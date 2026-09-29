Cómo limpiar la grasa adherida al horno, rápido y fácil

Los desengrasantes químicos exigen consultar los manuales del fabricante porque ciertos componentes dañan las superficies esmaltadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La limpieza del horno suele quedar al final de la lista de tareas del hogar. La grasa que se desprende durante cada cocción se adhiere a las paredes, las rejillas y el vidrio de la puerta. A eso se suman migas, salpicaduras de salsas, queso derretido y restos de preparaciones que, con el calor, se carbonizan y se fijan a las superficies.

El problema se acumula con el uso cotidiano. Un derrame pequeño que no se retira a tiempo puede comenzar a generar malos olores o suciedad en la siguiente cocción e incluso dificultar la limpieza posterior. Además, la tarea exige agacharse, retirar rejillas, llegar a rincones incómodos y frotar zonas con suciedad adherida.

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Por eso, muchas personas postergan la limpieza hasta que las manchas resultan evidentes. Incorporar cuidados simples después de usar el horno puede evitar que la grasa y los residuos se conviertan en una capa difícil de remover.

Por qué se adhiere la grasa al horno

Cada vez que se cocina, sobre todo al asar carnes, gratinar o preparar alimentos con aceite, una parte de la grasa salpica y otra se dispersa en partículas microscópicas por el aire caliente. Esas partículas se depositan sobre las paredes, el techo, la base, las rejillas y el vidrio del horno. Según The New York Times, las mismas se aerosolizan con cada uso y terminan adheridas a todas las superficies internas.

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Los restos de comida combinados con el calor constante generan una costra oscura sobre el esmalte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor transforma esos restos. Cuando los aceites son expuestos a altas temperaturas y al oxígeno atraviesan procesos de oxidación, hidrólisis y polimerización. Esta última reacción forma compuestos de mayor tamaño molecular, que vuelven la grasa más espesa y resistente. Un documento de Oklahoma State University señala que, durante el calentamiento, los óleos pueden generar triglicéridos polimerizados y otros compuestos polares.

Los residuos de comida agravan el problema. Proteínas, azúcares, líquidos y partículas carbonizadas se mezclan con esa capa de suciedad. Después de varios ciclos de cocción, el agua se evapora y queda una película cada vez más seca, oscura y compacta. La suciedad ya no se comporta como aceite fresco: forma una costra adherida al esmalte, al metal y al vidrio.

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Por eso, una mancha reciente suele salir con agua tibia y detergente, mientras que una acumulación antigua exige más tiempo de remojo o productos específicos. Limpiar pequeñas salpicaduras cuando el horno ya está tibio, pero es seguro tocarlo, evita que el calor convierta esos restos en capas difíciles de retirar.

Cómo limpiar la grasa adherida al horno rápido y fácil

Antes de empezar, el horno debe estar apagado y frío o apenas tibio, nunca caliente. Primero hay que retirar las rejillas y eliminar con un paño húmedo las migas y los restos sueltos. Para una capa de grasa reciente, una mezcla en partes iguales de agua y detergente líquido para vajilla puede ser suficiente: luego rociar poca cantidad sobre las paredes y el piso, dejar actuar unos 40 minutos y retirar con un paño de microfibra húmedo. El detergente funciona como desengrasante y evita el uso de productos más agresivos, según explican expertos a The New York Times.

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Colocar una bandeja con agua sobre la base genera vapor suficiente para aflojar los residuos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro recurso casero consiste en colocar una fuente apta para horno con agua durante los últimos 20 minutos de cocción. El vapor ayuda a ablandar la suciedad para retirarla después con papel de cocina o un paño, una vez que el equipo se enfríe. Para manchas puntuales, se puede aplicar una pasta espesa de bicarbonato de sodio y agua sobre la superficie fría, dejarla actuar varias horas o durante la noche y limpiar con un paño húmedo. La revista estadounidense especializada en el hogar, Good Housekeeping Institute, recomienda retirar los restos de la pasta con una mezcla de agua tibia y vinagre.

Si la grasa está oscura, seca o acumulada desde hace tiempo, un limpiador específico para hornos puede reducir el esfuerzo. Hay fórmulas de baja emisión de vapores o sin humo, pero conviene leer la etiqueta y consultar antes el manual del aparato: algunos fabricantes desaconsejan determinados químicos en hornos autolimpiantes o con superficies esmaltadas. Es importante verificar las indicaciones del fabricante antes de utilizar estos productos.

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Las rejillas pueden lavarse aparte con agua caliente y detergente. Si tienen grasa pegada, hay que dejarlas en remojo durante al menos dos horas y frotarlas con una esponja no abrasiva. Para evitar que la suciedad vuelva a acumularse, conviene limpiar salpicaduras después de cada uso, cuando el interior ya se haya enfriado hasta una temperatura segura.

Consejos para cuidar la limpieza del horno

Las altas temperaturas transforman los aceites mediante procesos de oxidación que espesan la suciedad sobre las superficies metálicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar los derrames cuanto antes. Con el tiempo, las manchas de grasa pueden ser más difíciles de quitar. Por lo tanto, luego de que se enfríe el horno, un paño húmedo con unas gotas de detergente suele alcanzar para remover la suciedad.

Use fuentes y bandejas de tamaño adecuado. Los especialistas sugieren dejar espacio suficiente para evitar que las salsas, jugos o masas rebalsen durante la cocción.

No usar exceso de agua. Aplicar demasiada mezcla jabonosa puede hacer que el líquido se filtre por orificios o juntas y ensucie el exterior o el piso.

Evitar esponjas metálicas y productos abrasivos. Pueden rayar el esmalte, el vidrio o el acero inoxidable, dañando el electrodoméstico. Especialistas aconsejan paños de microfibra y esponjas no abrasivas.

Revisar el manual antes de usar productos químicos o la función de autolimpieza. Cada modelo puede tener restricciones sobre limpiadores, temperaturas y piezas que deben retirarse.

Hacer una limpieza profunda de forma periódica. La frecuencia depende del uso, pero una revisión cada tres a seis meses permite eliminar residuos antes de que se conviertan en una costra difícil de remover.