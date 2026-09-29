Tendencias

Cómo es el método 80/20 que mantiene la casa ordenada por más tiempo

La regla de organización propone cambiar la forma de usar el espacio disponible para prevenir la acumulación de objetos en el hogar

Cajón de cocina de madera claro con fondo de papel de aluminio brillante, contiene pilas de servilletas de lino beige y gris, y utensilios de madera.
El método 80/20 propone que cada zona de almacenamiento conserve espacio libre, para que los objetos sean fáciles de tomar y devolver (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Diversos estudios indican que mantener los espacios ordenados de nuestra casa puede aportar una mayor sensación de control, disminuir el estrés y generar bienestar.

Por eso, existen muchas propuestas para ordenar el hogar, desde la especialista Marie Kondo hasta los consejos del Danshari, el método japonés para eliminar lo innecesario.

PUBLICIDAD

Otra regla es el método 80/20 de organización, que propone ocupar solo el 80% de cada espacio de almacenamiento y reservar el 20% restante como espacio vacío.

La idea busca evitar que cajones, estantes y armarios queden al límite de su capacidad, lo que dificulta el acceso a los objetos y las tareas de limpieza. Un estante con capacidad para 20 tazas, por ejemplo, podría conservar 16 tazas y dejar cuatro lugares libres. Ese margen permite guardar nuevos artículos o acomodar cambios estacionales sin tener que reorganizar todo el espacio.

Cristina Muñoz, experta en orden, considera a este método como una herramienta para combatir el desorden y superar el miedo al vacío. Se trata también de soltar lo que no necesitamos para que entre lo nuevo, explicó la especialista en Cuerpomente.

PUBLICIDAD

El margen libre frente a cajones y armarios saturados

Vista cenital de dos cajones de madera: uno lleno de utensilios desordenados y papeles, y otro estructurado con utensilios alineados.
Dejar libre el veinte por ciento de cada mueble permite que los cajones y armarios no queden al límite de su capacidad de guardado diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los espacios llenos por completo pueden dificultar abrir cajones, recorrer un armario o retirar productos de una despensa. El método plantea que la capacidad vacante funcione como una reserva para objetos que llegan al hogar o para cambios en las rutinas.

La propuesta también invita a revisar qué artículos se conservan, cuáles se usan y cuáles ocupan lugar sin una función habitual. El espacio libre se considera una decisión funcional y no una zona desaprovechada.

Si los cajones y armarios de la cocina están llenos de utensilios, es hora de deshacerse de las cosas que no se utilizan nunca. La recomendación consiste en conservar solo los elementos necesarios para ocupar el límite establecido y donar lo que sobre.

Una mujer con suéter azul sostiene ropa frente a un armario de madera y una caja de cartón con la palabra DONACIONES.
Mantener ordenados los espacios de la casa puede generar sensación de control y bienestar, además de ayudar a disminuir el estrés cotidiano y donar a quien necesita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar parte de los estantes y cajones sin ocupar podría hacer más sencillo tomar y devolver los artículos durante la preparación de las comidas. Los objetos con valor sentimental que no se utilizan pueden mantenerse fuera de las áreas de uso diario.

El primer paso para aplicar la regla del 80/20 es revisar lo que tenemos y elegir con conciencia. Es mejor pensarlo como “selección” en lugar de “descarte”, porque esta palabra puede resultar agresiva y bloquear el proceso.

Las respuestas precisan ser honestas. A veces se suelen conservar cosas por apego emocional, por nostalgia o por culpa.

Armarios con lugar para ropa y calzado

Armario de madera con camisas colgadas, ropa doblada en estantes, cajas de tela, bolsos, sombreros y zapatos ordenados.
La rotación de ropa según la temporada libera una parte del armario, y permite usar las prendas disponibles en el momento apropiado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo método 80/20 puede trasladarse a jeans, prendas de temporada, zapatos y accesorios. En una zona con lugar para 20 prendas colgadas de forma cómoda, el método sugiere limitar el contenido a 16.

La rotación de ropa según la temporada permite liberar parte del armario sin desprenderse necesariamente de las prendas. El espacio entre las piezas puede ayudar a ver el contenido disponible y a evitar que la ropa quede comprimida o arrugada. Así, es posible detectar la ropa y usarla en el momento apropiado.

Los cosméticos, artículos para el cabello, productos para la piel y medicamentos pueden acumularse con rapidez en cajones, botiquines y mesadas. El sistema propone desechar los productos vencidos o aquellos que no se prevé utilizar, para conservar un margen de almacenamiento.

Un consejo útil al usar este método es utilizar recipientes y separadores de cajones para indicar dónde termina el 80 % y comienza el 20 %. Al llegar a la zona delimitada, el almacenamiento se debe detener antes de ocupar el área reservada.

