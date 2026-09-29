Salud

Los adolescentes que vapean tienen hasta 12 veces más riesgo de empezar a fumar: qué advierte una revisión de estudios

Un análisis publicado en la revista Nature vinculó el uso de cigarrillos electrónicos en niños y adolescentes con síntomas respiratorios, dependencia a la nicotina y síntomas de depresión

Un joven adulto con cabello castaño exhala una densa nube de vapor de un cigarrillo electrónico plateado en una calle urbana con edificios al fondo.
Una revisión publicada en Nature advierte que el uso de cigarrillos electrónicos en menores se asocia con problemas respiratorios y adicción. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una revisión analizada por la revista Nature advierte que el uso de cigarrillos electrónicos en niños y adolescentes se asocia con problemas respiratorios, dependencia a la nicotina y una mayor probabilidad de fumar tabaco convencional. El crecimiento del consumo juvenil ocurre mientras retrocede el cigarrillo tradicional en algunos países.

Los vaporizadores ingresaron al mercado durante los años 2000 como una alternativa para que los adultos dejaran de fumar. Sin embargo, su expansión entre menores que no tenían antecedentes de tabaquismo cambió el escenario sanitario.

PUBLICIDAD

La revisión, elaborada a partir de estudios sobre población infantil y juvenil, plantea que los efectos potenciales exceden los daños que se habían identificado al inicio de la comercialización de estos dispositivos.

Los autores, pediatras especializados en neumología, sostienen que el debate debe diferenciar entre el eventual uso de estos productos en adultos fumadores y su impacto en niños y adolescentes. Para quienes nunca fumaron, el vapeo puede convertirse en la puerta de entrada a la adicción a la nicotina.

Efectos respiratorios, bucales y de salud mental asociados al vapeo

Una joven de pelo oscuro sentada en una cama mira su teléfono móvil. La luz natural entra por la ventana en la habitación con ropa de cama gris.
Los estudios analizados relacionan el consumo de cigarrillos electrónicos con el doble de probabilidades de presentar pensamientos suicidas en adolescentes.

Los primeros trabajos sobre vapeo se concentraron en reacciones inmediatas, como alteraciones en la función pulmonar o síntomas respiratorios. La revisión sistemática amplió ese mapa y reunió asociaciones con consecuencias en distintos sistemas del organismo.

PUBLICIDAD

Entre los problemas más frecuentes aparecen tos, silbidos al respirar, molestias en el pecho y tos con expectoración. También se registraron inflamación de encías, úlceras, sequedad bucal, irritación ocular, visión borrosa y dolor en los ojos.

Los investigadores incluyeron además una mayor presencia de rinitis alérgica y dermatitis atópica entre los jóvenes que vapeaban.

El artículo de Nature prestó especial atención en los datos sobre salud mental. Los estudios relevados vincularon el uso de cigarrillos electrónicos con una mayor frecuencia de depresión, trastorno de pánico, anhedonia e ideas suicidas. Los jóvenes que vapeaban tenían cerca del doble de probabilidades de informar pensamientos, planes o intentos de suicidio frente a quienes no usaban estos productos, según la síntesis presentada por los autores.

Esas asociaciones no prueban por sí solas que el vapeo sea la causa de cada uno de esos cuadros. Aun así, los especialistas consideran que el conjunto de hallazgos requiere medidas preventivas y nuevas investigaciones que aclaren sus mecanismos y efectos a largo plazo.

La nicotina puede generar dependencia desde edades tempranas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La incorporación de sales de nicotina en los dispositivos produce picos más rápidos y elevados de esta sustancia en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nicotina es una sustancia adictiva y, de acuerdo con décadas de estudios sobre el tabaco, puede afectar el desarrollo cerebral durante la adolescencia. Los cigarrillos electrónicos están diseñados para administrarla de forma eficiente y algunos dispositivos pueden alcanzar niveles comparables o superiores a los de los cigarrillos convencionales.

Los autores señalan que el consumo ocasional o intermitente ya puede desencadenar antojos y síntomas de abstinencia. Esta vulnerabilidad adquiere mayor relevancia en adolescentes, un período en el que se consolida el desarrollo neurológico y en el que la dependencia puede dificultar el abandono posterior.

