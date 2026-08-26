El neurólogo Conrado Estol explicó por qué disminuye el riesgo de padecer Alzheimer

La incidencia global de Alzheimer estaría disminuyendo desde 1988, según investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales de referencia, destaca Estol

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El neurólogo Conrado Estol aseguró en su columna semanal en Infobae en Vivo que la incidencia global de Alzheimer viene disminuyendo desde 1988, según investigaciones publicadas en revistas científicas de referencia.

Durante la emisión, el experto dialogó con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan, y contextualizó la importancia de los nuevos datos epidemiológicos sobre la enfermedad.

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Las cifras que sorprendieron a la ciencia

Conrado Estol inició su exposición compartiendo la reacción de Eric Stallard, actuario y epidemiólogo, al analizar la evolución del Alzheimer: “Hace 40 años, en Estados Unidos, tres de cada diez personas tenían Alzheimer. Y ahora, con este trabajo publicado en 2025, se observó que la padece una de cada diez”. El especialista subrayó que la primera reacción de la comunidad médica fue la incredulidad: “La idea general es que hay una avalancha, una epidemia de Alzheimer que nos va a cubrir”.

En ese sentido, el neurólogo resaltó la magnitud del hallazgo: “El que a una persona la afecte Alzheimer está disminuyendo el riesgo”. Y explicó que Stallard demoró dos años en publicar los resultados porque necesitaba confirmarlos con estudios europeos: “Vio que el Alzheimer estaba bajando efectivamente. Desde 1988 hasta 2015, había disminuido casi un 15% cada diez años, es decir, menos Alzheimer por persona”.

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“Buscó otro estudio del pueblito de Framingham, en Massachusetts, cerca de Boston, y 20% cada diez años. Toda la gente que vive en esa ciudad está estudiada médicamente desde 1958”, agregó. El resultado fue coincidente: descenso sostenido de los casos.

El impacto demográfico y económico

En Estados Unidos, la proporción de personas con Alzheimer bajó de tres de cada diez a una de cada diez en las últimas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estol contextualizó la aparente contradicción entre la reducción del riesgo individual y el aumento de casos totales: “Hoy hay muchísima más gente de 80, 90 y 100 años que en 1980. Entonces, esos sí lo tienen, lo acumulan, siguen vivos. El número total aumenta porque hay más gente grande, pero de la gente que se afecta, se afecta mucha menos gente”.

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Además, detalló los porcentajes actuales por edad: “De 70 a 74 años, 4% de la población tiene Alzheimer. De 75 a 79, 8% o 9%. Se duplica cada cinco años. De 80 a 84, 18 %. Y de 85 para arriba, más o menos 25%”. El experto también remarcó la preocupación por el “pánico de la avalancha de Alzheimer”, ya que el gasto actual en esta enfermedad representa el 1% del PBI mundial.

Estol apuntó que los costos van más allá del sistema de salud y priorizó el cuidado del paciente que “deja de ser una persona productiva, aunque alguien de 80 años podría seguir trabajando y se puede vivir 20 años con Alzheimer”.

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Controlar el corazón para proteger el cerebro

Desde 1988 hasta 2015 la incidencia de Alzheimer bajó casi 15 % cada diez años, de menos Alzheimer por persona

Consultado sobre los motivos detrás de la caída en la incidencia, Estol remarcó la importancia de los hábitos saludables, con referencias a investigaciones internacionales: “En Carelia del Norte, Finlandia, hacen un estudio para disminuir la enfermedad cardíaca. Hacen que no fumen, les controlan la presión y les dan un programa de nutrición. Vieron una disminución del 84% de la enfermedad cardíaca con solo tres acciones”.

El punto de inflexión apareció al observar otro efecto: “También vieron que disminuía la demencia, no solo el infarto. Entonces, los finlandeses realizaron un estudio específico sobre esto, el Finger. Aplicaron cuidados básicos: ejercicio, nutrición y control de la presión arterial. Disminuyó la demencia”.

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El fenómeno se replicó en Estados Unidos con el estudio Pointer y en América Latina, donde —según Estol— pasó lo mismo: ”No es necesario tener dinero, hay que hacer lo correcto, cumplir con los cuidados”.

Cuidar el corazón y las arterias también protege el cerebro, retrasando la aparición de enfermedades como el Alzheimer, resumió Conrado Estol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El neurólogo sintetizó: “¿Por qué ha disminuido tanto una enfermedad tan seria? Porque cuando cuidamos el corazón y las arterias, también cuidamos el cerebro y retrasamos enfermedades como el Alzheimer”.

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Citando a la revista Lancet, Estol afirmó: “Hay 14 factores, desde la soledad hasta ver u oír mal, que aumentan el riesgo de demencia y que son controlables. Bajás un 50% el riesgo de demencia controlando esos factores”.

“Si atrasás cinco años la aparición de Alzheimer, vas a disminuir el 50% de los casos. Desaparecerá la mitad de los casos que iban a aparecer”, concluyó.

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Para el neurólogo, el panorama es alentador: “Hoy hay 50 millones de personas en el mundo con Alzheimer. Para el 2050, se calculaba 150 millones. Con lo que está pasando, con los hábitos de vida sana, esto se ha frenado, cada vez es menos frecuente. Mientras tanto, los científicos continúan probando medicamentos para tratar de curar la enfermedad, lo cual no me sorprendería que ocurra en algún momento no muy lejano”.

Si se logra atrasar cinco años la aparición de Alzheimer, la cantidad de casos podría reducirse a la mitad, estiman especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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