Revisiones mensuales para sostener el espacio libre

Una mujer sentada en el suelo sostiene una camiseta gris junto a una caja de cartón con ropa, libros, una taza y una cama al fondo.
Las revisiones mensuales permiten recuperar el vacío antes de que se acumule el desorden (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión mensual de un sector acotado, como una mesa de luz, un cajón de objetos variados o una parte del armario, permite detectar si el contenido superó el límite previsto. Si ocurre, la propuesta indica retirar algunos elementos para recuperar el espacio vacío.

Con el tiempo, estas revisiones regulares ayudarán a evitar que el desorden se acumule de nuevo, convirtiendo el método 80/20 en un estilo de vida.

El método plantea que el 20% libre se mantenga de forma intencional en cocinas, armarios y baños, y evitar llenarlos de manera gradual con nuevas compras.

Los expertos recomiendan no sentirse presionado a llenar cada rincón de tu hogar; al contrario, disfrutar del espacio vacío. Unos estantes con espacio lucen mucho mejor estéticamente que unos abarrotados de cosas.

Temas Relacionados

Trucos de LimpiezaLimpiezamétodo 80/20Últimas noticiasHogar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo limpiar la grasa adherida al horno, rápido y fácil

Las altas temperaturas transforman las partículas de aceite en compuestos espesos que terminan formando costras oscuras

Cómo limpiar la grasa adherida al horno, rápido y fácil

Los factores que pueden mejorar una relación de pareja cuando los conflictos se vuelven recurrentes

Psicólogos y terapeutas analizaron las conductas que afectan la convivencia y destacaron herramientas como la escucha activa, empatía y terapia para recuperar el diálogo y afrontar las diferencias

Los factores que pueden mejorar una relación de pareja cuando los conflictos se vuelven recurrentes

Los adolescentes que vapean tienen hasta 12 veces más riesgo de empezar a fumar: qué advierte una revisión de estudios

Un análisis publicado en la revista Nature vinculó el uso de cigarrillos electrónicos en niños y adolescentes con síntomas respiratorios, dependencia a la nicotina y síntomas de depresión

Los adolescentes que vapean tienen hasta 12 veces más riesgo de empezar a fumar: qué advierte una revisión de estudios

7 estrategias para que los niños coman verduras sin pelear en la mesa

Albóndigas, pizzas, licuados y muffins permiten incorporar estos alimentos en preparaciones que los chicos ya conocen y aceptan sin resistencia. La clave está en la constancia

7 estrategias para que los niños coman verduras sin pelear en la mesa

“Una historia triste con final feliz”: cómo fue la cirugía que salvó a un niño de 3 años con un tumor cardíaco poco frecuente

Había sido diagnosticado antes de nacer y pasó casi dos años entre consultas en el país y el exterior. Un equipo multidisciplinario del Hospital Italiano de Buenos Aires extirpó la lesión, ubicada en una zona crítica del ventrículo izquierdo, tras planificar la intervención con un modelo a escala real de su corazón

“Una historia triste con final feliz”: cómo fue la cirugía que salvó a un niño de 3 años con un tumor cardíaco poco frecuente

DEPORTES

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Los Pumas abrirán el Rugby Championship en Australia antes del Mundial 2027

Un histórico campeón mundial defendió a Franco Colapinto tras la maniobra contra Pierre Gasly en Bakú que dio de qué hablar en la F1

Vojvoda habló tras su salida de Racing: el clima interno, el trato de Milito y los tres goles de cabeza que sufrió ante Boca

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la selección argentina: “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

TELESHOW

La hija de Maru Botana habló sobre las versiones de romance con Franco Colapinto: “Él es muy top”

La hija de Maru Botana habló sobre las versiones de romance con Franco Colapinto: “Él es muy top”

Silvina Escudero festejó sus 43 años: la torta en honor a su perro y la reflexión sobre el paso del tiempo

Las insólitas fotos que compartió Mauro Icardi después de blanquear su infidelidad con la China Suárez

La foto viral de Luisana Lopilato con una de las actrices del momento durante la Semana de la Moda de París

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

INFOBAE AMÉRICA

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

3 de cada 4 casos de cáncer de tiroides son mujeres, advierte especialista salvadoreño sobre una enfermedad que avanza sin señales

Tenía 15 años cuando el terremoto de 1986 lo llevó a atender el epicentro de la tragedia en El Salvador

Corte Plena avala la reforma que penaliza el amaño de partidos de fútbol en Costa Rica

Estados Unidos mantiene esta popular ciudad europea bajo alerta de viaje por riesgo de terrorismo y robos

Levantan suspensión en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: estas son las obras que vienen