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Funcional, ordenada y adaptable: 6 ideas para armar una sala de juegos infantil

Especialistas y organismos internacionales coinciden en que ciertas decisiones dentro del hogar pueden favorecer la exploración, la concentración y la vida diaria de los más chicos

Ilustración en acuarela de un rincón infantil con estantes de libros, cojines de colores, una alfombra redonda y guirnaldas en la ventana.
La organización del espacio facilita que el juego se sostenga por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La organización del espacio puede influir en la forma en que los chicos juegan, se concentran y ganan autonomía. Una selección de seis ideas para diseñar una sala de juegos infantil muestra que no hace falta contar con un cuarto grande. Se busca crear un entorno funcional, ordenado y adaptable al crecimiento de la niñez.

1. Dar a cada objeto un lugar

Habitación infantil con una pared de pizarra con dibujos, un rocódromo interior, estanterías de juguetes, un tobogán de madera y una cocinita.
Los canastos, cajas y estantes acercan los materiales y reducen el desorden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los ejes centrales es el orden accesible. La idea consiste en usar canastos, cajas, cestos y estantes para que los juguetes queden a la vista y al alcance. Ese criterio coincide con recomendaciones de UNICEF, que destaca la importancia de ofrecer entornos seguros y estimulantes para el desarrollo temprano.Con materiales disponibles para la exploración autónoma.

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La especialista Becky Thomas, citada por Good Housekeeping, sostiene que los niños necesitan organización para poder planificar su juego y sostenerlo durante más tiempo. En esa línea, la American Academy of Pediatrics (AAP) señala que el juego libre favorece habilidades sociales, emocionales y cognitivas. El entorno físico puede facilitar esa práctica cuando reduce barreras de acceso y exceso de estímulos.

2. Usar estantes abiertos para favorecer la autonomía

Estanterías de madera llenas de libros, un león de peluche, un cojín verde sobre la alfombra y un cuadro colgado en la pared.
Las estanterías abiertas impulsan la elección autónoma según la edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las propuestas aparece la instalación de estanterías abiertas. El objetivo es que los chicos puedan ver qué tienen disponible y elegir por sí mismos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la autonomía en la infancia se fortalece cuando los entornos permiten tomar decisiones. Siempre acordes con la edad y para facilitar rutinas simples sin mediación constante de adultos.

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Good Housekeeping también recoge la idea de ubicar algunos juguetes más arriba y dejar recursos para alcanzarlos, como una pequeña escalera o banquito. Ese tipo de disposición exige contemplar normas de seguridad doméstica.

La World Health Organization (WHO) advierte que la prevención de lesiones en el hogar debe integrar el diseño del espacio infantil, con muebles estables, supervisión y objetos adecuados para cada etapa.

3. Incorporar movimiento, arte y superficies para jugar

Una habitación infantil luminosa con una cama de suelo con estructura de casita, sábanas blancas, manta verde, y peluches. Hay grandes ventanas y estanterías de madera.
El diseño del ambiente infantil incorpora seguridad para prevenir lesiones domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra propuesta consiste en sumar una hamaca interior. La World Health Organization recomienda que niñas y niños pequeños cuenten todos los días con oportunidades de movimiento y juego activo. La actividad física forma parte del desarrollo saludable. El artículo cita a la psicóloga Rebecca Hershberg, quien vincula el movimiento rítmico con la regulación corporal y emocional.

En el mismo bloque aparecen exhibir dibujos y manualidades, incorporar una alfombra de actividades y destinar una pared a pizarrón. La UNESCO reconoce que la expresión artística en la infancia aporta recursos para la comunicación, imaginación y participación cultural.

A eso se suma que una superficie definida para dibujar o una alfombra temática pueden funcionar como señales concretas para iniciar ciertas dinámicas de juego.

4. El color como parte de la organización

Una niña con camiseta rosa con un arcoíris está arrodillada, colocando un oso de peluche en un cesto de juguetes en su habitación ordenada.
El color funciona como estructura del entorno y ayuda a ordenar zonas de actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo plantea que una sala infantil puede incorporar colores intensos si el objetivo es estimular la imaginación, o tonos pastel si la familia busca un clima más sereno.

La Children’s Hospital of Philadelphia indica en sus materiales de orientación para familias que los entornos previsibles y bien organizados ayudan a muchos chicos a regularse mejor, sobre todo cuando existe sensibilidad frente a la sobrecarga sensorial.

Desde esa lógica, el color no aparece solo como recurso decorativo, sino como parte de la estructura del ambiente. Good Housekeeping suma en ese punto otra alternativa frecuente: los murales o paredes temáticas. Bosques, animales, espacio o figuras geométricas pueden delimitar zonas y reforzar un universo de juego sin sumar muebles.

5. Aprovechar rincones pequeños y espacios difíciles

Habitación infantil iluminada con ventanales, columpios colgantes de cuerda, mesa pequeña de madera, estantes con libros y juguetes en el suelo.
Los rincones pequeños también pueden convertirse en áreas de juego y calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las claves del artículo es que no se necesita una habitación exclusiva. El medio menciona conversiones de placares, rincones bajo escalera, áticos, entretechos y hasta garajes. La UNICEF plantea que el juego puede promoverse en espacios reducidos si existen condiciones de seguridad, oportunidades de interacción y materiales apropiados.

Ese enfoque resulta útil para hogares con pocos metros cuadrados. Un rincón de lectura con almohadones, carpa o pequeño refugio pueden ofrecer una zona de calma. La AAP recomienda reservar momentos y espacios para el juego no estructurado, aun dentro de viviendas compartidas o con usos múltiples.

6. Mobiliario flexible y espacios que mutan con la edad

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mobiliario flexible permite que el espacio mute con el crecimiento y nuevas rutinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto original también propone mezclar tipos de asientos, sumar caballetes, mesas de manualidades y soluciones de guardado con tapa. La idea de fondo es que el espacio acompañe distintas actividades y que los chicos participen del orden.

Según la OCDE, los entornos de aprendizaje y juego funcionan mejor cuando permiten flexibilidad, elección y adaptación a nuevas necesidades. El artículo citado sugiere transformar la sala de juegos en área de estudio o de arte a medida que los hijos crecen.

La UNESCO ha señalado que los espacios educativos, formales o informales, deben responder a trayectorias cambiantes y a experiencias diversas de aprendizaje a lo largo de la niñez. Bajo ese criterio, una sala de juegos no se define solo por los juguetes, sino por su capacidad para reorganizarse con el tiempo.

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