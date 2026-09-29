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Las insólitas fotos que compartió Mauro Icardi después de blanquear su infidelidad con la China Suárez

A cinco años del encuentro que inició el Wandagate, el delantero publicó una secuencia de imágenes que remitieron a Wanda Nara

El delantero volvió a usar un mate que le regalo su expareja por su cumpleaños (Video: Instagram)
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Mauro Icardi blanqueó este fin de semana, a exactamente cinco años del hecho, el encuentro íntimo con Eugenia la China Suárez en el hotel Le Royal Monceau de París que desató el llamado Wandagate, en octubre del año 2021. Tras la historia que compartió marcando este “aniversario” con Suárez, el delantero continuó compartiendo contenido en sus redes sociales y las comparaciones con su pasado con Wanda Nara no tardaron en aparecer.

El sábado 26 de septiembre, el delantero publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la fachada del hotel parisino donde se vio a escondidas con la actriz el 26 de septiembre de 2021, mientras Wanda viajaba con su hermana Zaira Nara a la Semana de la Moda de Milán. Junto a la foto, eligió como música “París”, el tema de Ingratax que con el tiempo se convirtió en una suerte de banda sonora de su vínculo con la actriz.

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“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió el futbolista, con emojis de corazones y un reloj de arena. Debajo remarcó la fecha “26.09.21” y etiquetó a su actual pareja, que hasta el momento no respondió a la publicación.

Captura de pantalla de una historia de Instagram donde una mano sostiene un mate grabado frente a una chimenea
El delantero se mostró con el mate que le regalo Wanda y sus hijas para un cumpleaños
Captura de pantalla con textos superpuestos y la imagen de unas piernas con botas beige apoyadas sobre una mesa cerca de un fogón exterior
Juariu mostró que el delantero se sacó una foto similar a Wanda en el año 2024
Captura de pantalla de Instagram que muestra un mate, un termo verde de marca Stanley y un billar de fondo
Tras las críticas por el mate que le regalo su ex, el delantero decidió cambiar por otro

Tras el posteo del hotel, Icardi continuó publicando contenido en sus historias de Instagram y fue Victoria Braier, más conocida como Juariu, quien detectó un detalle que no pasó desapercibido. El delantero compartió una historia con un mate en la mano (uno de cuero con la inscripción “Papucho te amamos”) y luego otra con un nuevo mate celeste y un termo con sus iniciales “M.I.”.

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Los seguidores relacionaron de inmediato las imágenes con una historia del destacado “Turkia” de Wanda Nara, del 19 de febrero de 2024, en la que aparece junto a Icardi. Ese destacado, que Wanda actualizó recientemente al agregarle contenido nuevo, muestra a la pareja en su etapa en Turquía, donde el futbolista jugaba para el Galatasaray, e incluye imágenes de botas similares a las que se ven en la historia del mate.

La interpretación que circuló en redes fue que el mate con la inscripción “Papucho te amamos” podría ser el mismo que Wanda le había regalado a Icardi, y que el cambio por el mate nuevo, publicado horas después, habría sido una respuesta implícita a la coincidencia.

Captura de pantalla de una publicación en internet con dos fotos de interiores con paredes verdes, un termo, un mate y una mesa servida
"Es la réplica de la casa de campo de Italia, decorada exclusivamente por Wanda", escribió un usuario de X
Captura de una publicación con dos fotografías del interior de una casa con paredes verdes, un mate, un termo y una mesa de billar
El mismo verde en las paredes y la decoración equestre fueron los elegidos por Mauro para una de las habitaciones de la Casa de los Sueños
Captura de pantalla de una publicación que muestra dos fotos de historias de Instagram con un mate, un termo y dos personas
Los usuarios también destacaron que hasta el mate nuevo de Mauro es igual a uno que usaba con Wanda

Las observaciones en Twitter no se detuvieron ahí. Varios usuarios señalaron que la habitación donde Icardi fotografió el mate nuevo, con paredes verdes, mesa de billar, araña de cristal y alfombra persa, es una réplica casi exacta de la casa de campo que la familia tenía en Italia, decorada en su momento por Wanda. La cuenta @cuentadelgato lo resumió sin rodeos: “Es la réplica de la casa de campo de Italia, decorada exclusivamente por Wanda... No suelta”. La cuenta @Enlopicante_ apuntó en el mismo sentido: “Mauro Icardi nos da los ‘Buenos días’ desde la Casa de los Sueños, réplica de la Casa de Campo en Milán. ‘Estilo ecuestre en plenitud’, ni la mesa de billar se olvidó de comprar”.

A eso se sumó otro hallazgo: un usuario comparó la historia del mate celeste con una foto de 2022 en la que Wanda Nara aparece junto a Icardi, publicada originalmente por una cuenta identificada como “Kenia”, donde el futbolista sostiene ese mismo mate. La coincidencia llevó a varios a concluir que el objeto no era nuevo sino parte del ajuar compartido del matrimonio. “El mismo mate”, escribió otrro usuario en X, con emojis de risa.

No es menor destacar que la “Casa de los Sueños” es la propiedad que el futbolista compró cuando se lesionó la rodilla y que decoró junto a la actriz de Casi Ángeles, por lo que la decoración fue pensada y elegida por ellos, lo que generó las preguntas de los seguidores acerca de las decisiones que tomó la pareja para armar su hogar.

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