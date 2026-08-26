Guatemala

La PNC advierte que las pandillas se camuflan en zonas residenciales de Guatemala con testaferros

La policía de Guatemala señaló que bandas criminales están usando terceros sin historial para alquilar o adquirir viviendas, con el fin de operar como casas de seguridad ante la presión de operativos

Un hombre de perfil sentado en un sofá oscuro con la cara pixelada, junto a ropa y una cesta. Un oficial de policía con gorra y chaleco revisa un teléfono
Foto de archivo para ilustrar: Durante un operativo policial, un individuo con el rostro cubierto permanece sentado en un sofá mientras un oficial con uniforme táctico revisa un dispositivo móvil junto a una ventana. (Ministerio Público de Guatemala)
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La Policía Nacional Civil de Guatemala advirtió este miércoles que pandillas y bandas criminales se están camuflando en zonas residenciales mediante testaferros sin antecedentes para alquilar o comprar inmuebles que luego usan como centros de operaciones y casas de seguridad, una maniobra que la institución vincula a la presión de los operativos contra el crimen organizado y la extorsión.

La alerta coincidió con una ofensiva que dejó nueve detenidos en dos días en la capital y en San José Pinula. En uno de los procedimientos, las fuerzas de seguridad recuperaron cuatro vehículos con reporte de robo o hurto, otro con orden de secuestro, además de tres municiones y un chaleco antibalas.

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Según el comunicado de la Dirección General de la PNC, las estructuras delictivas están dejando asentamientos y zonas vulnerables para instalarse en sectores residenciales, donde buscan pasar inadvertidas. Para hacerlo, recurren a terceros con perfil limpio ante registros penales o policiales, que figuran como arrendatarios o compradores de las propiedades.

Eso significa, de acuerdo con la advertencia oficial, que viviendas ubicadas en condominios o colonias urbanas pueden ser utilizadas por pandillas como guaridas, puntos logísticos o espacios de resguardo. La PNC pidió a los vecinos reportar arrendamientos sospechosos, movimientos inusuales o un flujo constante de personas ajenas al sector.

Documento oficial de la Policía Nacional Civil de Guatemala con logotipo, texto explicativo y canales de contacto en la parte inferior
Un comunicado de la Policía Nacional Civil de Guatemala advierte sobre la migración de estructuras criminales a zonas residenciales para evadir los controles policiales. (PNCdeGuatemala)

Un inmueble en la zona 6 fue vinculado a la Mara Salvatrucha

La institución informó que, junto con el Ministerio Público, desmanteló un inmueble en la avenida Ferrocarril y 24 calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala que presuntamente funcionaba como guarida y parqueo de la Mara Salvatrucha. En ese lugar fue detenido un hombre identificado como guardián del sitio.

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Un día antes, el 25 de agosto, agentes de la comisaría 13 capturaron a ocho presuntos integrantes del Barrio 18 en el sector Los Tulipanes, dentro de los residenciales San José Pinula. El operativo comenzó después de llamadas de emergencia que alertaban sobre una riña en la vía pública.

Durante esa intervención se decomisaron 27 municiones de uso exclusivo para fusil y 17 bolsas con presunta marihuana. Entre los detenidos fueron identificados Juan, alias Zombi; Fernando, alias Lunático; Estuardo, alias Payaso; Iván, alias El Gato; Víctor, alias Bebe Pequeño; Dayana, alias Colocha; María, alias La Muñeca, y Laura, alias La Coqueta.

Fachada de edificio azul y blanco con letreros de venta/alquiler. Un poste eléctrico con cables y parte de un coche blanco se ven en primer plano
Este edificio comercial en la Ciudad de Guatemala está relacionado con la captura de un extorsionista por parte del Ministerio Público. (Ministerio Público de Guatemala)

La PNC anunció controles intensivos y reforzó el llamado a denunciar

La PNC señaló que mantendrá de forma intensiva los puestos de registro e inspección vehicular en todo el territorio nacional. También advirtió que evadir o huir de un control activa procedimientos de persecución y neutralización táctica, con riesgo de resultar herido durante el uso legítimo de la fuerza.

La institución instó a la población a obedecer de inmediato las señales de alto emitidas por los agentes. A la vez, reforzó un llamado nacional a la denuncia confidencial, con énfasis en residentes de áreas urbanas donde estas estructuras buscan mezclarse con la vida cotidiana.

Para esas denuncias, la policía recordó tres líneas de atención: la Línea Antiextorsiones 1574, atendida por personal especializado; la Línea de Emergencias 110, disponible las 24 horas; y la Línea Crime Stoppers 1561, definida por la institución como 100% anónima y confidencial.

El comunicado añadió una advertencia sobre desinformación. La Dirección General sostuvo que las plataformas y páginas que difunden contenido contra la policía responden a estructuras criminales que buscan debilitar a quienes las combaten, y pidió a la ciudadanía informarse solo por canales oficiales e institucionales.

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