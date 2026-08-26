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Por qué dormir algunas veces en una carpa podría mejorar la calidad del sueño, según especialistas

La exposición a la luz natural durante el día y la ausencia de pantallas y estímulos artificiales por la noche son los factores que los expertos en medicina del sueño señalan como claves para reordenar el reloj biológico. Claves para ponerlo en práctica

Ilustración en acuarela de una tienda de campaña iluminada en un prado, con una fogata encendida, una silla plegable y árboles al fondo.
Dormir bajo una lona reduce la exposición a la luz artificial y acerca el descanso al ciclo natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir en una carpa o un refugio de lona puede ofrecer una mejora en la calidad del sueño. Especialmente, cuando la experiencia reduce la exposición a la luz artificial, ordena los horarios y acerca el descanso a los ciclos naturales de día y noche. Un artículo de Vogue retomó esa hipótesis con apoyo de especialistas en sueño y de estudios académicos sobre ritmos circadianos.

Qué dice la evidencia científica

La Organización Mundial de la Salud sostiene que el sueño cumple una función central en la salud física, mental y cognitiva, afirmación que sostienen, además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Asimismo, advirtieron que una proporción alta de adultos no duerme lo suficiente, un dato que convirtió al descanso en un asunto de salud pública. En ese marco, la exposición diaria a la luz natural ganó atención entre médicos e investigadores.

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Rebecca Robbins, científica del sueño en un hospital universitario y profesora de medicina, explicó a Vogue que la capacidad del cuerpo para reconocer cuándo debe dormir o despertar depende del patrón solar.

Infografía con la ilustración de una carpa en un bosque nocturno, una familia y seis recuadros con íconos informativos sobre el descanso.
El sistema circadiano regula la alerta y el reposo, con la luz como señal ambiental principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su planteo coincide con información de los National Institutes of Health de Estados Unidos. Define al sistema circadiano como un mecanismo biológico que regula los períodos de alerta y descanso a partir de señales ambientales, con la luz como factor principal.

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Ese vínculo fue documentado en estudios académicos citados. La investigación encabezada por Kenneth Wright, en una universidad pública estadounidense. Allí mostró que unos pocos días de vida al aire libre sin luz eléctrica nocturna podían adelantar la secreción de melatonina y realinear el reloj interno. Según el reporte, otros trabajos posteriores sugirieron que ese ajuste puede aparecer incluso tras una salida breve.

Interior de una tienda de campaña abierta con un saco de dormir, una linterna, un bolso y una fogata en un bosque nocturno.
La exposición diaria a la luz natural gana relevancia como hábito vinculado con un mejor sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el entorno puede influir en el descanso

La hipótesis no se limita al hecho de dormir fuera de una habitación tradicional. El punto central es que una carpa o estructura de lona deja pasar con más claridad los cambios de luz, temperatura y sonido del entorno.

Para Florence Williams, autora especializada en la relación entre naturaleza y bienestar, esa frontera más delgada entre el cuerpo y el ambiente favorece un descanso más alineado con la noche.

Interior de una tienda de campaña con una mujer recostada que lee un libro junto a mantas, cojines, una taza y un farol.
Pasar noches sin luz eléctrica puede adelantar la secreción de melatonina y realinear el reloj interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La American Academy of Sleep Medicine recomienda hábitos consistentes para proteger la higiene del sueño. Entre ellos, figuran horarios regulares, reducción de pantallas antes de acostarse y menor exposición durante la noche. Ese marco ayuda a entender por qué una experiencia sin dispositivos ni notificaciones, y con menos estímulos nocturnos, podría traducirse en un descanso más estable.

Williams señaló que las personas suelen acostarse antes cuando pasan la noche en campamentos. Esa modificación importa porque una parte del sueño profundo se concentra en las primeras horas del descanso nocturno. Así explican materiales de la Sleep Foundation, una entidad de referencia en divulgación sobre medicina del sueño que resume evidencia revisada por especialistas.

Un aventurero preparando su carpa en una zona de camping rodeada de montañas nevadas, cerca de un lago y un río. La imagen captura el espíritu del turismo de aventura y las vacaciones en entornos naturales, donde la preparación para el frío es esencial. Ilustra la conexión entre el ser humano y la naturaleza, y la búsqueda de experiencias únicas lejos del bullicio urbano. (Imagen ilustrativa Infobae)
Una carpa deja percibir con más claridad cambios de temperatura, luz y sonidos del entorno. (Imagen ilustrativa Infobae)

Factores que podrían explicar una mejora

Entre los elementos mencionados por especialistas e instituciones aparecen varios puntos:

  • Mayor exposición a la luz natural durante el día
  • Menor presencia de luz artificial durante la noche
  • Reducción del uso de pantallas antes de dormir
  • Horarios más regulares para acostarse y despertarse
  • Menos interrupciones digitales y menos ruido de origen tecnológico
  • Contacto con entornos naturales, asociado con menor activación fisiológica en algunas investigaciones

La relación entre naturaleza y bienestar también fue analizada por la Organización de las Naciones Unidas a través de agencias y programas que estudian salud y ambiente. Aunque ese vínculo no implica que cualquier salida al aire libre resuelva por sí sola un problema de insomnio. Sí refuerza la idea de que el contexto diario influye sobre el descanso.

Un aventurero preparando su carpa en una zona de camping rodeada de montañas nevadas, cerca de un lago y un río. La imagen captura el espíritu del turismo de aventura y las vacaciones en entornos naturales, donde la preparación para el frío es esencial. Ilustra la conexión entre el ser humano y la naturaleza, y la búsqueda de experiencias únicas lejos del bullicio urbano. (Imagen ilustrativa Infobae)
Horarios regulares y menos pantallas antes de acostarse fortalecen la higiene del sueño. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué límites tiene esta idea

La evidencia disponible no permite afirmar que dormir bajo lona sea una solución universal. Los trastornos del sueño tienen causas diversas, entre ellas el estrés, ciertas enfermedades, consumo de sustancias y alteraciones respiratorias.

La Mayo Clinic y American Academy of Sleep Medicine recomiendan consulta profesional cuando el insomnio, la somnolencia diurna o los despertares frecuentes se repiten con impacto funcional.

Tampoco todos los estudios evalúan las mismas condiciones.

  • Duración de la experiencia
  • Edad de los participantes
  • Nivel de actividad física
  • Acceso a dispositivos electrónicos
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El sueño profundo se concentra en las primeras horas, por eso acostarse antes puede influir en la recuperación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa variedad obliga a leer los resultados con cautela. Aun así, la línea general que recogió Vogue coincide con un consenso amplio: la luz natural y la reducción de estímulos nocturnos ayudan a ordenar el reloj biológico.

El interés por estas experiencias abrió una discusión más amplia sobre hábitos cotidianos. La pregunta de fondo no pasa solo por dormir una noche bajo lona, sino por cuánto se aleja la vida urbana de las señales ambientales que regulan el descanso.

Para los especialistas citados, recuperar parte de esa sincronía, aunque sea de forma parcial, puede aportar beneficios medibles sobre el sueño.

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SueñoRitmo circadianoMelatoninaCalidad del sueñoNewsroom BUECampamentoCarpaDormir

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