Honduras rompe récord de exportación de café y prevé ingresos históricos

El café hondureño genera USD 2.250 millones en divisas y apunta a llegar a USD 2.350 millones

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La producción cafetalera de Honduras se encamina a cerrar uno de sus mejores ciclos de los últimos años, impulsada por un fuerte incremento en el volumen exportado. Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el país exportó hasta el momento 7,18 millones de quintales de café, por encima de los 6,142 millones registrados durante la cosecha anterior.

En el ciclo 2024-2025, las exportaciones alcanzaron los 6,142 millones de quintales, por lo que el volumen actual representa un crecimiento para el sector.

El subsecretario de Agricultura en el despacho de Café, José Francisco Ordóñez, destacó el resultado y señaló que las proyecciones apuntan a un aumento adicional antes del cierre oficial de la cosecha. “Esperamos que al 30 de septiembre podamos andar en 7 millones 250 mil quintales de café exportados”, explicó el funcionario.

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El crecimiento del volumen comercializado en los mercados internacionales también se tradujo en una entrada de divisas para Honduras. Hasta ahora, las exportaciones generaron 2.250 millones de dólares, según las cifras proporcionadas por las autoridades.

Ingresos por exportaciones

La expectativa oficial es que, una vez finalizado el ciclo cafetalero, los ingresos puedan aproximarse a 2.350 millones de dólares. En moneda hondureña, ese monto equivale a aproximadamente 63.215 millones de lempiras, de acuerdo con la conversión señalada en el reporte. El café se consolidó así como una de las principales fuentes de ingresos provenientes de las exportaciones hondureñas.

Uno de los aspectos del desempeño de esta cosecha es que el aumento de los ingresos se produjo pese a una reducción en el precio promedio internacional del grano. Según los datos proporcionados para el período, el volumen exportado aumentó alrededor de 24%, mientras que el precio promedio internacional disminuyó aproximadamente 11%.

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Fotografía de archivo en la que se registró a una recolectora de granos de café, en una finca de la comunidad del Piliguin, al este de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

El mayor volumen comercializado permitió compensar el efecto de los menores precios y mantener un resultado favorable para el sector.

Aunque los productores y exportadores enfrentaron un escenario menos favorable en términos de precios, el aumento de las ventas en volumen permitió sostener el crecimiento de las divisas generadas.

El desempeño de las exportaciones también está acompañado por un elevado nivel de compromisos comerciales.

Según información del Instituto Hondureño del Café, actualmente existen contratos de venta por alrededor de 7,14 millones de quintales.

El peso del café en la economía

La cifra refleja el nivel de demanda que mantiene el café hondureño en los mercados internacionales y mejora las perspectivas para el cierre de la cosecha.

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La existencia de contratos también proporciona mayor visibilidad sobre la colocación del producto y confirma la presencia del café hondureño en los circuitos internacionales de comercialización.

La caficultura tiene un peso que va más allá del valor de las exportaciones. El cultivo genera empleo, ingresos y actividad económica en numerosas comunidades rurales, donde miles de familias dependen directa o indirectamente de la producción y comercialización del grano.

La caficultura hondureña ya exportó 7,18 millones de quintales de café y superó el récord de la cosecha anterior antes del cierre del ciclo.

La cadena comprende a productores, trabajadores de las fincas, beneficiadores, transportistas, exportadores y otros actores vinculados con el procesamiento y comercialización del café.

Según la Secretaría de Agricultura y Ganadería, aproximadamente 93% de los productores de café se beneficia de este incentivo y ya cuenta con fertilizantes destinados a sus cultivos.

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El suministro de estos insumos busca respaldar la producción y contribuir a mantener la productividad de las plantaciones durante el siguiente ciclo.

Con menos de 45 días para que concluya oficialmente la cosecha 2025-2026, las autoridades esperan que las exportaciones continúen aumentando.