Los cambios de último momento en la lista de convocados de la selección argentina: los dos “liberados” y la baja de una promesa

Lionel Scaloni dirige una de las prácticas de la selección argentina previa a los tres amistosos, en el predio de Ezeiza (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Lionel Scaloni confirmó algunas novedades importantes entre los convocados de la selección argentina para los tres partidos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El entrenador albiceleste decidió darle libertad a dos de los futbolistas para que puedan participar de sus compromisos deportivos con sus respectivos clubes y, a su vez, desafectó a uno de los jóvenes proyectos.

“Los futbolistas Tomás Palacios y Leonel Flores serán liberados para afrontar los compromisos con sus clubes. El primero lo hará hoy por la tarde y el segundo luego del amistoso con Bolivia. Volverán a Ezeiza luego de sus partidos. En tanto, Tobías Andrada, quedará desafectado de la convocatoria”, publicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Tomás Palacios, defensor de 23 años, se unirá a su equipo, Estudiantes de La Plata, que tendrá un cruce decisivo el próximo jueves 1 de octubre ante Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela. Es por eso que este martes, Scaloni decidió que quede al margen de las prácticas en Ezeiza y se incorpore al plantel que comanda Alexander Cacique Medina. El jugador pampeano volvería a sumarse con Argentina de cara a los partidos ante Burkina Faso (sábado 3/10) y Benín (martes 6/10), ambos en el estadio Monumental.

Tomás Palacios y Leonel Flores durante el entrenamiento de la selección argentina (Instagram)

Por su parte, Leonel Flores, extremo de 19 años que brilla en Boca Juniors, volverá al plantel que orienta Rodolfo Vasco Arruabarrena recién el jueves próximo, una vez que termine el amistoso ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El joven delantero quedará concentrado para el encuentro de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura entre el Xeneize y Unión de Santa Fe, programado para el viernes 2 de octubre, a las 21:30 en La Bombonera. Se reincorporará a la concentración en Ezeiza luego del compromiso ante el Tatengue.

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En cuanto a Tobías Andrada, el mediocampista de River Plate quedó directamente al margen de la lista de convocados de Scaloni, tal como había ocurrido días atrás con su compañero de equipo, Thiago Almada, quien se recupera de un desgarro grado 1 en el cuádriceps de su pierna izquierda. En el caso del futbolista de 19 años, también había sido reemplazado por una molestia muscular en el partido del 19 de septiembre frente a Huracán por la fecha 10 del Torneo Clausura. La cuenta de la Selección no informó si la baja se debe estrictamente a un problema físico.

Tobías Andrada fue desafectado de la selección argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín (Instagram @_tobiandrada)

El cronograma de amistosos de la selección argentina:

Miércoles 30 de septiembre

21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Sábado 3 de octubre

21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental (Buenos Aires)

Martes 6 de octubre

20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental (Buenos Aires)

El comunicado de la selección argentina respecto a los cambios en los convocados (@Argentina)

La lista de convocados de Scaloni:

Arqueros: Emiliano Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios (liberado), Valentín Gómez, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Nicolás Paz, Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Franco Mastantuono.

Delanteros: Matías Soulé, Leonel Flores (liberado), Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

(*) Aclaración: Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi fueron convocados para el partido ante Benín del 6 de octubre para la despedida de Lionel Messi. No fueron citados Leandro Paredes y Nahuel Molina por estar suspendidos.

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