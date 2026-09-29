Un penal que no existió y un VAR que no intervino: la polémica decisión que disparó un intenso debate en la Premier League

El penal que mantiene abierto el debate en Inglaterra

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La Premier League reconoció, a través de su panel independiente, que el árbitro John Brooks se equivocó al sancionar un penal a favor del Sunderland frente al Arsenal. Sin embargo, el mismo organismo respaldó la actuación del VAR. El episodio plantea una cuestión fundamental para el arbitraje moderno: ¿cuándo una decisión incorrecta se convierte en un error claro y manifiesto que justifica una revisión.

El fútbol inglés volvió a instalar en el centro de la discusión una de las cuestiones más complejas del arbitraje moderno: la interpretación de las disputas físicas dentro del área penal y los límites de intervención del videoarbitraje.

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El 12 de septiembre, durante el encuentro entre Sunderland y Arsenal, disputado en el Stadium of Light, el árbitro John Brooks sancionó un penal a favor del conjunto local tras interpretar que el defensor Ezri Konsa había sujetado a Dan Ballard durante la ejecución de un saque de esquina.

La decisión se produjo en el minuto 54, cuando el encuentro todavía estaba empatado sin goles. Un minuto después, Enzo Le Fée ejecutó el penal, pero David Raya logró desviar el remate contra el poste. Arsenal terminó imponiéndose por 2-0, aunque la polémica continuó después del partido.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, calificó la decisión arbitral de inaceptable. Su club solicitó posteriormente explicaciones al organismo responsable del arbitraje profesional inglés.

La respuesta llegó el 23 de septiembre, cuando el panel independiente de incidentes decisivos de la Premier League, conocido como Key Match Incidents (KMI), publicó sus conclusiones: sus cinco integrantes coincidieron en que el penal no debió sancionarse. No obstante, tres de ellos respaldaron la decisión del VAR, Stuart Attwell, de no recomendar una revisión en el monitor. Esta aparente contradicción es, precisamente, el aspecto más interesante del caso desde el punto de vista reglamentario.

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La secuencia técnica: de una sujeción inicial a una disputa recíproca

Para comprender lo ocurrido es necesario analizar la jugada como un proceso y no limitarse a observar el instante en el que ambos futbolistas terminan cayendo al suelo.

De acuerdo con el informe del panel independiente, Konsa inicialmente colocó sus brazos alrededor de Ballard. Sin embargo, el atacante del Sunderland también realizó una acción de sujeción que terminó arrastrando al defensor del Arsenal hacia él, provocando que ambos cayeran.

Este detalle fue determinante para la conclusión del panel: no se trató simplemente de un defensor que sujetó unilateralmente a un adversario, sino de una disputa física en la que intervinieron activamente los dos futbolistas.

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Desde el punto de vista técnico, la interpretación de esta secuencia requiere distinguir tres elementos: el contacto inicial, la participación posterior del adversario y las consecuencias de ambas acciones sobre la posibilidad de disputar el balón.

La existencia de una primera sujeción no determina automáticamente que deba sancionarse una infracción. Es necesario establecer si esa acción reúne las condiciones reglamentarias para ser considerada punible y si una intervención posterior del adversario modifica el desarrollo de la disputa.

De igual manera, que dos futbolistas terminen cayendo simultáneamente no significa que necesariamente hayan cometido infracciones simultáneas.

La diferencia es fundamental: una cosa es observar contactos recíprocos y otra, muy distinta, establecer que ambos constituyen infracciones sancionables.

Qué establece la Regla 12 sobre las sujeciones

La Regla 12 de las Reglas de Juego contempla la sujeción de un adversario entre las infracciones sancionables con tiro libre directo cuando se producen con el balón en juego.

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Cuando un defensor comete esta infracción dentro de su propia área penal, corresponde sancionar un penal.

