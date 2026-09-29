Tendencias

Cómo limpiar la grasa adherida al horno, rápido y fácil

Las altas temperaturas transforman las partículas de aceite en compuestos espesos que terminan formando costras oscuras

Ilustración de una mano que rocía líquido desde un pulverizador blanco sobre las manchas acumuladas en el interior de un horno.
Los desengrasantes químicos exigen consultar los manuales del fabricante porque ciertos componentes dañan las superficies esmaltadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La limpieza del horno suele quedar al final de la lista de tareas del hogar. La grasa que se desprende durante cada cocción se adhiere a las paredes, las rejillas y el vidrio de la puerta. A eso se suman migas, salpicaduras de salsas, queso derretido y restos de preparaciones que, con el calor, se carbonizan y se fijan a las superficies.

El problema se acumula con el uso cotidiano. Un derrame pequeño que no se retira a tiempo puede comenzar a generar malos olores o suciedad en la siguiente cocción e incluso dificultar la limpieza posterior. Además, la tarea exige agacharse, retirar rejillas, llegar a rincones incómodos y frotar zonas con suciedad adherida.

PUBLICIDAD

Por eso, muchas personas postergan la limpieza hasta que las manchas resultan evidentes. Incorporar cuidados simples después de usar el horno puede evitar que la grasa y los residuos se conviertan en una capa difícil de remover.

Por qué se adhiere la grasa al horno

Cada vez que se cocina, sobre todo al asar carnes, gratinar o preparar alimentos con aceite, una parte de la grasa salpica y otra se dispersa en partículas microscópicas por el aire caliente. Esas partículas se depositan sobre las paredes, el techo, la base, las rejillas y el vidrio del horno. Según The New York Times, las mismas se aerosolizan con cada uso y terminan adheridas a todas las superficies internas.

PUBLICIDAD

Horno de cocina empotrado de acero inoxidable con la puerta abierta, mostrando el interior y el cristal manchados con restos de comida y grasa. Cocina al fondo.
Los restos de comida combinados con el calor constante generan una costra oscura sobre el esmalte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor transforma esos restos. Cuando los aceites son expuestos a altas temperaturas y al oxígeno atraviesan procesos de oxidación, hidrólisis y polimerización. Esta última reacción forma compuestos de mayor tamaño molecular, que vuelven la grasa más espesa y resistente. Un documento de Oklahoma State University señala que, durante el calentamiento, los óleos pueden generar triglicéridos polimerizados y otros compuestos polares.

Los residuos de comida agravan el problema. Proteínas, azúcares, líquidos y partículas carbonizadas se mezclan con esa capa de suciedad. Después de varios ciclos de cocción, el agua se evapora y queda una película cada vez más seca, oscura y compacta. La suciedad ya no se comporta como aceite fresco: forma una costra adherida al esmalte, al metal y al vidrio.

Por eso, una mancha reciente suele salir con agua tibia y detergente, mientras que una acumulación antigua exige más tiempo de remojo o productos específicos. Limpiar pequeñas salpicaduras cuando el horno ya está tibio, pero es seguro tocarlo, evita que el calor convierta esos restos en capas difíciles de retirar.

Cómo limpiar la grasa adherida al horno rápido y fácil

Antes de empezar, el horno debe estar apagado y frío o apenas tibio, nunca caliente. Primero hay que retirar las rejillas y eliminar con un paño húmedo las migas y los restos sueltos. Para una capa de grasa reciente, una mezcla en partes iguales de agua y detergente líquido para vajilla puede ser suficiente: luego rociar poca cantidad sobre las paredes y el piso, dejar actuar unos 40 minutos y retirar con un paño de microfibra húmedo. El detergente funciona como desengrasante y evita el uso de productos más agresivos, según explican expertos a The New York Times.

Un hombre en una cocina se arrodilla y limpia el horno abierto con una esponja amarilla, esparciendo bicarbonato de sodio en la puerta y el interior.
Colocar una bandeja con agua sobre la base genera vapor suficiente para aflojar los residuos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro recurso casero consiste en colocar una fuente apta para horno con agua durante los últimos 20 minutos de cocción. El vapor ayuda a ablandar la suciedad para retirarla después con papel de cocina o un paño, una vez que el equipo se enfríe. Para manchas puntuales, se puede aplicar una pasta espesa de bicarbonato de sodio y agua sobre la superficie fría, dejarla actuar varias horas o durante la noche y limpiar con un paño húmedo. La revista estadounidense especializada en el hogar, Good Housekeeping Institute, recomienda retirar los restos de la pasta con una mezcla de agua tibia y vinagre.

Si la grasa está oscura, seca o acumulada desde hace tiempo, un limpiador específico para hornos puede reducir el esfuerzo. Hay fórmulas de baja emisión de vapores o sin humo, pero conviene leer la etiqueta y consultar antes el manual del aparato: algunos fabricantes desaconsejan determinados químicos en hornos autolimpiantes o con superficies esmaltadas. Es importante verificar las indicaciones del fabricante antes de utilizar estos productos.

Las rejillas pueden lavarse aparte con agua caliente y detergente. Si tienen grasa pegada, hay que dejarlas en remojo durante al menos dos horas y frotarlas con una esponja no abrasiva. Para evitar que la suciedad vuelva a acumularse, conviene limpiar salpicaduras después de cada uso, cuando el interior ya se haya enfriado hasta una temperatura segura.

