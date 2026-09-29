Cómo es el método 80/20 que mantiene la casa ordenada por más tiempo

El método 80/20 propone que cada zona de almacenamiento conserve espacio libre, para que los objetos sean fáciles de tomar y devolver (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Diversos estudios indican que mantener los espacios ordenados de nuestra casa puede aportar una mayor sensación de control, disminuir el estrés y generar bienestar.

Por eso, existen muchas propuestas para ordenar el hogar, desde la especialista Marie Kondo hasta los consejos del Danshari, el método japonés para eliminar lo innecesario.

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Otra regla es el método 80/20 de organización, que propone ocupar solo el 80% de cada espacio de almacenamiento y reservar el 20% restante como espacio vacío.

La idea busca evitar que cajones, estantes y armarios queden al límite de su capacidad, lo que dificulta el acceso a los objetos y las tareas de limpieza. Un estante con capacidad para 20 tazas, por ejemplo, podría conservar 16 tazas y dejar cuatro lugares libres. Ese margen permite guardar nuevos artículos o acomodar cambios estacionales sin tener que reorganizar todo el espacio.

Cristina Muñoz, experta en orden, considera a este método como una herramienta para combatir el desorden y superar el miedo al vacío. Se trata también de soltar lo que no necesitamos para que entre lo nuevo, explicó la especialista en Cuerpomente.

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El margen libre frente a cajones y armarios saturados

Dejar libre el veinte por ciento de cada mueble permite que los cajones y armarios no queden al límite de su capacidad de guardado diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espacios llenos por completo pueden dificultar abrir cajones, recorrer un armario o retirar productos de una despensa. El método plantea que la capacidad vacante funcione como una reserva para objetos que llegan al hogar o para cambios en las rutinas.

La propuesta también invita a revisar qué artículos se conservan, cuáles se usan y cuáles ocupan lugar sin una función habitual. El espacio libre se considera una decisión funcional y no una zona desaprovechada.

Si los cajones y armarios de la cocina están llenos de utensilios, es hora de deshacerse de las cosas que no se utilizan nunca. La recomendación consiste en conservar solo los elementos necesarios para ocupar el límite establecido y donar lo que sobre.

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Mantener ordenados los espacios de la casa puede generar sensación de control y bienestar, además de ayudar a disminuir el estrés cotidiano y donar a quien necesita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar parte de los estantes y cajones sin ocupar podría hacer más sencillo tomar y devolver los artículos durante la preparación de las comidas. Los objetos con valor sentimental que no se utilizan pueden mantenerse fuera de las áreas de uso diario.

El primer paso para aplicar la regla del 80/20 es revisar lo que tenemos y elegir con conciencia. Es mejor pensarlo como “selección” en lugar de “descarte”, porque esta palabra puede resultar agresiva y bloquear el proceso.

Las respuestas precisan ser honestas. A veces se suelen conservar cosas por apego emocional, por nostalgia o por culpa.

Armarios con lugar para ropa y calzado

La rotación de ropa según la temporada libera una parte del armario, y permite usar las prendas disponibles en el momento apropiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo método 80/20 puede trasladarse a jeans, prendas de temporada, zapatos y accesorios. En una zona con lugar para 20 prendas colgadas de forma cómoda, el método sugiere limitar el contenido a 16.

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La rotación de ropa según la temporada permite liberar parte del armario sin desprenderse necesariamente de las prendas. El espacio entre las piezas puede ayudar a ver el contenido disponible y a evitar que la ropa quede comprimida o arrugada. Así, es posible detectar la ropa y usarla en el momento apropiado.

Los cosméticos, artículos para el cabello, productos para la piel y medicamentos pueden acumularse con rapidez en cajones, botiquines y mesadas. El sistema propone desechar los productos vencidos o aquellos que no se prevé utilizar, para conservar un margen de almacenamiento.

Un consejo útil al usar este método es utilizar recipientes y separadores de cajones para indicar dónde termina el 80 % y comienza el 20 %. Al llegar a la zona delimitada, el almacenamiento se debe detener antes de ocupar el área reservada.

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Revisiones mensuales para sostener el espacio libre

Las revisiones mensuales permiten recuperar el vacío antes de que se acumule el desorden (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión mensual de un sector acotado, como una mesa de luz, un cajón de objetos variados o una parte del armario, permite detectar si el contenido superó el límite previsto. Si ocurre, la propuesta indica retirar algunos elementos para recuperar el espacio vacío.

Con el tiempo, estas revisiones regulares ayudarán a evitar que el desorden se acumule de nuevo, convirtiendo el método 80/20 en un estilo de vida.

El método plantea que el 20% libre se mantenga de forma intencional en cocinas, armarios y baños, y evitar llenarlos de manera gradual con nuevas compras.

Los expertos recomiendan no sentirse presionado a llenar cada rincón de tu hogar; al contrario, disfrutar del espacio vacío. Unos estantes con espacio lucen mucho mejor estéticamente que unos abarrotados de cosas.

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