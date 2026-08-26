“Scaloni vivió en mi casa”: la peculiar anécdota de un entrenador del fútbol argentino

Carlos Matheu sobre su amistad con Scaloni: "Vivió en mi casa"

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Carlos Matheu vivió durante un mes con Lionel Scaloni en el departamento que el defensor argentino tenía alquilado en Bérgamo, cuando ambos coincidieron en el Atalanta a comienzos de 2013. La historia la contó el propio Matheu en una entrevista: Scaloni tenía a su familia instalada en Mallorca y fue el exdefensor quien le abrió las puertas de su casa mientras el lateral dirimía su situación personal.

“En esa época su familia estaba en Mallorca, yo estaba solo en mi casa y no sabía si Leo se iba del Atalanta, yo también estaba en esa y yo tenía la casa alquilada. Leo me dice: ‘Charly, me voy a vivir con vos’. ‘Más bien, vení conmigo, Leo’”, relató Carlos Matheu en declaraciones a TyC Sports.

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El defensor, nacido en Quilmes el 13 de mayo de 1985, había llegado al club bergamasco en julio de 2012 como agente libre, tras desvincularse de Independiente. Antes de eso, ya había transitado la Serie A con el Cagliari entre 2008 y 2009, lo que le daba un conocimiento previo del fútbol italiano que facilitó su adaptación a Bérgamo. “Somos amigos”, indicó.

La convivencia, según Matheu, fue sin fricciones. “Leo sabía que a mí no me gusta hablar mucho a la mañana”, contó, y agregó que Scaloni se lo reconoció desde el primer día: “Ya sé, Charly, que a vos no te gusta mucho hablar a la mañana. Yo hablo un poco más, pero bueno”. Ambos son de Tauro y comparten fechas de nacimiento cercanas —Matheu el 13 de mayo, Scaloni el 16—, un dato que el propio defensor mencionó como parte del entendimiento que se generó entre los dos desde el arranque.

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Carlos Matheu estuvo como DT interino de Independiente en 2025 en un duelo ante San Lorenzo (Fotobaires)

El vínculo entre ambos argentinos se tejió en el contexto de un plantel con presencia sudamericana marcada. Matheu recordó que el grupo incluía al Tanque Germán Denis, a Maxi Morales y al Galgo Ezequiel Schelotto, con quienes también compartía una relación estrecha. Atalanta era por entonces un club de perfil medio en la Serie A, con una larga tradición de incorporar jugadores argentinos a precios accesibles, y ese entorno facilitó que los compatriotas formaran lazos más allá de la cancha.

La amistad sobrevivió al alejamiento que impone el fútbol. El último encuentro entre ambos tuvo lugar en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un velatorio. “Me juntó con una persona que yo a Leo lo quiero un montón, compartimos muchas cosas ahí, y es una persona simple”, dijo Matheu. El momento, admitió, “no era el lugar indicado”.

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Scaloni se retiró como jugador en Bérgamo el 30 de mayo de 2015, en la derrota del Atalanta ante el Milan por la última jornada de la temporada, antes de iniciar la carrera como entrenador que lo llevaría a consagrarse campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Matheu, en tanto, completó su carrera entre el fútbol argentino y el sudamericano, con pasos por Defensa y Justicia, Banfield, Huracán, Peñarol de Uruguay y Unión Española de Chile, antes de retirarse en Quilmes en 2020. A lo largo de su carrera profesional acumuló 240 partidos oficiales y 10 goles, con el título de la Copa Sudamericana 2010 con Independiente como el punto más alto de su trayectoria como jugador.

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Hoy dirige la Reserva del club de Avellaneda, donde se formó. En declaraciones a TyC Sports, describió el trabajo cotidiano con los juveniles y marcó sus prioridades: “Es un proyecto que hay que construir. Hay que armar un camino y darles la posibilidad de que jueguen”. Sobre los tiempos del proceso, fue directo: “Hay chicos que no jugaron en Reserva que tienen contrato profesional, se queman etapas y se apresuran procesos. Hay que estar encima de los chicos porque cada uno es un mundo y una historia distinta”.

El exdefensor también destacó la infraestructura con la que cuenta el plantel juvenil: desayuno y almuerzo diarios en el predio, nutricionistas, departamento psicológico y una estructura que, según describió, funciona “como un plantel profesional”. “Los chicos tienen que tener disciplina”, subrayó. Su contrato vence en diciembre y tiene claro lo que quiere: “Es mi club, quiero hacer una carrera como entrenador, ojalá pueda estar toda mi vida en Independiente, pero en el camino quiero construirme”.

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