En el caso analizado, el punto central es determinar si Konsa impidió inicialmente el desplazamiento de Ballard mediante una sujeción sancionable o si la acción posterior del atacante transformó la secuencia en una disputa recíproca en la que no correspondía penalizar exclusivamente al defensor.

El panel independiente consideró incorrecta la sanción del penal porque Ballard también sujetó a Konsa y lo arrastró en la caída. Esta conclusión corresponde a la evaluación retrospectiva del organismo y no significa que toda sujeción recíproca deba quedar automáticamente sin sanción.

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El detalle reglamentario: ¿qué sucede cuando dos jugadores cometen infracciones simultáneas? Existe otro aspecto que merece especial atención.

La Regla 5 de The IFAB establece que, cuando se producen varias infracciones al mismo tiempo, el árbitro debe sancionar la más grave, considerando la sanción disciplinaria, la reanudación, la gravedad física y las consecuencias tácticas.

Por lo tanto, no es técnicamente correcto afirmar que, ante dos sujeciones simultáneas, el árbitro siempre debe dejar continuar el juego.

Si ambas acciones constituyen infracciones y ocurren verdaderamente al mismo tiempo, debe identificarse cuál tiene mayor gravedad reglamentaria.

Si, por el contrario, una infracción punible ocurre antes que la otra, corresponde determinar cuál se produjo primero para establecer la reanudación, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder.

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Este principio exige una lectura completa de la acción. La simultaneidad visual no necesariamente implica simultaneidad reglamentaria.

La segunda decisión: por qué el VAR no recomendó una revisión

El aspecto más llamativo del informe del panel independiente es que separó dos cuestiones que habitualmente se confunden: la corrección de la decisión del árbitro y la procedencia de una intervención del VAR.

Las dos votaciones del panel

¿Fue correcto sancionar el penal?

Los cinco integrantes consideraron incorrecta la decisión del árbitro. ¿Fue correcto que el VAR no interviniera? Tres integrantes respaldaron la no intervención; los otros dos discreparon.

El protocolo del VAR no contempla corregir cualquier decisión discutible. Su intervención está limitada a determinadas situaciones, entre ellas los posibles errores claros y manifiestos relacionados con la concesión o no concesión de un penal.

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En Sunderland-Arsenal, el videoarbitraje debía examinar si existían imágenes suficientemente concluyentes para demostrar que la interpretación inicial de Brooks constituía un error claro y manifiesto.

La mayoría del panel entendió que las acciones combinadas de Konsa y Ballard impedían alcanzar ese umbral de intervención.

En consecuencia, respaldó que Stuart Attwell mantuviera la decisión adoptada sobre el terreno de juego.

La diferencia entre ambas votaciones revela que incluso dentro del organismo de evaluación existieron interpretaciones distintas acerca del nivel de evidencia necesario para recomendar una revisión.

No obstante, el panel no determinó que el penal fuera correcto ni que la sujeción del defensor debiera sancionarse. Su conclusión fue que la decisión de campo era incorrecta, pero que el error no resultaba suficientemente manifiesto para justificar la intervención del VAR.

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El debate que trasciende a la Premier League

El debate gira alrededor de una cuestión esencial: ¿hasta qué punto debe intervenir la tecnología cuando existen diferentes interpretaciones razonables de una misma disputa física?

Una intervención excesiva puede convertir al VAR en un segundo árbitro que reinterpreta constantemente las decisiones de campo. Una intervención insuficiente, por otra parte, puede permitir que errores relevantes permanezcan sin corregir.

El protocolo intenta establecer un equilibrio entre ambas situaciones mediante el requisito del error claro y manifiesto.

El episodio de Sunderland-Arsenal muestra que aplicar ese principio también requiere interpretación.

El primero exige identificar la infracción y aplicar las Reglas de Juego; “el segundo requiere, además, establecer si la evidencia disponible justifica modificar la decisión original” y sino acompañar al árbitro con su decisión en este caso.

Porque el arbitraje es un proceso, no un suceso.