Consejos para cuidar la limpieza del horno

Interior de un horno de cocina con ventilador, paredes y base sucias. Una bandeja negra con restos de comida quemada se extrae del horno.
Las altas temperaturas transforman los aceites mediante procesos de oxidación que espesan la suciedad sobre las superficies metálicas (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Retirar los derrames cuanto antes. Con el tiempo, las manchas de grasa pueden ser más difíciles de quitar. Por lo tanto, luego de que se enfríe el horno, un paño húmedo con unas gotas de detergente suele alcanzar para remover la suciedad.
  • Use fuentes y bandejas de tamaño adecuado. Los especialistas sugieren dejar espacio suficiente para evitar que las salsas, jugos o masas rebalsen durante la cocción.
  • No usar exceso de agua. Aplicar demasiada mezcla jabonosa puede hacer que el líquido se filtre por orificios o juntas y ensucie el exterior o el piso.
  • Evitar esponjas metálicas y productos abrasivos. Pueden rayar el esmalte, el vidrio o el acero inoxidable, dañando el electrodoméstico. Especialistas aconsejan paños de microfibra y esponjas no abrasivas.
  • Revisar el manual antes de usar productos químicos o la función de autolimpieza. Cada modelo puede tener restricciones sobre limpiadores, temperaturas y piezas que deben retirarse.
  • Hacer una limpieza profunda de forma periódica. La frecuencia depende del uso, pero una revisión cada tres a seis meses permite eliminar residuos antes de que se conviertan en una costra difícil de remover.

Temas Relacionados

LimpiezaHogarCocinaNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los factores que pueden mejorar una relación de pareja cuando los conflictos se vuelven recurrentes

Psicólogos y terapeutas analizaron las conductas que afectan la convivencia y destacaron herramientas como la escucha activa, empatía y terapia para recuperar el diálogo y afrontar las diferencias

Los factores que pueden mejorar una relación de pareja cuando los conflictos se vuelven recurrentes

Los adolescentes que vapean tienen hasta 12 veces más riesgo de empezar a fumar: qué advierte una revisión de estudios

Un análisis publicado en la revista Nature vinculó el uso de cigarrillos electrónicos en niños y adolescentes con síntomas respiratorios, dependencia a la nicotina y síntomas de depresión

Los adolescentes que vapean tienen hasta 12 veces más riesgo de empezar a fumar: qué advierte una revisión de estudios

7 estrategias para que los niños coman verduras sin pelear en la mesa

Albóndigas, pizzas, licuados y muffins permiten incorporar estos alimentos en preparaciones que los chicos ya conocen y aceptan sin resistencia. La clave está en la constancia

7 estrategias para que los niños coman verduras sin pelear en la mesa

“Una historia triste con final feliz”: cómo fue la cirugía que salvó a un niño de 3 años con un tumor cardíaco poco frecuente

Había sido diagnosticado antes de nacer y pasó casi dos años entre consultas en el país y el exterior. Un equipo multidisciplinario del Hospital Italiano de Buenos Aires extirpó la lesión, ubicada en una zona crítica del ventrículo izquierdo, tras planificar la intervención con un modelo a escala real de su corazón

“Una historia triste con final feliz”: cómo fue la cirugía que salvó a un niño de 3 años con un tumor cardíaco poco frecuente

Receta de budín de yogur y vainilla, rápida y fácil

Con pocos pasos y productos habituales, esta preparación es una alternativa ideal para disfrutar de algo dulce para el desayuno, la merienda o cuando surge un antojo

Receta de budín de yogur y vainilla, rápida y fácil

DEPORTES

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa mientras negocia su futuro en la selección argentina

Lionel Scaloni hablará en conferencia de prensa mientras negocia su futuro en la selección argentina

El luchador brasileño de jiu-jitsu que quedó paralizado por un golpe prohibido dejó el hospital: “Todavía intento procesar todo”

Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente

Se confirmó la nueva pelea del argentino Kevin Vallejos en UFC: por qué podría ser un punto de inflexión en su carrera

Los dos campeones de mundo que fueron a ver a Rosario el TC Mouras

TELESHOW

La foto viral de Luisana Lopilato con una de las actrices del momento durante la Semana de la Moda de París

La foto viral de Luisana Lopilato con una de las actrices del momento durante la Semana de la Moda de París

El viaje en familia de Sol Pérez con su hijo Marco por los parques de Disney: “La felicidad es total”

Desde Italia, Elena Braccini, expareja de Daniel Osvaldo, habló sobre su salud: “Las nenas están rezando por él”

El festejo íntimo de Pepe Novoa por sus 89 años: un brindis emotivo y la complicidad con su hija Laura

“No puedo tener contacto físico con él”: Evelyn Botto expuso a Mario Pergolini ante Gabriel Rolón en Otro día perdido

INFOBAE AMÉRICA

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

Un ingeniero indio construyó glaciares artificiales en el Himalaya y una década más tarde abastecen de agua a decenas de aldeas

La tierra, la lengua y la identidad: Sebastiano Mauri vuelve a la Argentina de su madre para participar del Filba

Jane Fonda compró un rancho histórico en Nuevo México y hoy tiene casi mil hectáreas protegidas

El canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de imponer un “bloqueo energético” contra Cuba ante la ONU

La zona de Villa Hermosa I en Guatemala permanece bajo declaratoria de alto riesgo desde hace 25 años