinar si Konsa impidió inicialmente el desplazamiento de Ballard mediante una sujeción sancionable o si la acción posterior del atacante transformó la secuencia en una disputa recíproca en la que no correspondía penalizar exclusivamente al defensor.

El panel independiente consideró incorrecta la sanción del penal porque Ballard también sujetó a Konsa y lo arrastró en la caída. Esta conclusión corresponde a la evaluación retrospectiva del organismo y no significa que toda sujeción recíproca deba quedar automáticamente sin sanción.

El detalle reglamentario: ¿qué sucede cuando dos jugadores cometen infracciones simultáneas? Existe otro aspecto que merece especial atención.

La Regla 5 de The IFAB establece que, cuando se producen varias infracciones al mismo tiempo, el árbitro debe sancionar la más grave, considerando la sanción disciplinaria, la reanudación, la gravedad física y las consecuencias tácticas.

Por lo tanto, no es técnicamente correcto afirmar que, ante dos sujeciones simultáneas, el árbitro siempre debe dejar continuar el juego.

Si ambas acciones constituyen infracciones y ocurren verdaderamente al mismo tiempo, debe identificarse cuál tiene mayor gravedad reglamentaria.

Si, por el contrario, una infracción punible ocurre antes que la otra, corresponde determinar cuál se produjo primero para establecer la reanudación, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.

Este principio exige una lectura completa de la acción. La simultaneidad visual no necesariamente implica simultaneidad reglamentaria.

La segunda decisión: por qué el VAR no recomendó una revisión

El aspecto más llamativo del informe del panel independiente es que separó dos cuestiones que habitualmente se confunden: la corrección de la decisión del árbitro y la procedencia de una intervención del VAR.

Las dos votaciones del panel

¿Fue correcto sancionar el penal?

Los cinco integrantes consideraron incorrecta la decisión del árbitro. ¿Fue correcto que el VAR no interviniera? Tres integrantes respaldaron la no intervención; los otros dos discreparon.

El protocolo del VAR no contempla corregir cualquier decisión discutible. Su intervención está limitada a determinadas situaciones, entre ellas los posibles errores claros y manifiestos relacionados con la concesión o no concesión de un penal.

En Sunderland-Arsenal, el videoarbitraje debía examinar si existían imágenes suficientemente concluyentes para demostrar que la interpretación inicial de Brooks constituía un error claro y manifiesto.

La mayoría del panel entendió que las acciones combinadas de Konsa y Ballard impedían alcanzar ese umbral de intervención.

En consecuencia, respaldó que Stuart Attwell mantuviera la decisión adoptada sobre el terreno de juego.

La diferencia entre ambas votaciones revela que incluso dentro del organismo de evaluación existieron interpretaciones distintas acerca del nivel de evidencia necesario para recomendar una revisión.

No obstante, el panel no determinó que el penal fuera correcto ni que la sujeción del defensor debiera sancionarse. Su conclusión fue que la decisión de campo era incorrecta, pero que el error no resultaba suficientemente manifiesto para justificar la intervención del VAR.

El debate que trasciende a la Premier League

El debate gira alrededor de una cuestión esencial: ¿hasta qué punto debe intervenir la tecnología cuando existen diferentes interpretaciones razonables de una misma disputa física?

Una intervención excesiva puede convertir al VAR en un segundo árbitro que reinterpreta constantemente las decisiones de campo. Una intervención insuficiente, por otra parte, puede permitir que errores relevantes permanezcan sin corregir.

El protocolo intenta establecer un equilibrio entre ambas situaciones mediante el requisito del error claro y manifiesto.

El episodio de Sunderland-Arsenal muestra que aplicar ese principio también requiere interpretación.

El primero exige identificar la infracción y aplicar las Reglas de Juego; “el segundo requiere, además, establecer si la evidencia disponible justifica modificar la decisión original” y sino acompañar al árbitro con su decisión en este caso.

Porque el arbitraje es un proceso, no un suceso.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSunderlandArsenalPremier LeagueJohn BrooksEzri KonsaDan Ballarddeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

El seleccionado argentino enfrentará a los Wallabies el 10 y el 17 de julio, en Sídney y Townsville, respectivamente, en el comienzo del Rugby Championship 2027

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Un histórico campeón mundial defendió a Franco Colapinto tras la maniobra contra Pierre Gasly en Bakú que dio de qué hablar en la F1

Sebastian Vettel, cuatro veces ganador del título de la Máxima, remarcó las complicaciones del circuito luego del accidente entre los pilotos de Alpine y Lando Norris

Un histórico campeón mundial defendió a Franco Colapinto tras la maniobra contra Pierre Gasly en Bakú que dio de qué hablar en la F1

Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

El entrenador hizo su análisis luego de terminar su ciclo en la Academia con la dura eliminación en Copa Argentina

Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la selección argentina: “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”

El entrenador albiceleste dialogó ante los medios en vísperas del amistoso con Bolivia

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la selección argentina: “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

Willian Hiroyuki Masuda, cinturón negro de la disciplina y conocido como “Kabuto”, publicó un video donde confirma que continúa con internación domiciliaria tras el accidente ocurrido el 22 de agosto en un gimnasio de Londrina

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

MALDITOS NERDS

‘Sturmjager’ combina acción arcade, cooperativo local y combates contra jefes

‘Sturmjager’ combina acción arcade, cooperativo local y combates contra jefes

‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’ debuta con 127.131 ventas físicas en Japón

Remedy consigue con ‘Control: Resonant’ su mejor lanzamiento histórico en Steam

Prime Video asegura la temporada 6 de ‘Reacher’ mientras filma la quinta

Konami reactiva marcas de Hudson Soft y despierta rumores sobre una colección

ENTRETENIMIENTO

Will Reeve, hijo menor de Christopher Reeve, reveló su lucha contra el cáncer: “Tengo la suerte de haberlo detectado a tiempo”

Will Reeve, hijo menor de Christopher Reeve, reveló su lucha contra el cáncer: “Tengo la suerte de haberlo detectado a tiempo”

Los secretos del divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady: 11 días en Bahamas, una drástica pérdida de peso y la astrología

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

Sylvester Stallone recuerda el error de su padre en una escena de ‘Rocky’ que los llevó a discutir en el set: “Se puso muy feo”

La exnovia de Paul McCartney, Jane Asher, se niega a ver las películas de The Beatles que recrearán su relación con el músico

INFOBAE AMÉRICA

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

Tenía 15 años cuando el terremoto de 1986 lo llevó a atender el epicentro de la tragedia en El Salvador

Corte Plena avala la reforma que penaliza el amaño de partidos de fútbol en Costa Rica

Estados Unidos mantiene esta popular ciudad europea bajo alerta de viaje por riesgo de terrorismo y robos

Levantan suspensión en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las obras que vienen