Economía

La polémica propuesta de un reconocido economista: cobrar impuestos a la compra de dólares

Rodolfo Santangelo, socio de Carlos Melconian en Macroview, sugirió aplicar un impuesto —como IVA, Impuesto País o a cuenta de Ganancias— a la compra de divisas para turismo y atesoramiento

El economista, socio de Carlos Melconian en Macroviews, se quejó porque es una de las pocas actividades sin gravamen impositivo.
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Rodolfo Santangelo propuso aplicar impuestos a la compra de dólares para atesoramiento y turismo y destinar la recaudación a medidas que impulsen el consumo, como una reducción del IVA sobre los alimentos o transferencias de ingresos a los hogares. El economista sostuvo que esa alternativa permitiría mantener el superávit fiscal y, a la vez, dar una señal más expansiva desde la política monetaria.

La propuesta fue planteada durante una entrevista en la señal Ahora Play. Santangelo puso el foco en la carga tributaria que enfrentan los consumos realizados dentro de la Argentina frente a los gastos de turismo en el exterior, que suelen requerir la compra de divisas.

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“¿Por qué ir a Punta Cana es lo único que no paga impuestos? Si yo voy a un hotel a Mar Chiquita o a Mar de Ajó, tengo que pagar IVA e Ingresos Brutos. Si voy a Punta Cana, no”, señaló el socio de Carlos Melconian en MacroView, al comparar el tratamiento impositivo de distintos consumos.

El economista no planteó un gravamen sobre todas las operaciones cambiarias. Su idea apunta a las compras de moneda extranjera destinadas al ahorro personal o a financiar viajes y consumos turísticos, y dejaría fuera a otras demandas de divisas vinculadas con la actividad económica.

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Durante el intercambio, uno de los conductores mencionó la posibilidad de establecer “un IVA a la compra de dólares”. Santangelo respondió con una expresión de respaldo a esa alternativa y luego amplió el concepto. “Cualquiera”, dijo al referirse al tipo de tributo que podría utilizarse para gravar esas operaciones.

La discusión incluyó distintas herramientas impositivas posibles, como un IVA, un impuesto específico similar al extinto Impuesto País o un pago a cuenta de Ganancias. Para Santangelo, el punto central no pasa por la denominación del gravamen, sino por encarecer la compra de dólares para atesoramiento y turismo.

“¿Por qué pago impuestos para todo menos para comprar dólares?”, planteó el economista. La comparación apuntó a que los consumos efectuados en el mercado interno están alcanzados por impuestos indirectos, mientras que la compra de moneda extranjera puede quedar sujeta a un esquema diferente según las normas vigentes.

Rodolfo Santangelo propuso aplicar impuestos a la compra de dólares para atesoramiento y turismo con el fin de impulsar el consumo interno.
Rodolfo Santangelo propuso aplicar impuestos a la compra de dólares para atesoramiento y turismo con el fin de impulsar el consumo interno.

La eventual instrumentación de una medida de ese tipo requeriría definiciones sobre el universo alcanzado, la alícuota, los mecanismos de percepción y las excepciones. Santangelo no precisó durante el fragmento cuál sería la tasa aplicable ni estimó la recaudación que podría generar.

El destino de los recursos es una parte central de la propuesta. Santangelo sugirió que lo recaudado por un impuesto a la demanda de divisas se utilice para bajar otros impuestos o para reforzar los ingresos disponibles de la población.

Lo que recaudás lo destinás a bajar impuestos al IVA de los alimentos”, afirmó. También mencionó la posibilidad de transferir dinero a los hogares “para que consuman genuinamente”.

El planteo combina una mayor carga sobre la adquisición de dólares con un alivio sobre bienes de consumo masivo. En esa lógica, el efecto buscado sería modificar los incentivos entre usar pesos para comprar divisas y destinarlos a gastos dentro de la economía local.

Santangelo vinculó esa idea con la preservación del orden de las cuentas públicas. “El superávit fiscal es innegociable”, sostuvo, en referencia a uno de los ejes que el Gobierno nacional ubicó como prioridad de su programa económico.

Aun con esa restricción, el economista consideró que existe margen para una política monetaria más expansiva. Su planteo consiste en que, si se reduce la demanda privada de dólares por el efecto del impuesto, el Estado o el Banco Central de la República Argentina (BCRA) podrían adquirir esas divisas y dejar una mayor cantidad de pesos circulando en la economía.

“Si la gente compra menos dólares, que los compre el Gobierno, que los compre el Banco Central y deje los pesos en la calle”, explicó. Para ilustrar su postura, recurrió a una comparación futbolística: consideró que una política de mayor expansión debería implicar un cambio de estrategia y no un reemplazo que mantenga sin alteraciones el funcionamiento del equipo.

La intervención de Santangelo parte de una mirada sobre la relación entre la demanda de moneda extranjera, la disponibilidad de pesos y el nivel de actividad. Su hipótesis es que una herramienta tributaria sobre el dólar de ahorro y turismo podría desalentar parte de esa demanda sin abandonar la disciplina fiscal.

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