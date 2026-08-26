“Se me venía el mundo encima”: la confesión de la bailarina viral que se retiró tras recibir críticas por su participación en los Juegos Olímpicos 2024

La performance de Rachael Gunn que se hizo viral

Guardar

El breakdance tuvo su debut y despedida en los Juegos Olímpicos de París 2024. El canadiense Phil Wizard se quedó con la medalla dorada entre los hombres, mientras que la japonesa Ami Yuasa obtuvo el máximo premio entre las mujeres, pero el deporte tuvo como principal protagonista a la australiana Rachael Gunn, luego de una actuación muy particular que la dejó sin puntos y tuvo muchos coletazos en su ámbito privado hasta el punto de ponerse en tela de juicio su forma de clasificación al certamen y la atleta terminó por comunicar su retiro a fines de ese año.

Ahora, Raygun, como es apodada, brindó una entrevista con la cadena internacional CNN, que fue citada por el diario británico The Guardian, en la que contó cómo vivió esa situación durante los JJOO: “Cuando me hice viral, fue surrealista. Me sentía con un nudo en el estómago, con una sensación de angustia. Solo pensaba: ‘Seguramente esto no está pasando de verdad. Seguramente es un sueño extraño y egocéntrico en el que creo que mi cara está por todo el mundo’. Fue una experiencia muy rara”.

PUBLICIDAD

La mujer de 38 años contó en 2024 que había visto “pequeños fragmentos” de su participación en la prueba desarrollada en Francia, pero finalmente la vio completa y, a pocos días del lanzamiento de “Raygun, la breakdancer viral”, un documental de Netflix que abordará cómo fue el antes y el después de su presencia en los JJOO, empezó a ver su actuación con otros ojos: “No recuerdo por qué, pero terminé viéndola y pensé: ‘¡Ah, no es tan malo como creía!’”.

La académica de Sídney se mostró consciente de las situaciones que tuvo que vivir en poco tiempo y cómo se encuentra en la actualidad: “Me he dado distancia, tiempo y espacio para procesar todo lo que ha pasado. Me he centrado mucho en mi salud mental y siento que estoy en un buen momento para contar mi versión de los hechos”. “Hubo mucha desinformación, teorías conspirativas y especulaciones. Hubo mucho ruido, y creo que es importante esperar a que se calme la situación”, sentenció.

PUBLICIDAD

Se estrenará en pocos días un documental sobre cómo Rachael Gunn se clasificó a los Juegos Olímpicos de París y las consecuencias posteriores de su participación

En este sentido, la b-girl señaló el calvario que vivió las semanas posteriores al torneo olímpico: “Intenté varias cosas para mejorar mi salud mental. Probé la atención plena y la meditación, pero no me gustaron nada. Estaba constantemente pensando: ‘Me siento fatal y siento que el mundo se me viene encima‘. Así que las cosas que me ayudaban a desconectar me hacían sentir mejor. Pero me costó mucho volver a bailar. No volví al gimnasio durante un tiempo porque me preocupaba que la gente me reconociera”.

Acto seguido, agregó: “Creo que se trataba de darme cuenta de lo que podía y no podía controlar. En realidad, lo único que podía controlar era mi propia reacción. No puedo controlar lo que la gente piensa o dice de mí, pero sí puedo controlar lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Y me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero el esfuerzo ha valido la pena porque hoy puedo decir que puedes salir ahí fuera y ser tú mismo. Que la gente te critique no significa que debas tener miedo de ser tú mismo”.

PUBLICIDAD

Rachael Gunn pidió dejarle de dar tanto valor a los ataques en redes: “Creo que le damos demasiada importancia a las reacciones en línea. Pero lo que sucede en internet no es el mundo real. Me destrozan absolutamente en internet, pero en persona la respuesta es muy diferente. Es una experiencia completamente distinta. Tal vez deberíamos ver como una medalla de honor convertirse en viral, porque significa que realmente hiciste algo interesante”.

Afirmó que la historia en suelo galo ya es parte de su pasado: “París ahora es solo una parte de mi historia. Para mí, se trata más de aceptar radicalmente todo lo que ha pasado y simplemente avanzar paso a paso”.

PUBLICIDAD

Una de las imágenes que dejó la presentación de Rachael Gunn de Australia, conocida como B-Girl Raygun, durante la batalla Round Robin en la competencia de breaking en el Parque Urbano La Concorde en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 (Créditos: AP/Frank Franklin)

Todo surgió a partir de su peculiar coreografía en la disciplina debutante en un Juego Olímpico. Rachael Gunn llevó a cabo una serie de movimientos poco convencionales que incluyeron un salto de canguro en alusión a su país de origen, Australia. Además, realizó movimientos más artísticos y creativos en lugar de los giros de cabeza y acrobacias poderosas de sus competidoras. Esto atrajo la atención de los usuarios en redes sociales, pero los jueces se impusieron en la mirada para darle una categórica victoria a su contrincante, la estadounidense Logan Edra, conocida como Logistx, con un marcador final de 18-0.

La repercusión generada por su participación derivó en una denuncia de la propia atleta olímpica con ataques en línea hacia ella y su círculo íntimo. “Sólo quiero empezar dando las gracias a todas las personas que me han apoyado. Realmente aprecio la positividad, y me alegro de haber sido capaz de traer un poco de alegría a sus vidas. Eso es lo que esperaba. No me di cuenta de que eso también abriría la puerta a tanto odio que, francamente, ha sido bastante devastador”, manifestó en un descargo hecho en agosto de 2024 en medio de sus vacaciones tras participar del evento multideportivo más relevante del mundo.

