Cumplió 38 años Mica Tinelli: los saludos de Marcelo, Cande y Soledad Aquino

Cande Tinelli eligió celebrar a su hermana mayor con una foto de ellas de pequeñas (Instagram)

Guardar

Micaela Tinelli cumplió 38 años y su hermana Cande no dejó pasar la fecha sin celebrarla en redes. La hija mayor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino recibió el saludo más emotivo de parte de su hermana menor, que publicó dos stories en Instagram con imágenes y palabras que no dejaron lugar a dudas sobre el vínculo que las une.

La primera story mostró a Cande fotografiada frente al espejo de un ascensor, completamente cargada de regalos. En una mano llevaba dos bolsas —una rosa y una amarilla— y en la otra sostenía un ramo de flores con tulipanes rojos y violetas junto a un globo dorado con forma de copa de martini.

PUBLICIDAD

La imagen tenía todo el aspecto de alguien que va camino a sorprender a alguien. Cande miraba hacia abajo, con el pelo recogido y una campera inflable verde oliva, como si el peso de los regalos le demandara toda la atención. El texto que eligió para acompañar la foto fue directo y sin vueltas: “Todo para la cumpleañera Mica Tinelli, te amo”. La respuesta de la empresaria no tardó en llegar y lo hizo por el mismo medio que todos los saludos: “Te amo con toda mi alma y más”, fue todo lo que escribió la cumplañeara a modo de contestación para su hermana.

La preparación de Cande para ser parte del cumpleaños de su hermana

La segunda story fue en otra dirección. Cande recurrió al archivo familiar y eligió una foto de la infancia de ambas para cerrar el saludo. En la imagen, las dos aparecen vestidas de hadas: sombreros blancos puntiagudos con estrellas negras, vestidos de tul y varita mágica en mano. Mica, la mayor, sostiene la varita y sonríe con los dientes de leche a la vista. Cande, más pequeña, apoya la mano en la boca y mira a cámara con una sonrisa más tímida.

PUBLICIDAD

La foto tiene la textura y los colores de una imagen analógica de los años 90, con ese grano y esa calidez que las fotos digitales no replican. Las dos nenas, vestidas de blanco, con los sombreros de hada y la varita dorada, componen una escena que Cande eligió para decirle a su hermana lo que el texto completó: “Hoy nació la persona más especial del mundo, Mica Tinelli, lo mejor que hicieron Soledad Aquino y Marcelo Tinelli”.

La misma foto de infancia llegó también a las stories de Soledad. La madre de ambas compartió la publicación de Cande y le sumó sus propias palabras sobre las dos nenas que aparecen en la imagen: “Mis amores, mis luces, mi todo. Lindas lindas”.

PUBLICIDAD

Una publicación en redes sociales comparte una fotografía de la infancia de Mica Tinelli y Cande Tinelli junto a un mensaje de saludo por su cumpleaños.

Pero Aquino no se limitó a compartir el saludo de su hija menor. También publicó un reel propio con una foto de ella abrazando a Mica de pequeña, con la canción “Mi Persona Favorita” de Alejandro Sanz y Camila Cabello de fondo. El texto que eligió para acompañar la imagen fue escueto y preciso: “Mi primer amor”. La publicación acumuló 132 “me gusta”, entre los que se encontraron el de Marcelo y la propia protagonista del día.

El saludo de Aquino cerró un círculo que Cande había abierto con los regalos en el ascensor: el cumpleaños de Mica convocó a las dos personas más cercanas de su vida, su hermana y su madre, en el mismo rincón de las redes.

PUBLICIDAD

Tinelli, en cambio, tardó un poco más en publicar un saludo para su hija en sus redes sociales debido a que el conductor de El Bailando sí estuvo activo durante la mañana: participó del programa de streaming de Nicolás Occhiato, donde compartió contenido que luego replicó en sus propias cuentas. Finalmente Marcelo también se sumó al festejo y compartió la misma foto de infancia que había publicado Cande. El conductor de El Bailando le agregó su propio texto: “Te amo mi Rubi!! Justo iba a saludarla a Tuta por su cumple. Lo mejor que hicimos con Sole fue tenerlas a ustedes, dos hijas hermosas”.