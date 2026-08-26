Política

Endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad: la oposición sumó fuerzas y convocó a una sesión en Diputados

Será el miércoles 9 de septiembre. Tendrán que emplazar a las comisiones que controlan los libertarios para forzar el tratamiento de los proyectos

Conferencia de prensa Oposición en Diputados
La oposición anunció que convocará a una sesión especial el próximo 9 de septiembre
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La oposición logró anotarse este miércoles una victoria política en la Cámara de Diputados al exhibir que cuenta con mayoría suficiente para impulsar dos debates incómodos para el gobierno de Javier Milei: por un lado, la problemática del endeudamiento familiar y los niveles récord de mora; por otro, la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Al inicio de la sesión en la que el oficialismo busca la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal, la oposición pidió dos apartamientos del reglamento para incluir en el temario los proyectos sobre endeudamiento familiar y para extender la emergencia en discapacidad.

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La oposición necesitaba una mayoría especial de tres cuartos de los presentes, algo imposible porque los libertarios controlan más de un tercio del recinto. No obstante, al haber obtenido 133 votos confirmaron que lograron construir un consenso lo suficientemente amplio como para convocar por su cuenta a una sesión y conseguir el quórum.

Mientras en el recinto transcurría la sesión, los principales bloques de la oposición dieron una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos para anunciar que llamarán a una sesión el miércoles 9 de septiembre. “Estos 133 diputados nos permitirá avanzar en este camino al que nos obliga el oficialismo, que es emplazar a las comisiones”, dijo el diputado Germán Martínez.

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“Es necesario dejar las banderías políticas porque el que está jodido es el argentino de a pie, que no logra llegar a fin de mes. Es cierto, nadie le puso el arma en la cabeza a nadie. Pero si dejás que un gobierno le ponga la soga al cuello a los argentinos, el resto vamos a bajar nuestras banderías partidarias y nos vamos a juntar, y vamos a reunir más votos para que le podamos dar una respuesta al conjunto de los argentinos, que es lo que venimos a hacer hoy acá”, planteó el radical disidente Pablo Juliano.

Conferencia de prensa Oposición en Diputados

Los 133 votos positivos los aportaron los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal - el nuevo bloque de Misiones y Salta-; Elijo Catamarca; el Frente de Izquierda, el MID e Independencia (Tucumán). Además, entre los ausentes podrán sumar cuatro voluntades más: Juan Fernando Brugge de Provincias Unidas; Carlos Daniel Castagneto de Unión por la Patria, Natalia De la Sota, Defendamos Córdoba y Marcela Pagano de Coherencia. De hecho Brugge anunció en la conferencia que también acompañará la convocatoria a la sesión.

En la sesión del 9 de septiembre no se podrán tratar los proyectos porque ninguno cuenta con dictamen de comisión. Pero con 129 votos podrán emplazar a las comisiones que controlan los libertarios, como la estratégica Presupuesto, para obligarlos a poner en debate los proyectos de la oposición.

La postura del oficialismo, expresada tanto por el presidente Milei como por el vocero Ravier, es que se trata de un problema “entre privados” y que el Gobierno no puede intervenir más que intentando que los privados bajen sus tasas de interés. Las tasas de interés fueron desreguladas a través del decreto 70/2023, al inicio de la gestión libertaria.

Justamente por eso la oposición responsabiliza al Gobierno de la situación y exige algún tipo de solución. Las propuestas tienen diferencias respecto al nivel de intervención estatal necesario pero en general incluyen programas de refinanciación, topes para las cuotas en base al nivel de ingresos y mecanismos especiales de mediación.

Por ejemplo, uno de los proyectos presentados por el peronismo, firmado por la diputada Natalia Zaracho y con el respaldo del jefe de bloque Germán Martínez, propone declarar durante dos años la emergencia crediticia de las familias y crear un régimen específico para abordar las deudas acumuladas.

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