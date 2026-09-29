La hija de Maru Botana habló sobre las versiones de romance con Franco Colapinto: “Él es muy top”

En medio de las versiones que apuntan un incipiente romance con Franco Colapinto, Sofía Solá fue consultada al respecto frente a las cámaras televisivas (Puro Show - El Trece)

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Aunque su mundo está ligado a los circuitos, los viajes y las carreras de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió a quedar relacionado con una figura del espectáculo. Esta vez, el piloto había sido vinculado sentimentalmente con Sofía Solá, la hija mayor de Maru Botana. A una semana de que surgieran esas versiones, la modelo fue interceptada por las cámaras de Puro Show (El Trece), y se sinceró sobre el panorama mediático.

“¿Qué? No....”, respondió Sofía cuando le preguntaron si conocía a Colapinto. Ante la insistencia, volvió a negarlo y confirmó que hubiera tenido algún encuentro con el corredor durante su estadía en España. La conversación continuó con una referencia a la reacción de Botana frente a las versiones sobre el supuesto romance. “No. Y bueno... ¿Pero a qué madre no?”, contestó al referirse a la actitud de su mamá y dejó en claro que entendía que cualquiera en su lugar podía entusiasmarse o mostrarse interesada frente a la posibilidad de que su hija estuviera vinculada con una figura como Colapinto.

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La modelo parecía encontrar llamativo que se la relacionara justamente con el corredor argentino, aunque no descartó por completo que pudiera existir algún tipo de posibilidad. Cuando habló sobre si Colapinto era un hombre que le atraía, se rió y respondió: “Sí, obvio”. De inmediato, introdujo una duda sobre la situación sentimental del piloto: “Pero él está de novio, para mí...”.

La hija mayor de la reconocida pastelera fue vinculada románticamente con Franco Colapinto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al escuchar que, según la información disponible, Colapinto estaría separado, Sofía evitó pronunciarse con certeza. “Bueno, no sé. No sé”, dijo. Luego eligió una palabra para describir la imagen que tenía del automovilista: “Es que es muy top”. Por otro lado, cuando le preguntaron si alguna vez había recibido un mensaje privado de Colapinto, la modelo expresó: “No, no voy a hablar”.

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Más adelante, la hija de la reconocida pastelera habló sobre su presente sentimental. “No se consigue buen material acá. No hay buen casting”, expresó, entre risas, al confirmar su soltería.. Cuando se refirió a la posibilidad de encontrar mejores opciones en España, también fue contundente: “No, no, no. Todo para atrás”.

En medio de esa conversación, Sofía comentó sobre si Franco podía tener posibilidades con ella. “Sí, obvio, pero…”, respondió, sin terminar la frase. Por otro lado, la modelo también se refirió al mundo de Fórmula 1. “No entiendo nada”, dijo entre risas. Cuando habló específicamente si le agrabada la actividad profesional de Colapinto, resaltó: “Sí, obvio”.

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El gesto de Franco Colapinto con la hija de Maru Botana que encendió las redes (Instagram)

La idea de acompañar a un piloto en los eventos de la Fórmula 1 también despertó su entusiasmo. “Me encantaría, sería mi sueño, porque siempre quiero ser una princesa”, expresó. Luego dejó claro que no se trataba únicamente de Colapinto: “Me divierte, la verdad, pero como me divertiría estar con Franco, me divertiría estar con cualquier hombre famoso”.

Su interés por las figuras conocidas no incluía a todos los rubros. Cuando habló de otros deportistas, fue tajante: “No, futbolista no. No me gusta”. Sofía también habló sobre su relación con el mismo mundo que el piloto de automovilismo. “Obvio, me encanta manejar mi auto”, dijo. Respecto a las carreras del fin de semana, Sofía reconoció: “No me interesa mucho la carrera. No sé. Trabajé todo el fin de semana…”.

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La joven modelo habló sobre la posibilidad de vincularse con el piloto de Fórmula 1 (Instagram)

“Siempre hay que guardarse un poco. Siempre hay que ser un poco exclusiva”, señaló respecto. Después reforzó la idea: “En toda la vida”. Cuando resumió su estrategia, utilizó una frase breve: “Que reme. Todos los hombres remen. Sabemos cómo son”. También fue contundente al referirse a la posibilidad de que ellos se aprovecharan cuando una mujer se mostraba demasiado disponible: “Se aprovechan 100%”.

Sobre la imagen pública de Colapinto y los rumores que lo relacionaron con otras mujeres, Sofía comentó: “A ver, no lo puedo prejuzgar, no lo conozco... Y bueno, es lindo, es joven, o sea, conductor de la Fórmula 1. Creo que es todo un redondel de que hay poca mujer que no le atraiga”.

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