Nueva era en la alta costura argentina: el lujo artesanal protagonizó una audaz colección

El desfile presentó cincuenta salidas que resaltaron la artesanía y la identidad argentina en la alta costura

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En una noche donde la moda se convirtió en protagonista absoluta, las luces del Alvear Icon Hotel se enfocaron en la pasarela que marcó el pulso de la alta costura argentina.

Laurencio Adot presentó “Raíces del Corazón”, la colección Spring–Summer 2026/27, ante una audiencia conformada por referentes de la industria, celebridades y amantes del diseño. Durante cincuenta salidas, el diseñador demostró la potencia del trabajo artesanal y la vigencia de la identidad nacional en un contexto competitivo y globalizado.

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Vestidos largos Prêt Couture, escotes variados y trabajo manual definieron la propuesta de Adot

La velada no solo fue una exhibición de creatividad; también tuvo un propósito solidario. El evento se desarrolló en el marco de la gala benéfica de la Fundación Paolini.

La colección destacó géneros como gasa de seda, chiffon, seda natural y shantung, con aplicaciones y bordados a mano

Laurencio Adot y Thiago Pinheiro actuaron como embajadores de la gala, y el nombre de la colección, elegido especialmente para la ocasión, buscó plasmar en la moda el espíritu de compromiso y vocación de dar que caracteriza a la fundación. La presentación de la colección se integró plenamente con la finalidad social del encuentro, logrando un clima donde la moda y la filantropía se potenciaron mutuamente.

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Elina Costantini cerró la pasarela con un homenaje emotivo a Arlete Pinheiro de Azevedo

Alta costura con sello argentino: diseño, color y trabajo manual

La colección “Raíces del Corazón” se definió por una premisa que atraviesa la trayectoria de Adot: “verdadero lujo argentino, hecho a mano”. Los vestidos largos Prêt Couture dominaron la pasarela, con una variedad de escotes —strapless, halter y asimétricos— que aportaron diversidad y sofisticación a las siluetas.

Alta costura y ready-to-wear se fusionaron: las piezas desfilaron y pasaron directamente a la venta

Los géneros seleccionados, como gasa de seda, chiffon, seda natural y shantung, permitieron crear piezas con caída y movimiento, cualidades que se potenciaron a través de un meticuloso trabajo artesanal reflejado en aplicaciones y bordados realizados completamente a mano.

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Nicole Neumann asistió al desfile luciendo un diseño exclusivo de Laurencio Adot y se sumó a la gala benéfica como referente del estilo en la moda argentina

La construcción visual de la colección se pensó como un recorrido cromático, comenzando con naranjas y turquesas vibrantes y avanzando hacia plateados y dorados en las últimas pasadas. El color funcionó como hilo conductor y herramienta de expresión, sumando vitalidad y profundidad a cada uno de los diseños.

Evelyn Scheidl, Rocío Vivas, Nequi Galotti, Ileana Calabró y Priscila Crivocapich acompañaron el evento desde la primera fila, aportando su presencia y apoyo a la moda nacional en la gala solidaria

El equilibrio entre sofisticación y funcionalidad

Uno de los puntos fuertes de la propuesta fue la conjunción de alta costura y ready-to-wear. Los vestidos y piezas especiales, luego de ser presentados en la pasarela, pasaron directamente al perchero y quedaron disponibles para la venta, en una apuesta por la inmediatez y la practicidad. Varios de los diseños ya habían sido adquiridos por asistentes y clientes apenas concluida la presentación.

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“Raíces del Corazón” consolidó a Laurencio Adot como referente de la moda argentina y reafirmó el valor del trabajo colectivo

Las faldas rectas acompañaron la silueta de manera natural, aportando una imagen depurada y contemporánea, mientras que los bordados a mano se concentraron en las últimas salidas, reforzando el espíritu artesanal y el concepto de lujo hecho a medida. La colección reivindicó así el valor del diseño y la producción nacional, con cada pieza confeccionada en la Argentina y marcada por el detalle manual y la calidad de la confección.

Accesorios, detalles y la identidad del desfile

El estilismo de la noche incluyó accesorios destacados: coronas de flores doradas, collares, pendientes y pañuelos que completaron los looks y aportaron personalidad a cada modelo. Los detalles de pedrería, cadenas y encajes también tuvieron un lugar relevante, enriqueciendo la propuesta visual y evidenciando el cuidado en la selección de cada elemento.

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Elbita Marcovecchio, Camila Romano y Yanina Latorre destacaron entre las invitadas, reafirmando su vínculo con el mundo de la alta costura y la solidaridad

La calidad de los materiales y la confección fue destacada. Vestidos con volantes escalonados sumaron textura y movimiento, y los plisados en zigzag o los encajes dorados reflejaron la destreza de los equipos de trabajo de Adot. La combinación de colores, texturas y formas permitió una colección versátil, pensada para diferentes estilos y tipos de cuerpo.

El recorrido cromático de la pasarela transitó desde naranjas y turquesas hasta plateados y dorados

Un homenaje sobre la pasarela y la emoción del cierre

La apertura del desfile estuvo a cargo de Allegra Cubero, quien debutó en la pasarela de alta costura, mientras que la participación especial de Barbie Simons sumó atractivo mediático al evento. El cierre, protagonizado por Elina Costantini, se convirtió en un momento de profunda emoción: la modelo subió a la pasarela para rendir homenaje a Arlete Pinheiro de Azevedo, hermana de Thiago Pinheiro, recientemente fallecida. Esta escena unió moda, memoria y afecto, y se integró de manera natural al clima de solidaridad que enmarcó la noche.

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Eugenia y Agustina Rossi participaron del desfile como invitadas especiales, sumando su estilo y presencia en la velada de alta costura

La producción fue liderada por Roxana Harris, con zapatos de Claude Benard, maquillaje de Celeste Mud y peinado de Juan Cruz. Cada uno de estos profesionales fue reconocido por Laurencio Adot como parte fundamental del éxito de la presentación y del crecimiento de la moda argentina.

Los vestidos largos dominaron la pasarela, confeccionados en géneros nobles como gasa de seda y chiffon

“Raíces del Corazón” consolidó, una vez más, a Laurencio Adot como referente de la alta costura local y dejó en claro el potencial de la moda argentina para dialogar con los estándares internacionales. El evento reafirmó la importancia del trabajo colectivo, la producción nacional y la visibilidad del diseño hecho en el país.

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El desfile no solo marcó un hito en el circuito de la moda, sino que también sirvió como punto de encuentro para diferentes generaciones de creadores y consumidores, y renovó el compromiso con la calidad, la innovación y la solidaridad.