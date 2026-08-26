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Entre el gimnasio y la cámara retro: Oriana Sabatini sorprendió con fotos íntimas de su jornada deportiva

La cantante publicó imágenes de su entrenamiento en casa, apostando a una estética vintage y cotidiana que encendió los comentarios de sus seguidores

Oriana Sabatini se sinceró sobre el grupo de mujeres de la Selección: “No es tan interesante como la gente cree”
La actriz mostró su rutina física y la estética vintage que elige para registrar su día a día, en plena adaptación a la vida con su hija (Instagram)
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Oriana Sabatini volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una nueva secuencia de fotos íntimas y espontáneas, en las que mostró parte de su rutina de entrenamiento físico tras el nacimiento de su hija Gia, fruto de su relación con Paulo Dybala. Desde que fue madre en marzo, la artista equilibra su tiempo entre el cuidado de su familia, los compromisos laborales y el furor luego de lanzamiento de su primera novela, sumando ahora una postal de su día a día que rápidamente se volvió viral.

En la serie de imágenes publicadas en sus redes sociales, Oriana se mostró en un gimnasio doméstico, rodeada de barras, pesas y equipamiento para ejercicios de fuerza. Sentada frente a un espejo y con el cabello recogido, la cantante y actriz lució un top deportivo rosa claro y calzas negras.

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Pero el look de la artista no fue lo único que llamó la atención, sino que posó mientras sostenía una cámara digital compacta con la que se tomó una selfie. El detalle del flash cubriendo parte de su rostro se integró a la composición y reforzó el clima informal y contemporáneo de la secuencia.

La cantante posó sentada frente al espejo, rodeada de barras y pesas en su gimnasio doméstico
La cantante posó sentada frente al espejo, rodeada de barras y pesas en su gimnasio doméstico

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. En la sección de comentarios, los elogios y mensajes de admiración se multiplicaron. “Diosa”, “Hermosa”, “Imaginate ser así de hermosa”, “Siempre diosa”, “Lo diosa que estás Oriana”, “Tan diosa esa mamá de Gia. Cada día más preciosa, Ori” y “La mamá más hermosa de todas” fueron solo algunas de las frases que abundaron bajo el posteo. La referencia a su reciente maternidad se volvió un hilo conductor en muchas de las respuestas, combinando halagos por su imagen y por el equilibrio que muestra entre el cuidado personal y la crianza de su hija.

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Junto al look deportivo y la rutina de ejercicios, otro aspecto concentró la atención del público: la elección de una cámara digital compacta como herramienta para registrar sus imágenes. Sabatini viene usando este recurso desde hace meses, sumándose a una tendencia que recupera dispositivos de otras épocas para capturar escenas cotidianas. En un mundo donde los smartphones dominan la producción de contenido, el regreso a la imagen imperfecta, el flash directo y la experiencia de usar una cámara destinada solo a la fotografía suman un valor simbólico y estético que seduce especialmente a los jóvenes y adolescentes.

La artista se fotografió con una cámara digital compacta, sumándose a la tendencia de la estética retro
La artista se fotografió con una cámara digital compacta, sumándose a la tendencia de la estética retro

En el caso de Oriana, la decisión de usar una cámara digital no es aislada. Forma parte de una línea marcada en su actividad en redes, donde la artista combina registros de su vida diaria con una estética retro, espontánea y cercana. En esta ocasión, la publicación no estuvo asociada a ningún anuncio formal ni a una aparición pública, sino que fue un recorte de su rutina diaria, atravesado por el ejercicio y la respuesta inmediata de sus seguidores.

El entrenamiento físico ocupa desde hace tiempo un lugar destacado en la vida de la artista. En junio pasado, la cantante mostró cómo mantenía una rutina adaptada a cuatro meses de su parto, con clases de yoga y sesiones de gimnasio que continuaron luego del parto. Ahora, en plena etapa de crianza y con una agenda profesional activa, la artista volvió a compartir ese costado de disciplina y esfuerzo, mostrando que la constancia no se detiene con los cambios de etapa.

La cantante ya había demostrado su gusto por las cámaras retro en uno de sus posteos anteriores (Instagram)
La cantante ya había demostrado su gusto por las cámaras retro en uno de sus posteos anteriores (Instagram)

Con esta nueva publicación, Sabatini no solo abrió una ventana a su presente como madre, sino que también reafirmó la importancia de encontrar tiempo para el bienestar personal y la búsqueda de un espacio propio. La reacción de sus seguidores, enfocados tanto en su imagen como en el proceso de adaptación a la maternidad, volvió a ubicar a Gia y a la artista en el centro de la conversación digital, confirmando el magnetismo y la autenticidad con la que Oriana transita cada etapa de su vida.

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