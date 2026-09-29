El Salvador: ISDEMU registró 1,863 atenciones por violencia contra mujeres en seis meses

ORMUSA puntualizó que las cifras del ISDEMU reflejan la demanda de asistencia y no la totalidad de los hechos ocurridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las relaciones afectivas y de convivencia representan el principal entorno de riesgo para las mujeres que buscan ayuda institucional en El Salvador. Entre enero y junio de 2026, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) atendió 1,863 casos de mujeres en situaciones de violencia o vulnerabilidad, y en el 73.3% de los registros con información del agresor, la violencia provino de una pareja, expareja o persona conviviente.

Así lo revela un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) elaborado a partir de los datos del ISDEMU. De los 1,849 casos que incluyeron el detalle del vínculo, 1.356 identificaron directamente a este tipo de agresores.

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La categoría individual con mayor número de reportes fue la de exconviviente, con 571 registros, seguida por los esposos (419), convivientes (209), exnovios (67), novios (48) y exesposos (42). En menor proporción, la violencia también fue ejercida por otros familiares como padres (74 casos), padrastros (31), hijos (24) y hermanos (23), mientras que 46 casos correspondieron a desconocidos y 38 a vecinos.

Las parejas, exparejas y convivientes representan el 73.3% de los agresores identificados en las atenciones a mujeres en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las formas en que se manifestó este impacto, la violencia psicológica fue la agresión predominante al sumar 1,100 casos, lo que equivale al 59% de las atenciones de todo el semestre. Le siguieron la violencia económica (290 casos), física (201), sexual (193), patrimonial (66), violencia feminicida (11 casos), violencia simbólica (1) y otra vulneración (1). ORMUSA aclaró que una misma mujer puede atravesar simultáneamente por más de una forma de agresión.

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El perfil de las mujeres atendidas por el ISDEMU durante el semestre

El perfil de las personas asistidas muestra que las mujeres adultas jóvenes son las más afectadas por este fenómeno. Las víctimas de entre 25 y 39 años concentraron el 44.1% de los registros nacionales (822 casos en total), con el grupo de 30 a 34 años a la cabeza (299 casos).

Asimismo, los datos revelan que la violencia ejercida en estos entornos alcanza a niñas y adolescentes: el 13.7% de los casos (255 atenciones) correspondió a menores de 19 años, incluyendo 161 adolescentes de entre 15 y 19 años y 79 niñas de entre 10 y 14 años.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer registró 1,863 atenciones por violencia de género en El Salvador durante el primer semestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Geográficamente, el mayor volumen de atenciones brindadas por el ISDEMU ante estas situaciones se concentró en la zona central y occidental del país. La Libertad (400) y San Salvador (357) reunieron más del 40% de los casos nacionales, mientras que al sumar Sonsonate (241), San Miguel (236) y Usulután (210), estos cinco departamentos acumularon el 77,5% de los registros del semestre.

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ORMUSA precisó que estas cifras institucionales reflejan la demanda de asistencia y las rutas de atención disponibles, y no necesariamente la totalidad de los hechos ocurridos en el territorio.

Además, la organización diferenció estos registros del monitoreo de feminicidios, que contabilizó 21 casos entre enero y septiembre de 2026, el 62% a manos de parejas o exparejas, e instó a fortalecer la prevención temprana, las medidas de protección y el acceso a la justicia para abordar las agresiones cometidas en el entorno cercano de las víctimas.