Parte de esa capacidad de generar hábito se vincula con la incorporación de sales de nicotina. Desde 2017, fabricantes de vapeadores comenzaron a utilizar esta formulación, que ofrece una inhalación más suave y un sabor que puede percibirse como más dulce. Algunos estudios citados por Nature muestran que esos productos pueden producir picos de nicotina más rápidos y altos en sangre.

Además de nicotina, los vapeadores pueden contener metales pesados, compuestos carbonílicos tóxicos, nanopartículas y sustancias sin regulación uniforme. Las consecuencias de la exposición prolongada a esas sustancias todavía no están definidas con precisión, aunque los investigadores advierten sobre sus posibles efectos inflamatorios, inmunosupresores y cancerígenos.

Vapear eleva la probabilidad de comenzar a fumar cigarrillos

Primer plano de una mano sosteniendo un cigarrillo encendido con el extremo quemado visible, ceniza gris y una columna de humo.
Los jóvenes que vapean sin haber fumado antes presentan hasta doce veces más posibilidades de comenzar a consumir tabaco tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado que los autores calificaron como más preocupante es la relación entre el vapeo y el posterior inicio del tabaquismo convencional.

La revisión halló que los niños y jóvenes que usaban cigarrillos electrónicos sin haber fumado antes tuvieron entre dos y 12 veces más posibilidades de empezar a fumar que quienes no vapeaban.

Ese dato cuestiona la presentación de estos dispositivos exclusivamente como sustitutos del cigarrillo. Para un sector de los adolescentes, los vapeadores constituyen el primer contacto con la nicotina y pueden preceder al consumo de tabaco tradicional.

La advertencia coincide con trabajos recientes presentados en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS), realizado en Barcelona.

Según informó Infobae, tres investigaciones mostraron una disminución del tabaquismo clásico en algunos grupos de edad, acompañada por un aumento del vapeo y de la combinación de diferentes productos de nicotina.

Uno de esos estudios, realizado en Irlanda con 5.265 adolescentes de 15 y 16 años, mostró que el porcentaje de vapeadores que había comenzado a usar estos productos sin fumar cigarrillos previamente pasó de 50,2% en 2015 a 76,2% en 2024. El dato indica que tres de cada cuatro adolescentes vapeadores relevados se habían iniciado directamente con los dispositivos electrónicos.

Menos cigarrillos, misma exposición a la nicotina

Primer plano de un joven exhalando vapor por boca y nariz. El joven sostiene un cigarrillo electrónico oscuro con la mano derecha
El vapeo juvenil se vincula con síntomas físicos como tos, molestias en el pecho, inflamación de encías y rinitis alérgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra investigación presentada ante la ERS siguió a 15.056 personas de entre 6 y 82 años en Austria durante 12 años. Entre 2012 y 2024, el tabaquismo tradicional cayó de 24,2% a 16,3%, mientras que el uso de productos alternativos de nicotina pasó de 0% a 17,2%.

El mismo trabajo detectó que la edad de inicio descendió entre las cohortes más jóvenes: quienes nacieron en los años 2000 comenzaron a consumir alrededor de los 15 años, frente a los cerca de 20 años registrados entre las personas nacidas en la década de 1930.

Para los investigadores, observar únicamente las cifras de cigarrillos convencionales puede ocultar el problema. La exposición a la nicotina no necesariamente disminuye: cambia de formato, se diversifica y llega a edades más tempranas.

Sabores y empaques diseñados para atraer menores

La presencia de sabores dulces y empaques llamativos aumenta el atractivo de los vapeadores entre la población infantil. (Freepik)
La presencia de sabores dulces y empaques llamativos aumenta el atractivo de los vapeadores entre la población infantil. (Freepik)

Los autores del análisis en Nature cuestionaron el uso de sabores dulces y frutales, junto con envases coloridos y llamativos. Consideran que estas características aumentan el atractivo de los dispositivos para niños y adolescentes y no resultan indispensables si el producto se limita a una herramienta para dejar de fumar en adultos.

La revisión reclama advertencias sanitarias claras en la publicidad y los envases, programas educativos para menores y controles más estrictos sobre promoción y venta. Países como China, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos ya aprobaron prohibiciones sobre vapeadores saborizados.