PUBLICIDAD

Una de las opiniones de los fanáticos estuvo centrada en las habilidades de la mujer: “Sorprende que Raygun sea la mejor breaker de Australia. El movimiento del canguro… ¿Cómo llegó tan lejos?”. Mientras que la especialista del breakdance, Leah Clark, dejó su mirada en una entrevista a ABC Hack: “He sido amiga de Rachael y he competido contra ella durante muchos años. Me sentí muy orgullosa de verla salir. La actuación… Me sorprendió un poco lo que vi, para ser totalmente sincera. A nivel personal me sentí un poco decepcionada”.

El mensaje de Rachael Gunn en medio de las críticas por su actuación en los Juegos Olímpicos

Más allá de remarcar que no estuvo de acuerdo con la rutina de su compañera, Clark marcó que mereció estar en los Juegos Olímpicos porque ella fue la más destacada en la clasificación: “La elogio por ser ella misma y auténtica. Hay muchísimo talento en Australia, pero Rachael se merecía estar allí porque ganó los campeonatos”.

PUBLICIDAD

De hecho, Rachael Gunn explicó cómo obtuvo su boleto a la cita en territorio francés durante una charla con el diario australiano The Age: “Gané la eliminatoria de Oceanía y, al ganar esa competición, obtuve una plaza directa para París. Fue una competición muy intensa, muy estresante, pero realmente increíble”.

Fue en 2019 cuando se fundó la Asociación Australiana de Breaking (ABA). Dos años más tarde, Gunn terminó en el primer puesto entre otras 26 mujeres en la clasificación de cara al sueño olímpico. Poco tiempo después, en abril de 2022, La Federación Mundial de Baile Deportivo (WDSF) publicó su sistema de clasificación camino a París 2024, que incluyó tres eventos para los australianos: los Campeonatos Mundiales, los Campeonatos de Oceanía y la Serie de Clasificación Olímpica. Se podían seleccionar hasta dos hombres y dos mujeres para representar a Australia en los Juegos. La ABA, conocida como Ausbreaking, eligió a dos australianas para competir en la primera prueba clasificatoria (Mundial de Bélgica 2023)

PUBLICIDAD

Gunn fue objeto de muchos comentarios negativos en redes sociales

Tras terminar como la mejor en 2021 y segunda en los años posteriores (2022 y 2023), fue enviada junto con Molly Chapman para dirimir quién iba a ser la elegida, pero la actuación de ambas no fue positiva y ninguna se aseguró la plaza olímpica. ¿Cómo fue entonces que Raygun se ganó su boleto a los Juegos Olímpicos? Ganó el torneo dedicado a Oceanía organizado por la federación internacional tras superar a otras 14 mujeres luego de una ronda inicial y con batallas mano a mano.

Sin embargo, fue blanco de múltiples acusaciones, entre ellas, la creación de un organismo rector del breakdance para manipular su selección para los Juegos Olímpicos. Incluso, el sitio change.org registró una petición anónima, en la que aseguraba que la denominada Raygun “montó su propio organismo de gobierno para el breakdance, manipuló el proceso de selección en su propio beneficio” y que incluso negó “financiación crucial” para asistir a eliminatorias que les permitirían clasificar a París 2024. Esto podría haber quedado como una simple acusación virtual, pero el tema sumó más de 54 mil firmas en tres días y decantó en una reacción del Comité Olímpico Australiano (AOC), que calificó el pedido como “vejatorio” y “engañoso”. Matt Carroll, director ejecutivo del AOC, solicitó a la plataforma la retirada inmediata de la publicación.

PUBLICIDAD

Además, el organismo rector del breakdance en Australia (AUSBreaking), desmintió las acusaciones sobre la implicación de Samuel Free, esposo de la atleta. “Contrariamente a la información errónea que circula, el esposo de la Dra. Gunn, el entrenador de Raygun, no fue miembro del panel de selección ni del comité de evaluación”, afirmó la entidad, subrayando que eso “hubiera constituido un conflicto de intereses”.

Gunn, quien también posee un doctorado en estudios culturales por la Universidad Macquarie, intentó desmarcarse de estas denuncias públicas en medio de su período de descanso: “Salí y me divertí. Me lo tomé muy en serio. Me dejé la piel preparándome para los Juegos Olímpicos y lo di todo. De verdad. Es un honor haber formado parte del equipo olímpico australiano y del debut olímpico del Breaking”.

Rachael Gunn tiene 38 años y ya anunció su retiro de la práctica profesional (Créditos: Angelika Warmuth/Reuters)

“Voy a estar en Europa unas semanas para descansar. Pero me gustaría pedir a la prensa que por favor deje de acosar a mi familia. A mis amigos, a la comunidad australiana de breaking y a la comunidad de street dance en general. Todos han pasado por mucho a raíz de esto. Así que les pido por favor que respeten su privacidad”, solicitó.

La experta en danza de salón, jazz y claqué recibió el apoyo de dos deportistas en ese tiempo. Una de ellas fue la campeona olímpica de canotaje slalom, Jessica Fox: “Hablé con ella. Es devastador para ella. Es humana y es enorme lo que ha pasado durante la última semana”. También salió en su defensa el nadador australiano Zac Stubblety-Cook, medallista de plata en los 200 metros pecho y bronce en la posta 4x100 combinada en París 2024: “Es víctima de una cultura en línea donde todos están buscando algo en lo que hacer click”.

Finalmente, en noviembre de 2024, la b-girl comunicó su retiro profesional tras haber sido afectada por la ola de reacciones, principalmente negativas, a su actuación. “Realmente me estaba preparando para continuar en la competición, pero ahora parece ser algo realmente difícil para mí. Simplemente ya no sería la misma experiencia”, declaró en charla con la emisora de radio australiana 2DayFM.

El Breaking ya no será parte del programa deportivo en Los Ángeles 2028, que priorizó sumar otras cinco disciplinas nuevas más relacionadas a la tradición del país del norte.