Un video captó el momento de la fuga de gas que provocó la muerte de los dos operarios en Vaca Muerta

Un video captó el momento de la fuga de gas que provocó la muerte de dos operarios en Vaca Muerta

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La tragedia en Neuquén que terminó con la muerte de dos operarios en Vaca Muerta avanza y ahora se conoció un video de la fuga de gas que provocó el accidente. Mientras tanto, la Justicia avanza con las primeras pericias para determinar qué fue lo que pasó en el yacimiento Rincón del Mangrullo.

El accidente ocurrió el martes por la tarde en la planta USP 2 (Unidad Separadora Primaria), ubicada en el sector norte del yacimiento, cuando falló un caño de 12 pulgadas (30,5 centímetros de diámetro) al ingresar a una trampa receptora.

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La falla generó una descompresión en la línea de alta presión y provocó el desprendimiento de una pieza metálica que alcanzó de lleno a Jonathan Meliqueo, quien murió en el lugar. El segundo operario, Cristian Latorre, resultó herido y fue trasladado en helicóptero a una clínica de la zona, donde horas después también falleció. La reconstrucción preliminar del hecho descartó que se hubiera tratado de una explosión. Ambos eran supervisores de YPF y el bloque es operado por la petrolera estatal en sociedad con Pampa Energía, con una participación del 50% cada una.

El accidente ocurrió en la planta USP 2 del yacimiento Rincón del Mangrullo, en el sector norte de Vaca Muerta

La investigación judicial quedó en manos de la fiscal Eugenia Titanti, a cargo de la región Vaca Muerta dentro del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Este miércoles, Titanti se trasladó hasta el lugar del hecho para realizar una inspección junto a personal de Bomberos. La funcionaria confirmó a LM Neuquén que la comitiva se dirigía hasta la planta para hacer la inspección con bomberos y precisó además que “hoy se harán las autopsias” de los dos trabajadores fallecidos. Esa diligencia servirá para recrear lo que ocurrió en los segundos previos al incidente. Por ahora, la fiscal aclaró que es prematuro definir una carátula en la causa, a pocas horas de ocurrido el hecho.

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Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también hubo una reacción. El gremio aclaró que las víctimas “no son trabajadores de convenio” y sostuvo que fueron “dos personas que intentaron operar algo que no correspondía”. La organización sindical puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir en la emergencia, y expresó su acompañamiento a las familias de Meliqueo y Latorre.

Un dato no menor, es que el yacimiento Rincón del Mangrullo se consolidó en los últimos meses como uno de los mayores aportantes de gas no convencional de YPF dentro de Vaca Muerta. En ese marco, la compañía informó que el incidente estaba controlado, que había desplegado de inmediato sus equipos de emergencia y que se puso a disposición de los familiares de ambos empleados.

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La empresa AESA La Ribera expresa sus condolencias por el fallecimiento de sus colaboradores Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo mediante una placa conmemorativa. (Vacamuerta.ar)

Las reacciones tras la muerte de los operarios

La muerte de los dos supervisores generó una cadena de mensajes de despedida en la comarca petrolera. El grupo de trabajadores AESA-La Ribera expresó sus condolencias en una publicación: “Despedimos con profundo dolor a Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo, compañeros y amigos cuya partida deja un enorme vacío en todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ellos momentos de trabajo, compañerismo y amistad”. En el mismo texto añadieron: “Cristian y Jonathan serán recordados siempre con cariño, respeto y gratitud por quienes compartimos parte de nuestro camino junto a ellos”.

La familia de Cristian Latorre tenía vínculos con el Centro de Desarrollo Infantil Gajitos de Ternura de Plaza Huincul, que canceló sus actividades durante la jornada del miércoles. La Liga de Veteranos de Fútbol Amateur Cutral Co-Plaza Huincul también se sumó al duelo con un mensaje dirigido al padre de la víctima: “Acompañamos con inmenso dolor a nuestro querido compañero Lisandro Latorre y a toda su familia ante el fallecimiento de su hijo, Cristian Ariel Latorre. No existen palabras suficientes para aliviar una pérdida tan dolorosa”.

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