En el Reino Unido, la Ley de Tabaco y Vapeo aprobada en abril incorporó límites más estrictos para la promoción de estos productos y prohibió la venta de tabaco a las personas nacidas a partir del 1° de enero de 2009. El país ya había vetado los vapeadores de un solo uso en 2025.

Los especialistas plantean que la regulación deberá acompañarse de estrategias basadas en investigación para ayudar a los jóvenes a abandonar estos dispositivos y evitar que la dependencia de nicotina se consolide en nuevas generaciones.

Temas Relacionados

VapeoAdolescentesTabaquismoCigarrilos electrónicosFumarNicotina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué cambia en el cuerpo entre los 35 y los 45 años, y cuáles son los hábitos que recomienda una especialista para cuidar la salud

Una cirujana ortopédica explicó en el podcast On Purpose de Jay Shetty por qué esta etapa resulta clave para preservar la densidad ósea, movilidad y capacidad aeróbica. Además, detalló las principales pautas de descanso, ejercicio y alimentación que pueden favorecer el bienestar

Qué cambia en el cuerpo entre los 35 y los 45 años, y cuáles son los hábitos que recomienda una especialista para cuidar la salud

“Una historia triste con final feliz”: cómo fue la cirugía que salvó a un niño de 3 años con un tumor cardíaco poco frecuente

Había sido diagnosticado antes de nacer y pasó casi dos años entre consultas en el país y el exterior. Un equipo multidisciplinario del Hospital Italiano de Buenos Aires extirpó la lesión, ubicada en una zona crítica del ventrículo izquierdo, tras planificar la intervención con un modelo a escala real de su corazón

“Una historia triste con final feliz”: cómo fue la cirugía que salvó a un niño de 3 años con un tumor cardíaco poco frecuente

Cómo combinar fibra y proteína para mejorar el control de la glucosa

The Ohio State University detalla el papel de la composición de las comidas, el orden de los alimentos y otros hábitos cotidianos en la respuesta a la insulina

Cómo combinar fibra y proteína para mejorar el control de la glucosa

Por qué los niños rechinan los dientes mientras duermen y cuándo preocuparse

La American Academy of Pediatrics detalla las características del bruxismo infantil, los factores que pueden favorecerlo y las señales que justifican una consulta profesional

Por qué los niños rechinan los dientes mientras duermen y cuándo preocuparse

5 alimentos que se creen saludables pero esconden azúcar y aditivos, según una nutricionista

La especialista Jessica Cording, dietista registrada y autora de The Little Book of Game-Changers, identificó una serie de productos con reputación de buenos para el organismo, pero que no cumplen lo que prometen. Cómo identificarlos

5 alimentos que se creen saludables pero esconden azúcar y aditivos, según una nutricionista

DEPORTES

Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera

Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera

Los dos campeones de mundo que fueron a ver a Rosario el TC Mouras

Mancini se despegó de las acusaciones contra Manchester City: "No es un problema que me concierna"

Cerró la votación del Balón de Oro: cómo buscarán blindar los resultados este año y quiénes son las dos personas que sabrán quién es el ganador

David Trezeguet explicó cómo su fichaje por River Plate derivó en su divorcio y habló sobre los rumores de conflicto con Cavenaghi

TELESHOW

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud: “Las nenas están rezando por él”

El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura

“No puedo tener contacto físico con él”: Evelyn Botto expuso a Mario Pergolini ante Gabriel Rolón en Otro día perdido

Pity Álvarez habló luego de su crisis nerviosa: “Me va a explotar la cabeza”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco cuentas, terrenos y viajes al exterior: los movimientos de dinero que se atribuyen a la hija de alias Fito

Cinco cuentas, terrenos y viajes al exterior: los movimientos de dinero que se atribuyen a la hija de alias Fito

El Salvador impulsa el turismo mediante la inteligencia artificial y la capacitación técnica gratuita

Confirman en Panamá condena de 49 años por un ataque armado que dejó un muerto y dos menores heridos

La visita de Fujimori a El Salvador ya tiene fecha definida con una agenda centrada en temas de seguridad

Presidente dominicano advierte: “A todo el que cometa un acto criminal, lo vamos a capturar, no le va a ir bien”