Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Argentina disputará dos partidos frente a Nueva Zelanda como local(Photo by Hannah Peters/Getty Images)

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Los Pumas ya conocen el punto de partida de su preparación para la Copa del Mundo de 2027. El seleccionado argentino abrirá el Rugby Championship con dos partidos como visitante ante Australia, en julio, antes de encarar una temporada cuyo objetivo principal será el torneo que se disputará en ese país desde el 1 de octubre.

El equipo nacional enfrentará a los Wallabies el sábado 10 de julio en el Allianz Stadium de Sídney. El segundo encuentro se jugará una semana después, el sábado 17, en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, ciudad ubicada en el norte australiano.

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Los dos compromisos serán las primeras fechas confirmadas de Argentina en el regreso del Rugby Championship, certamen que no se jugará en 2026 y que volverá a reunir a los cuatro seleccionados del hemisferio sur: Los Pumas, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Los Pumas jugarán con Australia dos veces como visitante (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

Los Pumas comenzarán la preparación mundialista en Australia

La serie ante los Wallabies tendrá una importancia especial por el contexto. Además de abrir la competencia, le permitirá a Argentina tener una primera escala en el país que tres meses después será sede de la Copa del Mundo.

Para Los Pumas, todavía faltan definir las fechas y las sedes de los restantes encuentros del torneo. El calendario contempla dos cruces ante Nueva Zelanda en Argentina, además de una serie con Sudáfrica que incluirá un partido como local y otro como visitante.

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El Rugby Championship se desarrolló de manera ininterrumpida entre 2012 y 2025. La competencia no tendrá edición este año y, de acuerdo con la programación informada, pasará a jugarse en los años impares. La edición de 2027 quedará ubicada en la parte decisiva de la preparación de los seleccionados antes de la Copa del Mundo.

Argentina y Sudáfrica se enfrentarán una vez en cada país (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Argentina debutará ante Canadá en Brisbane

El Mundial comenzará el viernes 1 de octubre de 2027, mientras que Argentina tendrá su estreno tres días después. Los Pumas debutarán el lunes 4 de octubre ante Canadá en Brisbane, a las 5:45, hora argentina.

Después del debut ante el equipo canadiense, Argentina jugará contra España el domingo 10 de octubre en Melbourne, desde la 1:15 de Argentina. El tercer encuentro de la etapa inicial será ante Fiji, el viernes 15 de octubre en Adelaida, a las 23:45.

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La fase de grupos reunirá tres partidos de Los Pumas en 12 días, con traslados entre Brisbane, Melbourne y Adelaida. El cronograma obligará al cuerpo técnico a planificar la gestión del plantel desde el Rugby Championship y durante los amistosos o partidos de preparación que se sumen antes de octubre.

El último partido de Los Pumas frente a los All Blacks en suelo argentino se disputó el 23 de agosto de 2025 en el estadio José Amalfitani (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

La competencia será una prueba antes de la cita principal

Australia volverá a organizar una Copa del Mundo por primera vez desde 2003. La final se jugará el sábado 13 de noviembre en el Accor Stadium de Sídney, de acuerdo con el calendario publicado por Rugby Australia.

Antes de esa instancia, Los Pumas tendrán en el Rugby Championship la oportunidad de medirse con tres de los seleccionados de mayor nivel internacional. Los partidos frente a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica definirán la base competitiva de una temporada que tendrá como referencia el debut ante Canadá en Brisbane.

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